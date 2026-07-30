Territorium Life firmó contratos con otras seis universidades además de la UNAM

Solo uno de los contratos fue por la renta de licencias y el resto para la aplicación de exámenes de ingreso en línea. En total, la universidad pagó 12.7 millones de pesos por los 13 convenios.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla suscribió dos contratos con la misma empresa en 2024 y 2025, también para la aplicación de exámenes de ingreso, con soporte y supervisión, y para el procesamiento electrónico de los resultados. Pagó un monto conjunto de 31.6 millones de pesos.

Mientras que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, firmó tres contratos por la adquisición de licencias anuales de la plataforma Coursera por 91,384 pesos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas suscribió dos contratos por 824,284 pesos por el "arrendamiento de activos intangibles".

En 2020, la Universidad Autónoma de Baja California firmó un contrato con Territorium Life por 2 millones de pesos para la aplicación de 20,000 exámenes en línea. Además, en 2018, la Universidad Digital del Estado de México le compró a la misma empresa una plataforma tecnológica.

Para el examen 2026 de ingreso a licenciatura, la UNAM firmó un contrato por un monto máximo de 101.7 millones de pesos. Pero ahora la empresa está en la mira por las irregularidades detectadas en la prueba, que llevaron a la Universidad Nacional a conforman una Comisión Técnica que revise el proceso de selección, tras denuncias por el uso masivo de Inteligencia Artificial (IA) para responder el examen de manera indebida y por posibles fallas de la plataforma digital, que no detectó posibles trampas.