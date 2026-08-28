EU derriba con láser tres drones ligados a cárteles en la frontera con México

Ante este escenario, el gobierno estadounidense ha destinado recursos al desarrollo de sistemas capaces de detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas. La estrategia busca evitar que los drones puedan obtener información sobre despliegues militares o de seguridad y, al mismo tiempo, impedir que sean utilizados para actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
¿Qué pasa en la relación México-EU respecto al tema de seguridad?
La disputa entre México y Estados Unidos por la presencia de los cárteles dejó de concentrarse únicamente en el tráfico de drogas. Para la administración de Donald Trump, el problema también alcanza las redes de protección, corrupción y capacidad operativa que permiten a las organizaciones criminales mantener presencia a ambos lados de la frontera.
Washington ha elevado el tono de sus exigencias hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras México insiste en que la cooperación en seguridad debe mantenerse bajo sus propias reglas y sin permitir una intervención estadounidense directa.
La presión de la Casa Blanca ha colocado a la seguridad fronteriza en el centro de la relación bilateral. El gobierno estadounidense ha impulsado una estrategia más agresiva contra los grupos criminales mexicanos y ha señalado no sólo a las estructuras dedicadas al narcotráfico, sino también a funcionarios que, según sus acusaciones, podrían haber facilitado sus operaciones.
En respuesta, Sheinbaum ha defendido el intercambio de información y las acciones coordinadas, pero ha marcado una línea frente a cualquier intento de subordinación de las autoridades mexicanas a Washington.
El caso de Rubén Rocha Moya llevó esa tensión a un terreno especialmente delicado. En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al entonces gobernador de Sinaloa y a otros funcionarios y exfuncionarios de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Rocha Moya ha rechazado las imputaciones y sostiene que forman parte de una ofensiva con motivaciones políticas; el gobierno mexicano, por su parte, abrió sus propias investigaciones sobre el caso.
El episodio terminó convirtiéndose también en un problema político para Morena. Después de permanecer separado del cargo durante varios meses, Rocha Moya intentó regresar a la gubernatura este agosto, pero su decisión generó rechazo dentro del propio partido y críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El gobernador finalmente volvió a solicitar licencia, en un desenlace que mostró hasta qué punto las acusaciones provenientes de Estados Unidos pueden tener consecuencias dentro de la política mexicana.
La controversia alrededor de Sinaloa ocurre mientras Washington endurece su discurso sobre los vínculos entre poder político y crimen organizado en México.
Para Estados Unidos, el combate a los cárteles implica también perseguir las redes que puedan proporcionarles información, protección o capacidad de operación; para México, aceptar sin más esas acusaciones supondría abrir la puerta a que decisiones sobre funcionarios y seguridad nacional se determinen desde otro país.
Ese choque de posiciones ha convertido la lucha contra el narcotráfico en uno de los puntos más sensibles de la agenda entre ambos gobiernos.
En ese escenario, los drones representan una nueva dimensión del conflicto. Ya no se trata únicamente de los cargamentos que cruzan la frontera, sino de la tecnología que utilizan las organizaciones criminales para observar movimientos de las autoridades, identificar oportunidades y mantener vigilancia sobre zonas estratégicas.