Día de los abuelos en México: los derechos de los adultos mayores garantizados por ley

Este viernes 28 de agosto es una fecha especial para las familias en México, pues se conmemora el Día de los Abuelos, una fecha que busca reconocer a aquellas personas que han guiado a generaciones enteras.
Los abuelos, y las personas adultas mayores en general, también son un sector vulnerable que puede llegar a padecer ciertos abusos y situaciones de violencia. Es por eso que, con la finalidad de garantizar su bienestar, en México existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores .
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¿Por qué es importante el Día del Abuelo?
El Día del Abuelo fue instaurado en México en 1983 y tiene como finalidad reconocer el trabajo y sabiduría de dichos integrantes de la familia, pero también busca enaltecer el éxito de la vejez y el legado de sus deseos.
De acuerdo con Afore PENSIONISSSTE , este día también sirve para recordar que el presente de sus descendientes es resultado directo del trabajo y cariño de los adultos mayores, por lo que vale la pena celebrar su presencia en el núcleo familiar.
También es una fecha para crear conciencia, pues se estima que para 2050, el 30% de la población mexicana tendrá 65 años o más, lo que también se convertirá en un tema se salud nacional, pues se pondrán a prueba los sistemas de Seguridad Social.
Tomando en cuenta estos factores, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se desprende un decálogo, con los derechos más elementales por el respeto a los abuelos y abuelas de todo el país.
Decálogo de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, acciones por el bienestar de nuestros abuelos
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) señala que, derivado de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se desprende un decálogo, considerado como acciones primordiales que buscan garantizar el bienestar de los abuelos y abuelas del país.
- Una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación.
- Un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial.
- La salud, la alimentación y la familia.
- Educación.
- Trabajo digno y bien remunerado.
- Asistencia social.
- Asociarse y participar en procesos productivos de educación y capacitación en su comunidad.
- Denunciar todo hecho, acto u omisión que viole los derechos que consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
- Atención preferente en establecimientos públicos y privados que presten servicios.
- Contar con asientos preferentes en los servicios de autotransporte.
Con la finalidad de garantizar los derechos mencionados para este sector de la población, el INAPAM pone a disposición de los adultos mayores una credencial que ofrece descuentos en múltiples sectores.
En 2026, la tarjeta del INAPAM ofrece rebajas de hasta 50% en múltiples servicios como salud, alimentación, asesoría y servicios legales, educación, cultura y recreación, predial y agua, transporte, vestido y hogar.
¿Cuáles son las sanciones por cometer maltrato contra un adulto mayor?
En el caso particular de la CDMX, el Código Penal castiga el abandono de personas adultas mayores con penas que van de tres meses a tres años de prisión si existe la obligación de cuidarlas.
También se sanciona la violencia familiar, física, psicológica o patrimonial, dependiendo del acto en cuestión.
En el caso del Estado de México, se contemplan penas de hasta 15 años de cárcel en casos de maltrato o lesiones que ponagan en riesgo la vida del adulto mayor.
A nivel federal, existen propuestas que buscan salvaguardar la integridad de las personas adultas mayores con penas de cárcel.
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México registra tendencias de envejecimiento
De acuerdo con datos de 2025 del Consejo Nacional de Población (CONAPO) , en México existen 17 millones 121,580 personas adultas mayores, lo que representa el 12.8% de la población en total.
Proyecciones de dicha institución prevén que para 2030, ese porcentaje de personas mayores llegue al 14.9%, superando al de jóvenes entre 0 y 14 años de edad.
Para 2070, estas proyecciones indican que el porcentaje de personas mayores podría representar el 34.2% de la población total.
CONAPO informó que en 2024, 27 de 32 entidades federativas se ubicaron en la etapa moderada-avanzada de envejecimiento demográfico, mientras que el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz y Morelos se posicionaron en la etapa avanzada. Si estas tendencias se mantienen, se espera que en seis años, el Estado de México y la CDMX se convertirán en las entidades con mayor porcentaje de personas adultas mayores en el país, superando el 21% para 2030.