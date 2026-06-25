Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional y pone fin a distanciamiento México-España

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta tarde al rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional, con lo que ambos jefes de Estado pusieron fin al distanciamiento de ocho años en la relación entre México y España.
El rey llegó a México la tarde de este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.
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📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI quien, en el marco de su visita oficial a México, sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en Palacio Nacional.
Se trata del primer encuentro presencial entre ambos jefes de Estado tras alrededor de ocho años de distanciamiento en la relación bilateral, ocasionado por la solicitud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que se ofreciera una disculpa por los agravios ocasionados a los pueblos indígenas durante la Conquista.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina que en su encuentro con el rey hablarán de diferentes temas, incluido el futbol, sin embargo, aseguró que para ella uno de los temas que plantearía sería la importancia de los pueblos originarios de México.
"De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México: por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural; de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", comentó el pasado jueves.
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Al término del encuentro con la presidenta, el rey se trasladará al Aeropuerto para viajar a Jalisco, donde asistirá al “Concierto a tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, que ofrecerá Plácido Domingo.
Me dio mucho gusto saludar al maestro @PlacidoDomingo y entregarle la camiseta de la Selección Nacional de México. Será un honor recibirlo de nueva cuenta, en la mejor sede y la más mexicana del Mundial 2026. pic.twitter.com/yaDLeE2qaW