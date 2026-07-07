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Mundial da tregua: baja el promedio de homicidios y una jornada rompe el récord de 10 años

Durante los 25 días que duró el Mundial en México, el homicidio tuvo un descenso al promediar 40 asesinatos diarios, sin embargo, ya hay un repunte y el delito supera la barrera de los 50.
mar 07 julio 2026 11:59 PM
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El día con menos homicidios en 10 años en México fue durante el Mundial 2026: la tregua del futbol
El 16 de junio fue el día menos violento en la última década con 27 homicidios dolosos en el país. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro. )

Marcado por una violencia persistente, México tuvo un respiro durante las semanas en que fue sede del Mundial de la FIFA. La celebración deportiva, que concentró la atención de millones de personas, coincidió con una disminución de los homicidios dolosos e incluso dejó la jornada con el menor registro de violencia letal en más de una década.

Entre el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial, y el 5 de julio, cuando se disputó el último partido en territorio mexicano, se contabilizaron 1,007 homicidios dolosos en el país, un promedio de 40 asesinatos por día.

Es la media diaria más baja registrada en lo que va de 2026. El año comenzó con un promedio de 47.3 homicidios dolosos diarios, por lo que el periodo del Mundial representó una reducción significativa de la violencia letal.

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homicidios dolosos durante el mundial.png

Alberto Guerrero, especialista en seguridad pública, explica que un evento deportivo puede causar una disminución de la violencia porque quienes se dedican a esta actividad también se distraen con el futbol.

“Sin duda la violencia baja porque quien delinque, quizá, también es aficionado al fútbol y también se ha desvelado y también ha estado atento a los juegos de la selección, a los juegos que estén transmitiendo, y sirve también como un pequeño distractor para quienes de alguna manera se dedican a esto”, plantea.

Pero esa no es la única razón, pues la reducción de la violencia puede tener como motivo que se implementen más operativos en contra de la delincuencia.

“En algunas partes del país, sobre todo en las capitales y Ciudad de México, se han acrecentado los operativos en materia de seguridad, esto implica una movilización tanto de estado de fuerza, de videovigilancia, de inteligencia y movilización. También de las propias fiscalías que tienen ministerios públicos y policías de investigación a todo lo que da. Por lo tanto, la delincuencia del fuero común, sí ha bajado un poco”, agrega el también colaborador de Expansión.

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Mientras el mundo tenía la mirada puesta en el silbatazo inicial del torneo en el Estadio Ciudad de México, el país vivía una jornada inusual: el 11 de junio se registraron apenas 30 homicidios dolosos, uno de los días menos violentos de los últimos años. Apenas unos meses antes, esa cifra solía duplicarse o incluso triplicarse con facilidad.

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En los otros tres partidos de la selección mexicana, sin embargo, la incidencia de homicidios volvió a repuntar. El día del encuentro contra Corea se registraron 45 asesinatos; frente a Ecuador, 41, y durante el partido ante Inglaterra, 51.

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Durante los 25 días en que el Mundial tuvo actividad en México, el país registró también dos de las jornadas con menos homicidios dolosos de los últimos años.

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Una de ellas ocurrió el 16 de junio, cuando se contabilizaron 27 asesinatos, una de las cifras más bajas del sexenio. El dato fue incluso celebrado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la reducción de la violencia durante su conferencia matutina.

“(Tenemos) 39 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, son 39 vidas diarias, 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas, 39 vidas salvadas cada día. Es una cifra histórica… hoy hasta les aplaudí porque, en el gabinete de seguridad, porque: 27 homicidios en un día no se habían visto en México por lo menos 13, 14 años”, comentó en su conferencia matutina .

Sheinbaum
La presidenta celebró la reducción de homicidios dolosos. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La otra jornada con menor número de homicidios dolosos durante el periodo del Mundial fue la del pasado 3 de julio, cuando las autoridades reportaron 28 asesinatos en el país.

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Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, las tres sedes mundialistas también tuvieron una reducción en la violencia. En junio de este año registraron 135 homicidios dolosos, 31% menos a los 195 que hubo durante el mismo mes de 2025.

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Termina la "pausa" mundialista

El respiro que el Mundial pareció dar a la violencia en México llegó a su fin. Hacia el cierre de junio y el inicio de julio, la cifra diaria de homicidios dolosos volvió a superar las 50 víctimas.

El 27 de junio se registraron 51 asesinatos y un día después la cifra aumentó a 53. Ya en julio, el 4 se reportaron nuevamente 51 homicidios, mientras que el 5 de julio –fecha en la que México quedó eliminado del Mundial– se contabilizaron 53.

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Para Alberto Guerrero, ahora corresponde a las autoridades locales implementar medidas que eviten que la tendencia de los homicidios vuelva a repuntar.

“Debido a que termina la actividad mundialista en México, se terminan los operativos especiales y la presencia de un estado de fuerza importante que vigile y que esté atento horas extras para que no haya algún tipo de problema, entonces sí puede subir el delito. Ahora le toca tanto a gobiernos municipales y estatales trabajar en ese sentido, que las cifras se mantengan”, agrega.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Homicidio Futbol Internacional

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