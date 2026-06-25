Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional y pone fin a distanciamiento México-España

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a nuestro país al jefe de Estado español, el rey Felipe VI quien, en el marco de su visita oficial a México, sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) en Palacio Nacional.



México y… pic.twitter.com/Dmre6P2NNb — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 25, 2026

Cerca de las 16:20 horas, la presidenta recibió al jefe de Estado español y lo saludó de mano. En el Patio de honor de Palacio Nacional se colocaron banderas de México y España.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reíne este jueves con el rey Felipe VI, quien llegó a México para asistir a un partido de la Selección de España en el Mundial de Futbol. (Foto: Captura de pantalla.)

Se trata del primer encuentro presencial entre ambos jefes de Estado tras alrededor de ocho años de distanciamiento en la relación bilateral, ocasionado por la solicitud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para que se ofreciera una disculpa por los agravios ocasionados a los pueblos indígenas durante la Conquista.

Visita oficial del rey de España, Felipe VI. Palacio Nacional https://t.co/oCDTM4rpwQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en su conferencia matutina que en su encuentro con el rey hablarán de diferentes temas, incluido el futbol, sin embargo, aseguró que para ella uno de los temas que plantearía sería la importancia de los pueblos originarios de México.

"De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México: por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural; de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy", comentó el pasado jueves.