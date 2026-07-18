Ruffo, exgobernador de Baja California, obtiene amparo contra incomunicación y tortura

Ruffo fue aprehendido el jueves en su domicilio, en Ensenada, Baja California, y tras su detención su defensa promovió el amparo, mismo que sólo lo protege parcialmente y no tiene implicaciones sobre el fondo del asunto ni de las acusaciones.

La audiencia comenzó el viernes 17 de julio a las 13:00 horas, pero ese procedimiento ha estado interrumpido por recesos. A su término, la Fiscalía podría solicitar la imposición de la prisión preventiva oficiosa para el exmandatario.

En tanto, la defensa de este podría solicitar la ampliación del plazo constitucional para que se determine si será vinculado a proceso por los delitos que le atribuye la autoridad y de ser el caso ese plazo extendido podría pasarlo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La trama de huachicol

El 19 de noviembre de 2025 Ruffo Appel compareció en calidad de testigo ante la FGR tras un decomiso histórico de más de 15 millones de litros de hidrocarburo realizado por las autoridades federales en Coahuila, cargamento vinculado a la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual es socio.

En esa comparecencia y luego en entrevistas en medios de comunicación, explicó que esa empresa se dedica a realizar los pedimentos de importación de combustibles.

En esa calidad su tarea es de intermediaria y no realiza tareas de transportación ni de la comercialización. La revisión sobre la mercancía, su tipo y cantidad, precisó, es de las aduanas, a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Sin embargo ha reconocido que debido a que ”el ambiente del huachicol está pesado” había intentado vender sus acciones pero los demás accionistas no se lo habrían permitido.