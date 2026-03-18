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México

¿Qué es la CNTE y cuáles son sus demandas?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realiza un plantón en el Zócalo de la CDMX. ¿Pero cuál es su origen y cuáles son sus actuales demandas?
mié 18 marzo 2026 10:57 AM
¿Qué es la CNTE y qué piden los maestros en sus manifestaciones?
Los integrantes de la CNTE inician sus protestas en la CDMX. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es un sindicato magisterial de México que se fundó en 1979 como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde este 18 de marzo, los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en el Zócalo de la CDMX con el objetivo de que se cumplan sus demandas. Además, contemplan llevar sus protestas a otras instancias de gobierno, a las estaciones del Metro y avenidas principales de la capital del país.

Lee: Bloqueos de la CNTE en CDMX en vivo hoy, 18 de marzo

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Significado de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

En diciembre de 1979, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. En este evento, delegados de diferentes estados de México se reunieron para discutir estrategias y organizarse en contra de lo que llamaban las prácticas autoritarias del SNTE.

La CNTE agrupa a maestros de todo el país, pero tiene una fuerte presencia en el sur de México. En estados con altos niveles de pobreza como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Coordinadora se caracteriza por sus movilizaciones y protestas en contra de las reformas educativas del gobierno. Su formación fue una respuesta a la percepción de corrupción y falta de representatividad dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual es el sindicato oficial de maestros en México.

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En respuesta a estas movilizaciones, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los integrantes de la CNTE a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y sin afectar a terceros.

La presidenta aseveró este miércoles que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantienen comunicación con los maestros; afirmó que las demandas son factibles de atender.

CNTE inicia paro y bloqueos en el Zócalo; Claudia Sheinbaum llama a manifestarse pacíficamente
Maestros de la CNTE inician plantón en el Zócalo; Sheinbaum llama a manifestarse pacíficamente La presidenta descartó mantener una reunión con los maestros que iniciaron un paro de labores por la derogación de la reforma del ISSSTE y la eliminación de la reforma educativa.

¿Qué exigen los maestros?

La CNTE se fundó con el objetivo de luchar por la democratización del SNTE, defender los derechos laborales de los maestros, y mejorar las condiciones educativas en el país. También buscaban una educación pública, gratuita y de calidad para todos.

Sus actuales demandas son:

  • Derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual acabó con el derecho que tenían los profesores de jubilarse con el 100% de su salario.
  • La CNTE demanda también regresar al antiguo sistema de pensiones, que no utilizaba las Afores.
  • Abolición de las reformas educativas de 2007 y 2019.
  • Justicia social para el pueblo y el magisterio. Específicamente, exigen justicia para los casos de "represión" contra el magisterio en Ayotzinapa, Guarrero (2014), Nochixtlán, Oaxaca (2016) y Arantepecua, Michoacán (2017).
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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Ciudad de México

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