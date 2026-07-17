Sheinbaum irá a la final del Mundial 2026 tras ausentarse de la inauguración

La presidenta detalló que ya tiene los boletos de sus vuelos, que viajará este sábado por la tarde y regresará el lunes por la mañana, pero que mañana va a grabar un mensaje con más detalles.

La asistencia de la presidenta a la final del Mundial destaca porque no asistió al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) y rifó su boleto, el cual ganó Yolett Cervantes Cuaquehua, una joven originaria de Tlaquilpa, Veracruz.

Su decisión la convirtió en la primera jefa de Estado de un país anfitrión en no asistir al inicio de la Copa del Mundo. Tampoco Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, acudieron a la ceremonia de inauguración, pese a ser los líderes de las países sede.

Sheinbaum vio la inauguración de Mundial en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. De hecho, no asistió a ninguno de los cinco partidos que se realizaron en la capital mexicana o en alguna otra sede en el país.