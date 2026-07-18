Menos lluvia y más calor, la canícula comienza a sentirse en México

La dependencia aclaró que este fenómeno no significa necesariamente que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores máximos suelen presentarse durante mayo, previo al establecimiento de la temporada de lluvias.

La Conagua explicó que la canícula no afecta de manera uniforme a todo el país, ni tiene la misma duración o intensidad cada año. Generalmente se presenta en la vertiente del Golfo de México, incluida la península de Yucatán, además de algunas regiones del centro del país y las costas del Pacífico sur.

En México, la temporada de lluvias ocurre principalmente entre mayo y octubre, periodo en el que históricamente se concentra hasta el 80% de la precipitación anual. La excepción es Baja California, donde las lluvias se presentan durante el invierno.

El organismo detalló que durante el primer semestre de 2026 el país registró un superávit de lluvia de 7.9% respecto al promedio climatológico de 1991-2020. Asimismo, junio de este año fue el décimo noveno junio más húmedo desde que existen registros, iniciados en 1941.