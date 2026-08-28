Día de los abuelos en México: los derechos de los adultos mayores garantizados por ley

¿Por qué es importante el Día del Abuelo?

El Día del Abuelo fue instaurado en México en 1983 y tiene como finalidad reconocer el trabajo y sabiduría de dichos integrantes de la familia, pero también busca enaltecer el éxito de la vejez y el legado de sus deseos.

De acuerdo con Afore PENSIONISSSTE , este día también sirve para recordar que el presente de sus descendientes es resultado directo del trabajo y cariño de los adultos mayores, por lo que vale la pena celebrar su presencia en el núcleo familiar.

También es una fecha para crear conciencia, pues se estima que para 2050, el 30% de la población mexicana tendrá 65 años o más, lo que también se convertirá en un tema se salud nacional, pues se pondrán a prueba los sistemas de Seguridad Social.

Tomando en cuenta estos factores, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se desprende un decálogo, con los derechos más elementales por el respeto a los abuelos y abuelas de todo el país.

Decálogo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, acciones por el bienestar de nuestros abuelos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) señala que, derivado de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se desprende un decálogo, considerado como acciones primordiales que buscan garantizar el bienestar de los abuelos y abuelas del país.