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Sheinbaum irá a la final del Mundial 2026 tras ausentarse de la inauguración

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá a Nueva Jersey al partido final del torneo de futbol entre España y Argentina.
vie 17 julio 2026 07:52 PM
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La presidenta asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. (Foto: Presidencia.)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que asistirá a la final del Mundial del 2026 en Nueva York, Estados Unidos, a invitación de su homólogo estadounidense Donald Trump.

"Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque pues es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos", dijo en un breve mensaje a medios durante su gira en Quintana Roo.

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La presidenta detalló que ya tiene los boletos de sus vuelos, que viajará este sábado por la tarde y regresará el lunes por la mañana, pero que mañana va a grabar un mensaje con más detalles.

La asistencia de la presidenta a la final del Mundial destaca porque no asistió al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) y rifó su boleto, el cual ganó Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven originaria de Tlaquilpa, Veracruz.

Su decisión la convirtió en la primera jefa de Estado de un país anfitrión en no asistir al inicio de la Copa del Mundo. Tampoco Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acudieron a la ceremonia de inauguración, pese a ser los líderes de las países sede.

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Sheinbaum vio la inauguración de Mundial en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. De hecho, no asistió a ninguno de los cinco partidos que se realizaron en la capital mexicana o en alguna otra sede en el país.

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Al partido final entre España y Argentina en el estadio Metlife también va a asistir el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Esta será la segunda ocasión en la que los mandatarios se encuentren, la primera fue durante el sorteo de grupos el pasado 5 de diciembre.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Claudia Sheinbaum Donald Trump

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