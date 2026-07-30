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Ronald Johnson: a México y EU les puede ir bien por separado, pero juntos llegan más lejos

En la celebración por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el embajador afirmó que bajo la administración de los presidentes Trump y Sheinbaum se alcanzaron resultados tangibles.
jue 30 julio 2026 04:28 PM
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Ronald Johnson
Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, ofreció un mensaje a medios de comunicación con motivo del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

En medio de la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson aseguró que ambos países cuentan con las condiciones necesarias para prosperar de manera independiente; sin embargo, afirmó que la cooperación les permite alcanzar mayores resultados.

“Nuestros países tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero cuando lo hacemos juntos, logramos más, llegamos más lejos y juntos prosperamos”, afirmó.

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Durante la ceremonia conmemorativa por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, el representante del gobierno de Donald Trump destacó la solidez de la relación bilateral y sostuvo que, bajo las administraciones de Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, se obtienen avances concretos.

“Hoy, bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, estamos escribiendo un nuevo capítulo de nuestra historia compartida. Estamos obteniendo resultados concretos en temas prioritarios que benefician a nuestras dos naciones”, indicó.

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Como parte de esos resultados, Johnson destacó la reducción de 35% en el flujo migratorio, el decomiso de 50,000 armas de fuego, así como la entrega y recepción de presuntos criminales requeridos por la justicia de ambos países.

En medio de la tensión generada por la presunta participación de agencias de seguridad estadounidenses en operativos como el desmantelamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua y la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada, el embajador sostuvo que la coordinación entre las autoridades de ambos países se mantiene.

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“Nuestras agencias de seguridad continúan trabajando hombro con hombro, compartiendo información para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y terroristas, incluidas las operaciones dirigidas contra "El Mencho" y otros líderes de los cárteles, así como contra cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI”, planteó.

Johnson afirmó que uno de los principales retos para México y Estados Unidos es consolidar una relación bilateral que sea referente a nivel internacional.

“Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”, aseguró.

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La celebración se llevó a cabo en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con la asistencia de funcionarios, empresarios y gobernadores. Entre los invitados estuvieron el canciller Roberto Velasco; el empresario Carlos Slim, así como los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri, y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Velasco pide respeto a los derechos de los connacionales

En representación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco asistió a la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos, donde hizo un llamado a respetar los derechos humanos de los mexicanos que viven y trabajan en ese país.

“Con la franqueza que permite la amistad menciono un asunto prioritario para México: la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, es la razón de ser de nuestra red consular en Estados Unidos y materia de un diálogo directo y respetuoso con usted embajador Jhonson”, planteó.

La petición del canciller se da después de que México presentara demandas en Estados Unidos por la muerte de alrededor de 15 mexicanos durante operativos o mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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