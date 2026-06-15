La CNTE presiona y el gobierno cede: nueva Reforma Educativa, control de plazas y heredar pensiones
El magisterio evalúa aceptar el ofrecimiento y generar un plan de trabajo conjunto con las autoridades para cambiar el sistema de carrera magisterial y presentar una iniciativa de reforma educativa en tres meses.
Para desactivar las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal le propuso eliminar el sistema actual de carrera magisterial, nueva reforma educativa y garantizar a los docentes la comisión más baja de las Afores.
Tras 15 días en huelga, los maestros analizan aceptar el plan de trabajo para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), lo que representaría regresar al modelo donde el sindicato decidía sobre la asignación de plazas y la promoción docente.
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“La erradicación de la Usicamm, como resultado de la movilización de la CNTE, permitirá devolverle al magisterio nacional la autorregulación de la cartera de estructura de las maestras y los maestros", apunta un documento interno de la Coordinadora, al que Expansión Políticatuvo acceso y que fue entregado a los integrantes para su evaalución.
Los maestros consideran que el control de las plazas es un derecho del magisterio y aseguran que se los quitó la reforma educativa de 2019, promovida por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Aquel año, se reformó la Ley General de Educación y se creó la Usicamm en un intento de acabar con la corrupción que existía en el manejo de las plazas docentes. Pero los maestros rechazaron el nuevo esquema al considerarlo discriminatorio.
Por eso, la eliminación de la Usicamm es una de sus demandas centrales. El pliego del magisterio también incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, aumento salarial y la derogación de las reformas educativas de 2013 y 2019.
La enmienda del sexenio del priista Enrique Peña Nieto (2013) instauró el servicio profesional docente para regular también las plazas a través de una evaluación a los maestros, quienes se opusieron a este sistema al señalar que perseguía a los docentes.
La reforma de 2019, con López Obrador, eliminó esos cambios y estableció la Usicamm. La CNTE, sin embargo, también rechazó este sistema por considerar que quita al magisterio el derecho de decidir sobre las plazas y la carrera magisterial.
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La eliminación de Usicamm y nueva reforma educativa
La desaparición de la Usicamm no es una propuesta nueva. De hecho, es el compromiso 27 de 100 q ue la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el 1 de octubre cuando tomó protesta.
Pero ahora, ante las movilizaciones de la CNTE, el gobierno empuja el cumplimiento de aquella promesa con un plan detallado para eliminar este organismo, nacido de la reforma educativa que López Obrador impulsó en 2019.
Según el documento de la Coordinadora Nacional, el gobierno propuso cambiar el sistema de carrera magisterial en cinco etapas, las cuales concluirían en septiembre con la presentación en el Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma educativa.
La Comisión Nacional Jurídica y de Derechos Humanos de la CNTE, órgano que analizó las propuestas del gobierno, consideró que se podría aceptar ese plan e iniciar el trabajo con las autoridades inmediatamente, pero rechazó las otras propuestas.
Planteó, por ejemplo, la instalación de una mesa plural para la elaboración de la iniciativa de reforma este 15 de junio.
El plan considera, además, una consulta al magisterio escuela por escuela, entre el 18 y el 31 de agosto, para retomar sus opiniones en el diseño del nuevo sistema de carrera magisterial. La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que esto se hacía para desplazar el diálogo de los dirigentes a los docentes de base, aunque la propuesta se hizo desde meses atrás.
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Gobierno ofrece la comisión más baja de Afores
Durante las cuatro mesas de diálogo que la CNTE sostuvo las primeras dos semanas de junio con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Mario Delgado, titular de la SEP, y Martí Batres, director general del ISSSTE, también se presentaron otras propuestas para atender las demandas.
Las autoridades plantearon mejorar las pensiones con el fortalecimiento de Pensionissste, la única administradora de fondos para el retiro estatal. Pero señalaron que esto se haría de manera progresiva por las limitaciones presupuestales.
Hace unos días, Batres aseguró que atender la propuesta de la CNTE en materia de pensiones costaría más de 7 billones de pesos. "El Estado no cuenta con 20 puntos del PIB, o sea, más de 7 billones de pesos que necesitaría para construir o constituir un nuevo fondo solidario”, dijo.
En su análisis, la CNTE concluyó que ese plan no considera la eliminación de las cuentas individuales, el esquema actual que impide que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario.
Otra propuesta del Ejecutivo fue ofrecer a los maestros de manera permanente “la comisión más baja de todas las Afores”, a fin de generar mayores rendimientos y “mejorar su futura pensión”.
Pero el sindicato consideró que esto no garantiza mejores montos en las pensiones. “Una baja comisión, es decir, que nos cobren poco por administrar nuestros recursos no garantiza pensiones adecuadas”.
El gobierno propuso, además, la “posibilidad de heredar la pensión a los familiares beneficiarios”, una opción que los maestros calificaron de inoperante en el sistema actual.
También se ofreció garantizar el servicio integral de salud a todos los pensionados que se encuentran en cuentas individuales y buscar nuevas fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un fideicomiso que recién abrió el gobierno para completar las bajas pensiones de los trabajadores.
La CNTE, sin embargo, asegura que no existe certeza sobre la temporalidad y la viabilidad de ese fondo.
... Y CNTE sigue la huelga pero dividida
Después de cuatro mesas fallidas y ante la intención del gobierno de cerrar el diálogo con los líderes sindicales, el magisterio se decanta por la propuesta de eliminación de la Usicamm, que también considera una nueva reforma educativa.
El jueves, ante el amago de la CNTE de bloquear las calles cerca del Estadio Azteca a horas de la inauguración del Mundial 2026 , la presidenta Claudia Sheinbaum planteó una nuevas rutas para dejar de lado a los líderes sindicales: llevar el debate directamente a las escuelas y preguntar directamente a los maestros.
"Sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. (...) Vámonos directo, para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida", comentó.
Esto presionó a la CNTE, que ahora acelera la toma de decisiones para no concluir la huelga sin resultados, pero lo hace dividida: mientras la Sección 22 de Oaxaca —la más grande— votó por mantener el paro y las movilizaciones, otras secciones querían levantarlo.
Así que, por ahora, el sindicato decide continuar la huelga hasta que se resuelvan todas sus demandas, reforzar el campamento en la Ciudad de México e integrar una comisión de Dirección Política Nacional para reorganizar el plantón y garantizar la seguridad.
Para este lunes, además, planea tomar algunas casetas y dar el paso libre, con lo que arrancaría su tercera semana continua de movilizaciones.
Este fin de semana, la presidenta se enfrentó a protestas de maestros en el Aguascalientes y tuvo que cancelar su gira por Zacatecas, entidad donde profesores, tanto de la CNTE como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acordaron movilizaciones.
De aceptar la propuesta de eliminar la Usicamm, los docentes darían los primeros pasos para enmendar la política educativa del sexenio de López Obrador, con quien hubo distanciamiento por considerar que incumplió sus promesas de campaña.