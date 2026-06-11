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Gobierno hará consultas escuela por escuela con maestros en agosto ante conflicto con la CNTE

La estrategia del gobierno federal consiste en visitar planteles de todo el país para consultar a maestras y maestros sobre las propuestas oficiales y los cambios que consideran necesarios.
jue 11 junio 2026 10:04 AM
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consulta maestros
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. Lo acompaña: Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el 9 de junio pasado. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La discusión sobre la relación entre el gobierno federal y el magisterio cambió de rumbo tras el choque con la CNTE. La presidenta Claudia Sheinbaum planteó un esquema distinto para abordar las demandas del sector educativo: llevar el debate directamente a las escuelas y preguntar directamente a los maestros.

El nuevo mecanismo arrancará en agosto. La estrategia consiste en visitar planteles de todo el país para consultar a maestras y maestros sobre las propuestas oficiales y los cambios que consideran necesarios en temas centrales de la educación pública.

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"Sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. (...) Vámonos directo, para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida", comentó.

En paralelo a este anuncio, la mandataria sostuvo que las mesas con sindicatos, incluida la CNTE, no se cerrarán. Sin embargo, puso en duda la efectividad de esos canales para difundir la información entre el magisterio.

"Queremos saber si saben las maestras y los maestros de los estados todas las propuestas que hemos hecho. A lo mejor no está llegando la información", señaló.

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Entre los primeros asuntos que se someterán a consulta se encuentra el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), órgano encargado de definir reglas de ingreso, promoción y movilidad laboral.

El planteamiento también retoma el debate sobre el modelo previo a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Aquella reforma eliminó esquemas de decisión compartida entre gobiernos estatales y sindicatos, aunque derivó en un sistema que, según la actual administración, afectó la estabilidad laboral docente. A su vez, la USICAMM no ha logrado consenso entre el magisterio.

Sin embargo, la presidenta descartó regresar al esquema en el que las plazas y movimientos laborales quedaban en manos de autoridades estatales y dirigencias sindicales.

"Difícilmente creo yo, y además hablando con muchos maestros y maestras, que estén muy de acuerdo en que regresen las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados a decidir quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro", sostuvo.

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PROTESTAS DE LA CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) istaló un plantón como parte de su estrategia de presión hacia el gobierno federal. La organización demanda la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial del 100% y la revisión de las reformas educativas vigentes, que consideran perjudiciales para el magisterio.

Los docentes se concentran en puntos clave de la capital y extienden sus acciones hacia lugares estratégicos, incluyendo Palacio Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Incluso advierte que puede intensificar aún más las protestas durante eventos de gran afluencia pública, como los relacionados con el Mundial.

Los representantes de la CNTE participan en mesas de negociación con funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reuniones buscan establecer acuerdos en temas laborales, salariales y de pensiones.

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