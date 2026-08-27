Sheinbaum da visto bueno a nueva coordinadora de Morena en Sinaloa tras exigir perfil honesto

La mandataria federal explicó que la designación de Castro para organizar y representar a Morena de cara al proceso electoral de 2027 fue una decisión del partido. No obstante, reconoció la trayectoria de la senadora dentro del movimiento que encabeza.

"Y es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa", indicó.

Aunque tiene licencia de Morena, la presidenta también recomendó a esa fuerza política no elegir perfiles con vínculos con el narcotráfico.

"Es la encuesta la que debe decir. No decide la Presidenta, no decide la presidenta del partido Morena, decide la gente quién quiere que los represente. Y debe ser gente honesta y que no tenga ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido un acto de corrupción", dijo el pasado miércoles 26 de agosto en su conferencia matutina.

Para evitar que se postulen perfiles con vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que, si así lo decide un partido, este pueda solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) consultar al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República para investigar si existen antecedentes del aspirante por posibles vínculos con la delincuencia o actos de corrupción .

La mandataria recordó que, por el momento, los coordinadores estatales que nombra Morena no son candidatos a puestos de elección popular.

"Mientras son coordinadores, ya en su momento se verá si llegan a ser candidatas o candidatos", dijo sobre la figura de Coordinador de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional.