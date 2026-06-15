La CNTE presiona y el gobierno cede: nueva Reforma Educativa, control de plazas y heredar pensiones

“La erradicación de la Usicamm, como resultado de la movilización de la CNTE, permitirá devolverle al magisterio nacional la autorregulación de la cartera de estructura de las maestras y los maestros", apunta un documento interno de la Coordinadora, al que Expansión Política tuvo acceso y que fue entregado a los integrantes para su evaalución.

Los maestros consideran que el control de las plazas es un derecho del magisterio y aseguran que se los quitó la reforma educativa de 2019 , promovida por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquel año, se reformó la Ley General de Educación y se creó la Usicamm en un intento de acabar con la corrupción que existía en el manejo de las plazas docentes. Pero los maestros rechazaron el nuevo esquema al considerarlo discriminatorio.

Por eso, la eliminación de la Usicamm es una de sus demandas centrales. El pliego del magisterio también incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, aumento salarial y la derogación de las reformas educativas de 2013 y 2019.

La enmienda del sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2013) instauró el servicio profesional docente para regular también las plazas a través de una evaluación a los maestros, quienes se opusieron a este sistema al señalar que perseguía a los docentes.

La reforma de 2019, con López Obrador, eliminó esos cambios y estableció la Usicamm. La CNTE, sin embargo, también rechazó este sistema por considerar que quita al magisterio el derecho de decidir sobre las plazas y la carrera magisterial.