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México

EU devuelve cartas de México por muerte de migrantes en manos de ICE

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, también solicitó a la ONU iniciar una revisión de la actuación de Estados Unidos en materia migratoria.
vie 17 julio 2026 08:24 PM
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protesta muerte de lorenzo salgado
A las 11 notas diplomáticas que el gobierno de México ya envío a Estados Unidos, ahora se interpondrán denuncias contra quienes resulten responsables. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP )

El Gobierno de Estados Unidos rechazó las peticiones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para el cese de acciones antiinmigrantes en los centros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (Bureau of Western Hemisphere Affairs) informó que su titular, Michael Kozak, se reunió en Washington con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, y le devolvió las cartas que "pretendían dictar las acciones del personal del Gobierno de los Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense".

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Por su parte, la Embajada de México en Washington aseguró que las preocupaciones que dieron origen a la carta ya fueron planteadas por la vía diplomática.

"México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que la motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE", señaló.

La embajada explicó que la carta estaba dirigida a la empresa privada que opera el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo.

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El lunes pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentaría denuncias por la muerte de 17 mexicanos, de ellas 14 de connacionales que estaban bajo custodia del ICE, que se sumarían a las 11 notas diplomáticas que el gobierno de México ya había enviado a Estados Unidos.

En septiembre del año pasado, el Gobierno de México envió una nota diplomática por la muerte de un mexicano en EU. Se trata de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, quien murió en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, cuando se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE, pero fue trasladado a la unidad médica para una revisión “más exhaustiva”.

Piden a la ONU revisión de EU

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, iniciar una revisión de la actuación de Estados Unidos en materia migratoria, luego de la defunción de 17 connacionales en custodia del ICE.

En carta enviada al funcionario de la ONU, Monreal informó sobre las muertes de los mexicanos y le pidió recabar información del gobierno de Estados Unidos sobre los hechos, para garantizar rendición de cuentas que evite más casos.

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Las cuatro acciones solicitadas consisten en que se recabe información de las autoridades de Estados Unidos, que se analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se formulen las recomendaciones correspondientes y se transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

“Esta Cámara solicita respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado que dentro del ámbito de su mandato dé seguimiento a estos hechos, incluyendo la formulación de recomendaciones orientadas a prevenir nuevas violaciones, garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las víctimas y sus familiares”, expresó.

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deportaciones Muro de Donald Trump Claudia Sheinbaum Secretaría de Relaciones Exteriores

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