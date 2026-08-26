Santiago Nieto, coordinador de Morena en Querétaro

Para Querétaro, el partido oficialista nombró a Santiago Nieto Castillo, quien es abogado, académico, jurista y político.

Ha ocupado diversos cargos públicos, todos por designación. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde cobró notoriedad por congelar cuentas bancarias ligadas al crimen organizado y a redes de corrupción.

Ya en la administración de Claudia Sheinbaum fue titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En el gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y antes magistrado Electoral Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde presidió la Sala Regional Toluca.

La presienta de Morena, Ariadna Montiel, comentó que “el pueblo de Querétaro” eligió a Santiago Nieto y señaló que reconoce su espíritu de lucha y capacidad para seguir fortaleciendo a Morena en la entidad actualmente gobernada por Mauricio Kuri, del PAN.

Entre gritos de “coordinador, coordinador” por parte de sus seguidores, Benjamín Robles, líder del PT, felicitó a Santiago Nieto y convocó a que “con unidad” se trabaje por el estado.

Presentamos a @SNietoCastillo, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro. pic.twitter.com/U35LP2OZQU — Morena (@PartidoMorenaMx) August 26, 2026

Tras tomar protesta como coordinador estatal, Santiago Nieto sostuvo que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum han ganado Querétaro, por lo que considera que el partido ganará la gubernatura en 2027.

Además, mencionó que actualmente hay hartazgo de los queretanos frente a los gobiernos panistas. “No hay PAN que dure 30 años ni pueblo que lo aguante”, dijo.