Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
México

Sheinbaum revela si México será sede del Mundial de Clubes 2029 tras la Copa de 2026

La euforia futbolera dejó abierta la posibilidad de que México albergue otra fiesta de gran magnitud.
mié 08 julio 2026 05:37 PM
Añadir Expansión Política en Google
FIFA World Cup 2026 Previews
Estadio Azteca previo a los preparativos de la Copa del Mundo 2026. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Aunque el Mundial 2026 terminó sus actividades en México, las sensaciones que dejó el certamen entre la población y los visitantes extranjeros fueron sumamente positivas.

Por esta razón, la afición mexicana ya sueña con la posibilidad de albergar otro torneo de talla internacional, situación que ya es estudiada por autoridades del propio Gobierno de México.

Publicidad

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la posibilidad de albergar el Mundial de Clubes 2029?

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 8 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que se analiza la posibilidad de recibir el próximo Mundial de Clubes, a realizarse en 2029.

La mandataria fue contundente sobre esta situación, asegurando que antes de hacer una postulación oficial, se debe considerar que el impacto del torneo sea verdaderamente positivo para el país.

“Hay que ver las condiciones. Tienen que ser siempre condiciones favorables para México”, explicó Sheinbaum.

La modernización del inmueble respondió a los estándares exigidos por la FIFA para una sede mundialista.
Estadio Azteca, catedral del futbol mexicano. (Hector Vivas/Getty Images)

Publicidad

Gobierno estudiará impacto del Mundial 2026 en México

Sheinbaum Pardo añadió que en los próximos días se estudiará junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, el impacto que tuvo la Copa Mundial 2026 en México, para determinar el costo y beneficio económico que tuvo la fiesta futbolera, así como el número de visitantes que llegaron al país como parte del torneo.

La presidenta explicó que una vez hecho el análisis sobre el impacto del Mundial en el país, se podría considerar avanzar con los siguientes pasos.

“Creo que sería bueno para México, en general, pero hay que ver las condiciones”, recalcó.

La posibilidad de que México sea sede del próximo Mundial de Clubes, el segundo en la historia con 32 equipos, llega luego de que trascendió la posibilidad de albergar el Mundial de 2038, aunque no existe ninguna confirmación oficial de parte de autoridades deportivas o gubernamentales.

Después de la eliminación de México ante Inglaterra, en la ronda de octavos de final del Mundial 2026, terminaron las actividades del certamen en territorio nacional.

En total, se disputaron 13 partidos de la Copa del Mundo 2026 en México:

- Cinco en CDMX

- Cuatro en Guadalajara

- Cuatro en Monterrey

Sábado de caos por el partido México vs. Portugal: calles cerradas en el Estadio Banorte y alternativas viales
Empresas

Liga MX, NFL y conciertos: el plan del Estadio Azteca para pagar su deuda millonaria con Banorte desde 2027

Publicidad

¿Cuántos equipos mexicanos participarán en el Mundial de Clubes 2029?

Hasta el momento, son dos los equipos mexicanos clasificados al próximo Mundial de Clubes: Toluca y Cruz Azul, quienes lograron su boleto al ganar la Copa de Campeones CONCACAF en 2026 y 2025, respectivamente.

Para la próxima edición del torneo de Concacaf, los equipos clasificados son:

- Toluca

- Tigres

- Cruz Azul

- Chivas

- América

- Pumas

Además, también está confirmada la participación de clubes como PSG, Al-Ahli, Flamengo, Mamelodi Sundowns y Pyramids, ganadores de sus respectivos torneos continentales.

Tags

Futbol Gobiernos de Coalición

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad