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Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional y pone fin a distanciamiento México-España

El rey llegó a México este jueves tras una invitación de la presidenta de México y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para asisitir al partido de España vs Uruguay en Guadalajara.
jue 25 junio 2026 04:35 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta tarde al rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional, con lo que ambos jefes de Estado pusieron fin al distanciamiento de ocho años en la relación entre México y España.

El rey llegó a México la tarde de este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

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Cerca de las 16:20 horas, la presidenta recibió al jefe de Estado español y lo saludó de mano. En el Patio de honor de Palacio Nacional se colocaron banderas de México y España.

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La presidenta Claudia Sheinbaum se reíne este jueves con el rey Felipe VI, quien llegó a México para asistir a un partido de la Selección de España en el Mundial de Futbol. (Foto: Captura de pantalla.)

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Se trata del primer encuentro presencial entre ambos jefes de Estado tras alrededor de ocho años de distanciamiento en la relación bilateral, ocasionado por la solicitud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que se ofreciera una disculpa por los agravios ocasionados a los pueblos indígenas durante la Conquista.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina que en su encuentro con el rey hablarán de diferentes temas, incluido el futbol, sin embargo, aseguró que para ella uno de los temas que plantearía sería la importancia de los pueblos originarios de México.

"De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México: por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural; de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", comentó el pasado jueves.

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Al término del encuentro con la presidenta, el rey se trasladará al Aeropuerto para viajar a Jalisco, donde asistirá al “Concierto a tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, que ofrecerá Plácido Domingo.

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Para el viernes, el rey asistirá al Estadio Guadalajara en Zapopán en donde se realizará el tercer partido de la Selección de España en la fase de grupos.

-Información en desarrollo.

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Claudia Sheinbaum Felipe de España Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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