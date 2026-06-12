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Sheinbaum reconoce a maestros pese a protestas de la CNTE

La presidenta Claudia Sheinbaum elogió la labor del magisterio nacional un día después de las movilizaciones de la CNTE durante la inauguración del Mundial 2026.
vie 12 junio 2026 04:20 PM
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sheinbaum magisterio cnte
Desde Colima, Claudia Sheinbaum destacó el papel de los docentes mexicanos. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este viernes la labor de las maestras y maestros del país y aseguró que la educación pública es la mejor de México.

Durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Colima, la mandataria aseguró que "la escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional que dan todo las niñas y por los niños”.

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Un día después de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, y aunque siguen en las calles sin llegar a acuerdos, Sheinbaum habló de la importancia de la educación y de los profesores.

“La escuela pública es la mejor educación. ¿Si han oído que son mejores las escuelas particulares, las privadas? han oído eso? Pues no es cierto. La escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional, que dan toda por las hijas, por los hijos de ustedes, por las niñas y por los niños”, dijo la presidenta.

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“Como mamás, como papás, lo primero que le damos a nuestros hijos, a nuestras hijas es amor. Y lo segundo que queremos es darle la mejor educación posible y para eso sirven las becas, mismas que no deben ser conforme a las calificaciones sino para todos, como las Rita Cetina, que entrega el gobierno", agregó.

Sheinbaum también recordó sus tiempos como maestra y cómo prácticamente no reprobó a casi nadie y como cuando sus hijos estudiaban había gastos por hacer.

“Cuando llegaba agosto siempre había gastos Que el uniforme, que los cuadernos. Y siempre está uno con el pendiente de cómo va a juntar el recurso para los niños y las niñas. Entonces ahora todas y todos los niños de primaria tienen la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares”, dijo.

La presidenta recomendó a los niños presentes, que fueron su publico, que jueguen y hagan deporte y dediquen poco tiempo al celular y las redes sociales, e incluso jugó el juego “six-seven” con ellos.

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Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que integrantes de la CNTE suman 12 días en huelga en la capital, que se acompañaron de diversas movilizaciones, incluida la de este jueves que se llevó a cabo en el marco de la inauguración del Mundial, como parte de sus exigencias laborales y de seguridad social.

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Tras pasada la inauguración del Mundial, este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) canceló una mesa tripartita que tenía programada con las cuatro secciones de la CNTE en la Ciudad de México. En tanto que la presidenta, durante la mañanera de este día, cuestionó el diálogo con la CNTE ya que dijo, mantienen la misma posición desde el inicio ante las propuestas del gobierno federal.

"Hubo diálogo hasta hace dos días, pero qué caso tiene el diálogo si se siguen manteniendo en la misma posición. Aquí hemos hecho varios planteamientos, además en la mesa dicen una cosa y luego hacen otra cosa afuera, pero no va a haber represión, no reprimimos a nadie, y la demanda de los profesores en los estados se sigue atendiendo”, dijo.

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