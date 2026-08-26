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México

Morena anuncia a Santiago Nieto e Imelda Castro como coordinadores de la 4T en Querétaro y Sinaloa

Con estos nombramientos, Morena ha designado a cinco coordinadores estatales de los 17 estados donde habrá elecciones en 2027. Los primeros fueron Nora Ruvalcaba; Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosi Bayardo.
mié 26 agosto 2026 12:19 PM
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Los morenistas Santiago Nieto (izquierda) y a Imelda Castro (derecha) son nombrados coordinadores de defensa de Morena.
Morena nombró a Santiago Nieto y a Imelda Castro serán los encargados de la defensa de Morena en Querétaro y Sinaloa, respectivamente. (Fotos: Facebook)

Morena dio a conocer a Santiago Nieto y a Imelda Castro como coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro y Sinaloa, respectivamente, rumbo a las elecciones 2027 .

La dirigencia del partido anunció ayer a los tres primeros coordinadores para los estados de Aguascalientes, Campeche y Colima , quienes se suman a los dos nuevos nombramientos y eventualmente serán candidatos en los comicios del próximo del año, donde están en juego 17 gubernaturas.

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Santiago Nieto, coordinador de Morena en Querétaro

Para Querétaro, el partido oficialista nombró a Santiago Nieto Castillo, quien es abogado, académico, jurista y político.

Ha ocupado diversos cargos públicos, todos por designación. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde cobró notoriedad por congelar cuentas bancarias ligadas al crimen organizado y a redes de corrupción.

Ya en la administración de Claudia Sheinbaum fue titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y antes magistrado Electoral Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde presidió la Sala Regional Toluca.

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La presienta de Morena, Ariadna Montiel, comentó que “el pueblo de Querétaro” eligió a Santiago Nieto y señaló que reconoce su espíritu de lucha y capacidad para seguir fortaleciendo a Morena en la entidad actualmente gobernada por Mauricio Kuri, del PAN.

Entre gritos de “coordinador, coordinador” por parte de sus seguidores, Benjamín Robles, líder del PT, felicitó a Santiago Nieto y convocó a que “con unidad” se trabaje por el estado.

Tras tomar protesta como coordinador estatal, Santiago Nieto sostuvo que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han ganado Querétaro, por lo que considera que el partido ganará la gubernatura en 2027.

Además, mencionó que actualmente hay hartazgo de los queretanos frente a los gobiernos panistas. “No hay PAN que dure 30 años ni pueblo que lo aguante”, dijo.

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Al hablar sobre Rubén Rocha Moya, comentó que su compañero morenista cometido un error al regresar a la gubernatura del estado, por lo que sostuvo que es lo que no se debe hacer.

“Ningún estado personal puede estar por encima de los intereses de la Nación y del proyecto. Fue un error el de Rocha Moya lo que intentó hacer. Es el tipo de actitudes que no debemos tomar en un modelo como la 4T”, declaró.

Imelda Castro, la coordinadora de defensa de Morena en Sinaloa

Morena nombró a la senadora con licencia Imelda Castro Castro como coordinadora en Sinaloa.

Su trayectoria profesional está enfocada principalmente en el ámbito legislativo y ejecutivo a nivel estatal. Ha ocupado en tres ocasiones cargos como diputada y senadora, además de directora en la Secretaría de Desarrollo Económico y como regidora en su estado natal.

Ella no es considerada cercana al grupo político del gobernador con licencia, Rubén Rocha. De hecho, mantiene cierta distancia política respecto a él ante los señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

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Recientemente se unió al reclamó en contra de Rocha Moya por haberse reincorporado al frente del Poder Ejecutivo de Sinaloa, cuando es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Como hemos dicho siempre, aquí no hay proyectos individuales, ni intereses personales, sino un proyecto de transformación que comanda el pueblo. Honremos los valores y principios que le dieron origen a este gran movimiento que se extiende por todo Sinaloa y México”, señaló desde sus redes sociales la ahora coordinador.

Quiénes son los coordinadores estatales de Morena

Con este nombramiento, Morena ha designado a cuatro coordinadores estatales de los 17 estados donde habrá elecciones en 2027. Los primeros fueron Nora Ruvalcaba para Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, para Campeche, y Rosi Bayardo, de Colima.

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Morena anuncia a sus coordinadores de defensa para Aguascalientes, Campeche y Colima rumbo al 2027

En marzo, el Consejo Nacional de Morena aprobó nueve prohibiciones a las que deberán someterse los cientos de aspirantes a “coordinadores de comité para la transformación”.

Entre las reglas, los aspirantes tendrán prohibido realizar campañas de linchamiento o desprestigio de sus competidores internos, falsear o manipular información.

Al mismo tiempo les estarán vedadas conductas comunes en procesos internos partidistas, entre ellas la colocación de sus imágenes en espectaculares, la entrega de bienes, el uso de recursos públicos e incluso la realización de actos anticipados de campaña.

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Morena se enfrenta a una elección en medio de tensiones con Estados Unidos por acusaciones contra morenistas y la crisis en Sinaloa tras la licencia de Rubén Rocha, a lo que se suman pugnas internas en los estados, indisciplinas, conflictos con sus aliados y la ausencia de la figura Andrés Manuel López Obrador.

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Morena Elecciones México 2027

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