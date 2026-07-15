El caso de "El Jando", quien llevó a ''El Mayo'' a EU, muestra fallas y contradicciones de autoridades mexicanas

El caso de Ismael "El Mayo" Zambada, que en un inicio fue utilizado como argumento para cuestionar la actuación del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, terminó revelando una cadena de contradicciones, errores y decisiones cuestionadas tanto de funcionarios estadounidenses como de autoridades mexicanas en materia política, de seguridad y procuración de justicia.

La controversia se desarrolla además en medio de una disputa entre ambos gobiernos por la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República y legisladores de Morena han acusado a Estados Unidos de intentar intervenir en asuntos internos de México mediante solicitudes de entrega de personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, entre ellas políticos morenistas, bajo acusaciones que, aseguran, carecen de pruebas suficientes.

Cronología del caso "El Mayo", "Los Chapitos", el piloto y Estados Unidos

25 de julio de 2024

Ismael "El Mayo" Zambada fue trasladado desde México a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La aeronave en la que viajaron fue piloteada por Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", quien posteriormente fue identificado como Alejandro Ojeda Ávila.

26 de julio de 2024

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno estadounidense un "informe completo" sobre la detención de Zambada y Guzmán López.

"Hay que informar, tiene que haber transparencia", señaló el mandatario, quien durante los últimos meses de su administración insistió en conocer si agencias estadounidenses habían participado en una operación dentro de territorio mexicano.

Agosto de 2024

Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, negó que su país hubiera participado directamente en el operativo.

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", declaró.

Ese mismo mes, Alejandro Ojeda Ávila solicitó regresar a México. Al no enfrentar cargos en Estados Unidos en ese momento, fue enviado al país sin que, según se conoció posteriormente, se revelara su verdadera identidad.

Ken Salazar tuvo una relación cercana con AMLO... luego lo vetaron de Palacio Nacional. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

8 de febrero de 2025

"El Jando" fue detenido en la comunidad de Jesús María, Culiacán, Sinaloa.

11 de febrero de 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era piloto de confianza de una célula criminal relacionada con la privación ilegal de la persona entregada en Estados Unidos, en referencia a "El Mayo" Zambada.

Ese mismo día, un juez federal dictó prisión preventiva de oficio contra Ojeda Ávila por posibles delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

12 de febrero de 2025

El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda concedió una suspensión de plano para evitar una eventual extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, así como posibles malos tratos o falta de medicamentos.

18 de febrero de 2025

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez vinculó a proceso a "El Jando" por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

26 de marzo de 2025

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión definitiva para impedir el inicio del juicio oral, aunque ordenó mantenerlo recluido en el penal federal del Altiplano.

2 de abril de 2025

La Corte del Distrito de Columbia, en Washington, presentó una acusación contra "El Jando" por tráfico de cocaína.

12 de agosto de 2025

Alejandro Ojeda Ávila fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales, sin un proceso formal de extradición. En ese momento, la Fiscalía General de la República estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero.

9 de abril de 2026

Ante una corte federal en Washington, "El Jando" se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla ilegalmente.

29 de abril de 2026

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos vínculos con "Los Chapitos". Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, petición rechazada por México al considerar que representa un intento de vulnerar la soberanía nacional.

El gobernador con licencia fue acusado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas. (Carl de Souza/AFP)

22 de junio de 2026

En la presentación de su libro "Borderlands: My Fight for an Inclusive America", el exembajador Ken Salazar afirmó que López Obrador temía que "El Mayo" Zambada revelara información sobre funcionarios mexicanos ante autoridades estadounidenses. Sus declaraciones generaron críticas del gobierno federal y dirigentes de Morena.

2 de julio de 2026

El periodista Luis Chaparro difundió un documento en el que, según su investigación, el FBI reconocía su participación en el operativo denominado "Reyes del Aire" o "Air Kings", relacionado con la extracción de Zambada.

También difundió imágenes de la aeronave utilizada en el traslado, exhibida en el War Eagles Air Museum de Santa Teresa, Nuevo México.

7 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que López Obrador había solicitado información a Estados Unidos sobre el operativo y cuestionó la versión de Ken Salazar.

"¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?", planteó la mandataria, quien anunció una cronología para deslindar responsabilidades.

8 de julio de 2026

Salazar respondió en su cuenta de X:

"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad".

Ese mismo día, la Fiscalía General de la República señaló que existían posibles violaciones al derecho mexicano e internacional relacionadas con el caso.

La dependencia reconoció además que la identificación del piloto se logró mediante dictámenes periciales de audio, aunque fue cuestionada sobre por qué México entregó a Estados Unidos a una persona que podía aportar información clave sobre el traslado de Zambada.

9 de julio de 2026

Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco abordaron el caso del piloto, pero señalaron que correspondía a la FGR explicar por qué fue enviado a Estados Unidos.

Velasco afirmó que la información sobre la identidad de "El Jando" como piloto se conoció después de su entrega.

10 de julio de 2026

La presidenta anunció que el Gabinete de Seguridad explicaría el caso del piloto.

13 de julio de 2026

En entrevista con N+, Ken Salazar afirmó que él y Merrick Garland, entonces fiscal general de Estados Unidos, buscaron comunicarse cuatro veces con López Obrador para informarle del caso y proponer una reunión, pero aseguró que recibieron una "negativa total de comunicación". También afirmó que no obtuvieron respuesta del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

14 de julio de 2026

La FGR informó que identificó a "El Jando" como el piloto que trasladó a Zambada y Guzmán López un año después de haberlo enviado a Estados Unidos, debido a que habría utilizado la identidad de un primo. La institución señaló que con su nombre real existían carpetas de investigación desde 2016.

Ese mismo día, García Harfuch defendió la decisión de enviarlo a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos criminales al argumentar que, para el gabinete de seguridad, representaban mayor riesgo en México que en otro país.

15 de julio de 2026

El titular de la DEA, Terry Cole, afirmó que existe una "conexión mortal" entre cárteles y el gobierno mexicano.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que "El Jando" fue enviado a Estados Unidos sin que las autoridades mexicanas conocieran plenamente su identidad. Explicó que la decisión fue tomada tras una investigación del Consejo de Seguridad Nacional, aunque aseguró que ella no participó personalmente en la reunión donde se aprobó.

Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR proporcionar más información sobre el caso.

También se informó la renuncia de Ulises Lara a la FGR por "motivos personales". La presidenta evitó pronunciarse sobre su salida y afirmó que será la fiscal Ernestina Godoy quien deberá informar al respecto.