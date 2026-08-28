Elecciones 2027 arrancan con árbitros electorales bajo presión por ausencias y conflictos internos

Para el experto en democracia y elecciones, César Hernández González, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se aprecia ausencia de cohesión y de trabajo colegiado, e incluso de diálogo interno, lo que podría afectar la buena conducción del proceso.

En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se suman las vacantes de dos magistraturas, por lo que funcionará, como le ha ocurrido ya en varias ocasiones en los últimos años, de manera incompleta.

El próximo 31 de agosto, la magistrada Mónica Soto Fregoso concluye sus funciones por voluntad propia, mientras que el año pasado la magistrada Janine M. Otálora rechazó la validez de la reforma judicial y, por tanto, de la prolongación de mandato.

Con esos espacios vacíos, en donde la forma de ocuparlos no está prevista en la ley, el órgano jurisdiccional deberá resolver el cúmulo de impugnaciones por venir en las elecciones federales de 2027.

Expertos señalan que no es el ideal, pero no sería la primera vez que el pleno trabajará incompleto. “(El Tribunal) ya ha demostrado en el pasado con una integración incompleta, lo ha podido hacer, ¿verdad? Pero obviamente crea suspicacias y mucha incertidumbre en términos de seguridad jurídica, por el hecho de que ahora nuevamente se vuelve a trabajar en una condición incompleta”, indica Víctor Alarcón Olguín, experto en materia electoral y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Hernández González considera que existe un “punto de quiebre” en el Tribunal Electoral porque en el pleno se advierte la conformación de grupos y, por tanto, ausencia de unidad.