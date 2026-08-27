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Sheinbaum da visto bueno a nueva coordinadora de Morena en Sinaloa tras exigir perfil honesto

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue una decisión del partido nombrar como coordinadora estatal a la senadora con licencia. Afrirmó que es un perfil que lleva años en el movimiento.
jue 27 agosto 2026 09:34 AM
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La legisladora con licencia Imelda Castro posa con su constancia de coordinadora estatal de Morena.
La senadora con licencia Imelda Castro recibió su constancia como coordinadora estatal de Morena. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Imelda Castro , elegida por Morena como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Sinaloa, ser recta, honesta y contar con un proyecto para la entidad, que lleva casi dos años sumergida en una ola de violencia.

"Debe, como lo he dicho aquí, ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto", dijo este jueves durante su mañanera.

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La mandataria federal explicó que la designación de Castro para organizar y representar a Morena de cara al proceso electoral de 2027 fue una decisión del partido. No obstante, reconoció la trayectoria de la senadora dentro del movimiento que encabeza.

"Y es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa", indicó.

Aunque tiene licencia de Morena, la presidenta también recomendó a esa fuerza política no elegir perfiles con vínculos con el narcotráfico.

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"Es la encuesta la que debe decir. No decide la Presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente quién quiere que los represente. Y debe ser gente honesta y que no tenga ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción", dijo el pasado miércoles 26 de agosto en su conferencia matutina.

Para evitar que se postulen perfiles con vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que, si así lo decide un partido, este pueda solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) consultar al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República para investigar si existen antecedentes del aspirante por posibles vínculos con la delincuencia o actos de corrupción .

La mandataria recordó que, por el momento, los coordinadores estatales que nombra Morena no son candidatos a puestos de elección popular.

"Mientras son coordinadores, ya en su momento se verá si llegan a ser candidatas o candidatos", dijo sobre la figura de Coordinador de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.

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¿Quién es Imelda Castro?

La recién nombrada coordinadora es señalada como una morenista que tomó distancia del grupo político de Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por el Gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico.

Castro es originaria de Agua Caliente de Cebada, Sinaloa. Estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Sinaloa y cursó una maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

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Antes de incursionar en la política, fue profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se incorporó al movimiento barzonista.

Militó en el PRD, partido que la llevó al Congreso del estado. También fue regidora y directora en la Secretaría de Desarrollo Económico durante el gobierno de Mario López Valdez.

En 2017 salió de ese partido y se incorporó a Morena. Por esa fuerza política llegó al Senado de la República en la misma fórmula que Rocha Moya, aunque posteriormente tomó distancia de él.

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Claudia Sheinbaum Sinaloa conferencia mañanera

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