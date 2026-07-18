Ruffo, exgobernador de Baja California, obtiene amparo contra incomunicación y tortura

El pasado jueves 16 de julio la FGR lo detuvo y fue presentado ante la jueza, acusado formalmente por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Se le atribuye ser uno de los líderes de una banda que contrabandea huachicol, es decir, la importación de combustibles sin declarar el tipo de producto real o cantidades menores, para pagar menos impuestos.
Según la FGR la “red” incluía personal de aduanas, transportación con uso de decenas de ferro tanques y comercialización en varios estados.
Otros presuntos implicados, socios de Ingemar o de otras firmas, también han sido detenidos, entre ellos Ricardo Thompson Navarro, socio de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., con sede en Saltillo, Coahuila; y Adriana Magali Bárcenas Guillén, representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con sede en San Luis Potosí.
Fueron detenidos también el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez, de 86 años, en Monterrey, Nuevo León, y su dependiente autorizado, Luis Antonio Barrientos Juárez.
Hay adicionalmente orden de aprehensión contra Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR, quien permanece preso desde enero en el Penal del Altiplano por un caso relacionado con huachicol en la aduana de Matamoros, Tamaulipas, donde se registran tres prófugos, todos mandos del Ejército.