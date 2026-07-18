Sheinbaum avisa al Congreso su visita relámpago a EU por Final del Mundial de futbol

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado al Congreso Mexicano, que se ausentará del territorio nacional tres días, para acudir al juego de la Final del Mundial 2026, en Estados Unidos.
En el documento de notificación, remitido a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se informó que la mandataria viajará a ese país desde la tarde de este sábado 18 y regresará a México el lunes 20 de julio, en que rendirá un “informe de los resultados y acuerdos” de su visita.
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“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos”, expuso la mandataria en un video mensaje previo a su viaje, en el que confirmó su asistencia.
Sin embargo la mandataria, que viajaría desde Quintana Roo en el vuelo 2973 de la aerolínea Delta programado a las 15:40 este sábado, no pudo irse a esa hora pues se anunció un retraso hasta las 17:25, y previo a esa hora el vuelo fue cancelado debido a malas condiciones climatológicas en Nueva York, donde hay lluvias y tormenta eléctrica.
La mandataria retomó sus eventos en Quintana Roo y se espera que su traslado sea en una aeronave de las Fuerzas Armadas para estar presente en el cierre mundialista.
La decisión de la presidenta de acudir al juego en EU se dio tras recibir la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para ir el domingo a la final del Mundial, que se jugará entre España y Argentina en el estadio Metlife, en New Jersey.
Ese será el primer juego mundialista al que la presidenta asiste a un estadio, pues no acudió a ningún partido en estadios mexicanos, aunque México, junto con Estados Unidos y Canadá, es anfitrión de la Copa de futbol.
La mandataria había explicado que la decisión de no acudir al Estadio Ciudad de México, donde se inauguró el Mundial el 11 de junio y luego jugó la Selección Mexicana, tenía que ver con los precios exorbitantes para entrar al partido - 120,000 pesos - y que prefería estar con la gente.
En lugar de acudir regaló el boleto a una joven aficionada futbolista que logró el acceso tras participar en una competencia de “dominadas” de balón. La presidenta acudió al primer juego a un “festival futbolero” popular instalado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Ahora decidió acudir a la final del Mundial y explicó por qué razón.
“Tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el Primer Ministro, Mark Carney. Y mañana voy a grabar un mensaje con más detalle", dijo el viernes 17 en una breve entrevista durante su visita a Playa del Carmen, Campeche.
En el documento de notificación fechado ayer, viernes 17, se indica al Congreso que una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República, esta le enviará un “informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 constitucional”.
Visita llena de significados
Trump invitó a Sheinbaum, pero en el palco principal además de ellos también estarán el Rey Felipe VI de España, el jefe del gobierno español Felipe Sánchez y Mark Carney, primer ministro de Canadá, el tercer país anfitrión del Mundial 2026.
Aunque el viaje de la presidenta Sheinbaum no tiene carácter de visita oficial este se da en un marco de diferendos diplomáticos entre Estados Unidos y México, tanto por la política antiinmigrante, la muerte de 17 connacionales detenidos por agentes migratorios estadounidenses, y además, las acusaciones a políticos mexicanos por vínculos con el narcotráfico.
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Apenas la víspera la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU informó en la red social X que su titular Michael Kozak, devolvió a México las cartas que Sheinbaum envió a los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por las muertes de 17 migrantes mexicanos bajo su custodia.
Kozac calificó esas cartas como un intento por “dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano” de ese país.
Además del tema migratorio, México ha mantenido su exigencia a EU para que explique el operativo por el que Ismael “El Mayo” Zambada fue extraído de territorio nacional en 2023 para ser llevado al país vecino, en acción cuya autoría se atribuyó el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), lo que habría violado la soberanía territorial mexicana.
Esos diferendos han sido atizados por el señalamiento al exembajador de EU en México, Ken Salazar, de que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador temía que ese delincuente hablara sobre pactos con funcionarios mexicanos, como lo publicó en un libro de su autoría, y por sus señalamientos de que el exmandatario y el exfiscal Alejandro Gertz se negaron a recibir información sobre la extracción de ”El Mayo”.
Desde hace meses las autoridades de ambos gobiernos, en el caso mexicano encabezados por la presidenta, han mantenido posturas encontradas, ya que autoridades judiciales estadounidenses solicitaron a México detener con fines de extradición a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, a lo que se ha negado México, con reiteradas exigencias de pruebas.
Entre los nombres de alto perfil identificados por sus supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa destacan el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, todos de Morena.
Por este caso Sheinbaum ha acusado que hay intento de injerencismo extranjero, por lo que ha llamado a los mexicanos a impedir que se vulnere la soberanía nacional, mientras que se han dejado en evidencia contradicciones y errores o hasta versiones falsas, de ambos gobiernos.
Sin embargo el presidente de EU Donald Trump mantiene, a su vez, frentes abiertos también con el gobierno de España, a cuyas autoridades se encontrará este domingo en el último partido del Mundial.
Trump amagó este miércoles 8 de julio previo a la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con cortar relaciones comerciales con España, al que calificó como un "caso perdido" y "un aliado terrible”, por la negativa española a elevar la inversión en Defensa y negar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón en su guerra contra Irán.
También el gobierno mexicano ha tenido sus conflictos con España, pues el sexenio pasado a cargo de López Obrador se declaró una “pausa” hasta que la corona española emitiera una disculpa pública a los pueblos originarios de México por los ''abusos'' cometidos en la Conquista. El Rey Felipe VI y la presidenta se reunieron el 25 de junio y acordaron dar paso a una nueva etapa entre ambos países.
¿Cuándo regresa Sheinbaum a México?
En el oficio presentado por la titular de Segob a la senadora Laura Itzel Castillo, quien es la presidenta de la Mesa Directiva del Senado y en esa calidad preside a la Comisión Permanente del Congreso, se reportó que la mandataria regresará el lunes 20 de julio.
"Lo anterior, con el propósito de atender la invitación que le hiciera la Federación Internacional de Futbol Asociacióny el presidente del país sede."La Presidenta de la República participará en la ceremonia de clausura de dicho evento, de manera conjunta, con los mandatarios de los dos países coanfitriones: el Presidente Donald J. Trump y el Primer Ministro Mark Carney, así como otros jefes de Estado y de Gobierno", indica el documento.