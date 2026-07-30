Ronald Johnson: a México y EU les puede ir bien por separado, pero juntos llegan más lejos

“Nuestras agencias de seguridad continúan trabajando hombro con hombro, compartiendo información para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y terroristas, incluidas las operaciones dirigidas contra "El Mencho" y otros líderes de los cárteles, así como contra cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI”, planteó.

Johnson afirmó que uno de los principales retos para México y Estados Unidos es consolidar una relación bilateral que sea referente a nivel internacional.

“Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”, aseguró.

La celebración se llevó a cabo en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México, con la asistencia de funcionarios, empresarios y gobernadores. Entre los invitados estuvieron el canciller Roberto Velasco; el empresario Carlos Slim, así como los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri, y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Velasco pide respeto a los derechos de los connacionales

En representación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco asistió a la conmemoración de la Independencia de Estados Unidos, donde hizo un llamado a respetar los derechos humanos de los mexicanos que viven y trabajan en ese país.

“Con la franqueza que permite la amistad menciono un asunto prioritario para México: la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos, es la razón de ser de nuestra red consular en Estados Unidos y materia de un diálogo directo y respetuoso con usted embajador Jhonson”, planteó.

La petición del canciller se da después de que México presentara demandas en Estados Unidos por la muerte de alrededor de 15 mexicanos durante operativos o mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

