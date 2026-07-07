El día con menos homicidios en 10 años en México fue durante el Mundial 2026: la tregua del futbol

Marcado por una violencia persistente, México tuvo un respiro durante las semanas en que fue sede del Mundial de la FIFA. La celebración deportiva, que concentró la atención de millones de personas, coincidió con una disminución de los homicidios dolosos e incluso dejó la jornada con el menor registro de violencia letal en más de una década.
Entre el 11 de junio, fecha de la inauguración del Mundial, y el 5 de julio, cuando se disputó el último partido en territorio mexicano, se contabilizaron 1,007 homicidios dolosos en el país, un promedio de 40 asesinatos por día.
Es la media diaria más baja registrada en lo que va de 2026. El año comenzó con un promedio de 47.3 homicidios dolosos diarios, por lo que el periodo del Mundial representó una reducción significativa de la violencia letal.