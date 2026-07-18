Gobernadora de Chihuahua Maru Campos y líder de Morena, Ariadna Montiel riñen en redes por traición y narco

La publicación provocó una respuesta inmediata de la líder morenista, quien cuestionó la autoridad de Campos para hablar de soberanía nacional.

"Hay que tener la cara muy dura para dar discursos sobre la patria. No pretendas dar lecciones de soberanía cuando operaste para vulnerarla. Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida", escribió Montiel.

Las críticas contra la gobernadora panista derivan de las versiones sobre un presunto operativo antidrogas realizado hace unas semanas en Chihuahua por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que, según diversos reportes, salió a la luz tras la muerte accidental de dos agentes estadounidenses.

El gobierno estatal negó inicialmente la participación de personal extranjero, aunque posteriormente reconoció la colaboración con autoridades de ese país.

Esta semana, México escuchó los audios que exhiben a la Gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena.



La Presidenta dijo que son casos distintos.

Tiene… pic.twitter.com/CjdcL5gEbL — Maru Campos (@MaruCampos_G) July 17, 2026

Fue así que Montiel acusó a Campos de haber permitido la intervención de agencias estadounidenses en tareas que corresponden a las autoridades mexicanas.

"Te recuerdo que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo. Primero negaste la participación de agencias extranjeras y después terminaste reconociéndola", sostuvo.

“Les pusiste instalaciones VIP mientras dejaste que realizaran funciones que te corresponden a ti. ¡Pero claro, lo tuyo no es el trabajo!” escribió en su cuenta de X.

