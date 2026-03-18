Significado de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está conformada por maestros disidentes del sindicado oficialista del siglo XX, el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Y actualmente tiene adherentes principalmente en los estados del sur.

En diciembre de 1979, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Representativa de la CNTE. En este evento, delegados de diferentes estados de México se reunieron para discutir estrategias y organizarse en contra de lo que llamaban las prácticas autoritarias del SNTE.

La CNTE agrupa a maestros de todo el país, pero tiene una fuerte presencia en el sur de México. En estados con altos niveles de pobreza como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Coordinadora se caracteriza por sus movilizaciones y protestas en contra de las reformas educativas del gobierno. Su formación fue una respuesta a la percepción de corrupción y falta de representatividad dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual es el sindicato oficial de maestros en México.