Sheinbaum avisa al Congreso su visita relámpago a EU por Final del Mundial de futbol

“Consideré que es importante en términos diplomáticos que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo, y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos”, expuso la mandataria en un video mensaje previo a su viaje, en el que confirmó su asistencia.

Sin embargo la mandataria, que viajaría desde Quintana Roo en el vuelo 2973 de la aerolínea Delta programado a las 15:40 este sábado, no pudo irse a esa hora pues se anunció un retraso hasta las 17:25, y previo a esa hora el vuelo fue cancelado debido a malas condiciones climatológicas en Nueva York, donde hay lluvias y tormenta eléctrica.

La mandataria retomó sus eventos en Quintana Roo y se espera que su traslado sea en una aeronave de las Fuerzas Armadas para estar presente en el cierre mundialista.

Les comparto el siguiente mensaje. pic.twitter.com/rMJxEGDJYL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 18, 2026

La decisión de la presidenta de acudir al juego en EU se dio tras recibir la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para ir el domingo a la final del Mundial, que se jugará entre España y Argentina en el estadio Metlife, en New Jersey.

Ese será el primer juego mundialista al que la presidenta asiste a un estadio, pues no acudió a ningún partido en estadios mexicanos, aunque México, junto con Estados Unidos y Canadá, es anfitrión de la Copa de futbol.

La mandataria había explicado que la decisión de no acudir al Estadio Ciudad de México, donde se inauguró el Mundial el 11 de junio y luego jugó la Selección Mexicana, tenía que ver con los precios exorbitantes para entrar al partido - 120,000 pesos - y que prefería estar con la gente.

En lugar de acudir regaló el boleto a una joven aficionada futbolista que logró el acceso tras participar en una competencia de “dominadas” de balón. La presidenta acudió al primer juego a un “festival futbolero” popular instalado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ahora decidió acudir a la final del Mundial y explicó por qué razón.

“Tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del Presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el Primer Ministro, Mark Carney. Y mañana voy a grabar un mensaje con más detalle", dijo el viernes 17 en una breve entrevista durante su visita a Playa del Carmen, Campeche.

Notificación al Congreso suscrita por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez sobre el viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a EU para ir a la Final del Mundial 2026. (Foto: Documento presentado a la Comisión Permanente del Congreso)

En el documento de notificación fechado ayer, viernes 17, se indica al Congreso que una vez concluido el viaje de la Presidenta de la República, esta le enviará un “informe de los resultados y acuerdos alcanzados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 constitucional”.

Visita llena de significados

Trump invitó a Sheinbaum, pero en el palco principal además de ellos también estarán el Rey Felipe VI de España, el jefe del gobierno español Felipe Sánchez y Mark Carney, primer ministro de Canadá, el tercer país anfitrión del Mundial 2026.

Aunque el viaje de la presidenta Sheinbaum no tiene carácter de visita oficial este se da en un marco de diferendos diplomáticos entre Estados Unidos y México, tanto por la política antiinmigrante, la muerte de 17 connacionales detenidos por agentes migratorios estadounidenses, y además, las acusaciones a políticos mexicanos por vínculos con el narcotráfico.