El día con menos homicidios en 10 años en México fue durante el Mundial 2026: la tregua del futbol

Alberto Guerrero, especialista en seguridad pública, explica que un evento deportivo puede causar una disminución de la violencia porque quienes se dedican a esta actividad también se distraen con el futbol.

“Sin duda la violencia baja porque quien delinque, quizá, también es aficionado al fútbol y también se ha desvelado y también ha estado atento a los juegos de la selección, a los juegos que estén transmitiendo, y sirve también como un pequeño distractor para quienes de alguna manera se dedican a esto”, plantea.

Pero esa no es la única razón, pues la reducción de la violencia puede tener como motivo que se implementen más operativos en contra de la delincuencia.

“En algunas partes del país, sobre todo en las capitales y Ciudad de México, se han acrecentado los operativos en materia de seguridad, esto implica una movilización tanto de estado de fuerza, de videovigilancia, de inteligencia y movilización. También de las propias fiscalías que tienen ministerios públicos y policías de investigación a todo lo que da. Por lo tanto, la delincuencia del fuero común, sí ha bajado un poco”, agrega el también colaborador de Expansión.

Inauguración del Mundial, uno de los días más pacíficos

Mientras el mundo tenía la mirada puesta en el silbatazo inicial del torneo en el Estadio Ciudad de México, el país vivía una jornada inusual: el 11 de junio se registraron apenas 30 homicidios dolosos, uno de los días menos violentos de los últimos años. Apenas unos meses antes, esa cifra solía duplicarse o incluso triplicarse con facilidad.