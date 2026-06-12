Sheinbaum reconoce a maestros pese a protestas de la CNTE

Un día después de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, y aunque siguen en las calles sin llegar a acuerdos, Sheinbaum habló de la importancia de la educación y de los profesores.

“La escuela pública es la mejor educación. ¿Si han oído que son mejores las escuelas particulares, las privadas? han oído eso? Pues no es cierto. La escuela pública es la mejor y eso es gracias a las maestras y a los maestros, al magisterio nacional, que dan toda por las hijas, por los hijos de ustedes, por las niñas y por los niños”, dijo la presidenta.

“Como mamás, como papás, lo primero que le damos a nuestros hijos, a nuestras hijas es amor. Y lo segundo que queremos es darle la mejor educación posible y para eso sirven las becas, mismas que no deben ser conforme a las calificaciones sino para todos, como las Rita Cetina, que entrega el gobierno", agregó.

Sheinbaum también recordó sus tiempos como maestra y cómo prácticamente no reprobó a casi nadie y como cuando sus hijos estudiaban había gastos por hacer.

“Cuando llegaba agosto siempre había gastos Que el uniforme, que los cuadernos. Y siempre está uno con el pendiente de cómo va a juntar el recurso para los niños y las niñas. Entonces ahora todas y todos los niños de primaria tienen la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares”, dijo.

La presidenta recomendó a los niños presentes, que fueron su publico, que jueguen y hagan deporte y dediquen poco tiempo al celular y las redes sociales, e incluso jugó el juego “six-seven” con ellos.