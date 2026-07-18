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México

Gobernadora de Chihuahua Maru Campos y líder de Morena, Ariadna Montiel riñen en redes por traición y narco

En medio de los señalamiento a la chihuahuense por traición a la patria y las que apuntan a políticos de Morena por vinculos criminales las políticas lanzan acusaciones,
sáb 18 julio 2026 03:00 PM
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La lideresa de Morena, Ariadna Montiel y Maru Campos, del PAN y gobernadora de Chihuahua.
La lideresa de Morena, Ariadna Montiel y Maru Campos, del PAN y gobernadora de Chihuahua se enfrentan verbalmente. (Foto: Especial)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, protagonizaron un intercambio de acusaciones en redes sociales, en el que ambas se señalaron de actuar contra los intereses del país y buscar impunidad.

En un videomensaje, la mandataria panista llamó a "los mexicanos de bien" a no olvidar los señalamientos contra políticos de Morena.

"Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos", expresó.

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La publicación provocó una respuesta inmediata de la líder morenista, quien cuestionó la autoridad de Campos para hablar de soberanía nacional.

"Hay que tener la cara muy dura para dar discursos sobre la patria. No pretendas dar lecciones de soberanía cuando operaste para vulnerarla. Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida", escribió Montiel.

Las críticas contra la gobernadora panista derivan de las versiones sobre un presunto operativo antidrogas realizado hace unas semanas en Chihuahua por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que, según diversos reportes, salió a la luz tras la muerte accidental de dos agentes estadounidenses.

El gobierno estatal negó inicialmente la participación de personal extranjero, aunque posteriormente reconoció la colaboración con autoridades de ese país.

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Fue así que Montiel acusó a Campos de haber permitido la intervención de agencias estadounidenses en tareas que corresponden a las autoridades mexicanas.

"Te recuerdo que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo. Primero negaste la participación de agencias extranjeras y después terminaste reconociéndola", sostuvo.

“Les pusiste instalaciones VIP mientras dejaste que realizaran funciones que te corresponden a ti. ¡Pero claro, lo tuyo no es el trabajo!” escribió en su cuenta de X.

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En el mensaje previo, que detonó esa respuesta, la mandataria de Chihuahua se deslindó de conductas ilegales y señaló en cambio las de morenistas y retó: “¡apliquen la ley a los suyos como buscan aplicarla contra la oposición¡.

“Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense.

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“Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días: Baja California, Sinaloa, el piloto de El Mayo que tuvieron y dejaron ir, (Rubén) Rocha Moya que sigue impune, los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura”, apuntó Campos.

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Agencia Central de Inteligencia Narcotráfico Estados Unidos

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