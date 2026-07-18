Menos lluvia y más calor, la canícula comienza a sentirse en México

Algunas regiones del noreste, oriente y las costas del Pacífico sur de México ya presentan condiciones asociadas a la canícula, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al señalar que durante julio se ha observado una disminución en las lluvias característica de este fenómeno climático.
De acuerdo con el SMN, el análisis de los registros de precipitación del mes de julio permitió identificar un patrón estacional relacionado con la llamada canícula o sequía de medio verano, un periodo en el que disminuyen la nubosidad y las precipitaciones, lo que incrementa la sensación de calor por una mayor radiación solar.