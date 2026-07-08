Sheinbaum revela si México será sede del Mundial de Clubes 2029 tras la Copa de 2026

Gobierno estudiará impacto del Mundial 2026 en México

Sheinbaum Pardo añadió que en los próximos días se estudiará junto a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, el impacto que tuvo la Copa Mundial 2026 en México, para determinar el costo y beneficio económico que tuvo la fiesta futbolera, así como el número de visitantes que llegaron al país como parte del torneo.

La presidenta explicó que una vez hecho el análisis sobre el impacto del Mundial en el país, se podría considerar avanzar con los siguientes pasos.

“Creo que sería bueno para México, en general, pero hay que ver las condiciones”, recalcó.

La posibilidad de que México sea sede del próximo Mundial de Clubes, el segundo en la historia con 32 equipos, llega luego de que trascendió la posibilidad de albergar el Mundial de 2038, aunque no existe ninguna confirmación oficial de parte de autoridades deportivas o gubernamentales.

Después de la eliminación de México ante Inglaterra, en la ronda de octavos de final del Mundial 2026, terminaron las actividades del certamen en territorio nacional.

En total, se disputaron 13 partidos de la Copa del Mundo 2026 en México:

- Cinco en CDMX

- Cuatro en Guadalajara

- Cuatro en Monterrey