Estos son los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

1. Gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros. Siempre trabajaremos por el interés supremo del pueblo y de la nación.

2. Gobernaremos teniendo como sustento el humanismo mexicano, que se nutre de dos pilares: la esencia de los pueblos originarios y también la fecunda historia de México.

3. Seremos un gobierno sensible y cercano a la gente, de territorio, no de escritorio. Seguiré visitando todos los estados de la república los fines de semana, viernes, sábado y domingo.

4. Garantizaremos todas las libertades: la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático, se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México.

5. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Combatiremos cualquier forma de discriminación: no al racismo, no al clasismo y no al machismo.

6. La política exterior seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Nos corresponde defender la grandeza de México y promover relaciones de respeto, nunca de subordinación.

7. Le he encargado al secretario de Relaciones Exteriores que su principal tarea sea atender en los consulados, que están en Estados Unidos y otros países, a nuestros paisanos y paisanas con dignidad.

8. Ya se aprobó la Reforma Judicial. En unos días el Senado va a emitir la convocatoria porque la elección es en 2025. (…) Lo que queremos es más autonomía e independencia del Poder Judicial; erradicar la corrupción.

9. Seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.

10. Impulsaremos la reforma constitucional al sistema electoral para que se fortalezca la democracia participativa, la revocación de mandato, la decisión del pueblo a través de las consultas y la reducción del costo de las elecciones al pueblo. En 2027 me someteré a la revocación de mandato como lo establece la Constitución .

11. Enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección y que, a partir de 2030, ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto.

Ni presidentes municipales ni senadores ni diputados. Impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. No al nepotismo.

12. Encabezaremos un gobierno honesto, honrado, sin influyentísimo, ni nepotismo, corrupción o impunidad. La Secretaría de la Función Pública se convierte en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

13. No regresará el modelo neoliberal que tanto daño le hizo a México. Se mantendrá la economía moral y el humanismo mexicano.

14. No regresaré el avión presidencial, tampoco el Estado Mayor presidencial ni tampoco viviré en Los Pinos, vamos a vivir acá en Palacio Nacional.

15. Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. Continuará un gobierno sin lujos y sin privilegios. está por aprobarse la reforma constitucional, ahí se las encargamos a diputados y senadores para que ahora sí nadie gane más que la presidenta de la República.

Respetaremos la autonomía del Banco de México y mantendremos un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Seguiremos financiando el desarrollo con la política de austeridad republicana.

16. Apoyaremos la economía popular. No va a aumentar la gasolina ni el diésel ni la electricidad ni el gas doméstico por encima de la inflación; tampoco aumentará la canasta básica. No van a regresar los gasolinazos.

17. Vamos a facilitar el pago de impuestos, trámites y servicios, crearemos el programa de reducción y digitalización de trámites más grandes de nuestra historia.

REPÚBLICA FRATERNA

18. Estamos saldando las deudas históricas que teníamos con los pueblos y las comunidades indígenas y afroamexicanas, se aprobó por unanimidad en el Congreso los derechos plenos de comunidades indígenas y afromexicanos. Nos va a tocar a nosotros hacerlos realidad. Van a continuar los planes de justicia para todos los pueblos y promoveremos el reconocimiento de las culturas y las lenguas.

19. Vamos a garantizar todos los programas de Bienestar, del presidente Andrés Manuel López Obrador, además también están por aprobarse en el Congreso para que pasen a la Constitución: pensión universal a las personas adultas mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, becas Benito Juárez, para estudiantes de preparatoria pública; becas a estudiantes de escasos recursos de escuelas públicas; Jóvenes Construyendo el Futuro, producción y pesca para el Bienestar, precios de garantía, la escuela es nuestra.

20. Todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán un apoyo bimestral. Este mes inicia la inscripción. Vamos a iniciar con mujeres de 63 y 64 años.

21. Todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria publica tendrán su beca, todos, si van en escuela pública. También este mes inicia la inscripción en todas las secundarias públicas, en 2025 vamos a iniciar con los estudiantes de secundaria.

22. Este octubre también iniciaremos con el programa de atención a la salud ‘Casa por casa’ a los adultos mayores. Para ello los Servidores de la Nación tocarán puerta por puerta en todas las casas de los adultos mayores, les harán un cuestionario para conocer su situación de salud y en enero vamos a contratar más de 20,000 enfermeras, enfermeros, médicas, médicos para que sea una realidad la atención a la salud casa por casa.

23. Vamos a fortalecer el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar es el banco para el pueblo de México, también Financiera para el Bienestar que facilita las remezas sin cobrar comisiones y otorga créditos a la palabra.

24. Llevaremos apoyo a todas las mujeres indígenas artesanas de todo el país y tendremos un esquema de comercialización a precios justos de huipiles, textiles, alfarería y todas las maravillas que realizan las artesanas.

25. Apoyaremos la iniciativa para establecer en la Constitución el no maltrato a los animales.

26. Continuará el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos.

27. El magisterio nacional seguirá siendo reconocido por su noble tarea. Con esto en mente vamos a por fi desaparecer la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros) y vamos a trabajar conjuntamente en un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice los derechos laborales y el derecho a la educación.

28. Seguirá el programa ‘La escuela es nuestra’ y ahora lo llevaremos a la educación media superior.

29. El horario de las escuelas primarias se irá extendiendo para enseñar educación física y artística.

30. Haremos de las escuelas públicas espacios de prevención de la salud, incluyendo salud mental, prevención de las adicciones, salud bucal y el programa ‘Visualiza tus sueños’ que consiste en exámenes de la vista y lentes gratuitos a todos los niños que lo necesiten