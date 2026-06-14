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México

Sheinbaum cancela gira en Zacatecas tras protesta y anuncio de movilización de maestros

La gira en Zacatecas de la presidenta Claudia Sheinbaum incluso fue anunciada por autoridades estatales, sin embargo fue suspendida sin explicación oficial.
dom 14 junio 2026 11:34 AM
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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, encabezó este sábado la inauguración de la Central de Ciclo Combinado en Colima. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló la gira que tenía programada para este domingo en Zacatecas, donde se preveía la presentación y revisión de programas federales de infraestructura.

La decisión se dio a conocer luego de que integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con expresiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), acordaron movilizaciones para este domingo con la intención de encontrarse con la mandataria durante su estancia en la entidad.

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El magisterio planteó la entrega de un posicionamiento y la exigencia de atención a sus principales demandas laborales y de seguridad social. Entre sus peticiones destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM, además de la instalación de una mesa de negociación permanente.

La cancelación ocurre en un contexto de tensión magisterial en Zacatecas, donde docentes y otros grupos sociales anunciaron movilizaciones en la capital del estado ante la posible visita presidencial.

Durante este fin de semana, la mandataria participó en actividades en otras entidades. En Colima encabezó la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez. En Aguascalientes participó en la entrega de la Beca Rita Cetina y en la puesta en marcha de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ese último estado, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación interceptaron a la presidenta al término de una actividad y le entregaron un documento con sus demandas.

La gira en Zacatecas de la presidenta Sheinbaum incluso fue anunciada por autoridades estatales, sin embargo quedó suspendida y sin confirmación de nueva fecha.

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Huelga nacional se mantiene

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección 22 decidieron la madrugada de este sábado mantener la huelga nacional y rechazar cualquier receso en la jornada de lucha que sostiene el magisterio disidente desde el 1 de junio pasado.

A pesar de ello, algunos de los maestros comenzaron a retirarse del plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México.

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Maestros empiezan a dejar el plantón del Zócalo aunque Sección 22 de la CNTE va por mantener huelga

Los resultados de la consulta aplicada entre las bases movilizadas del magisterio rechazan el receso de la huelga nacional por un margen estrecho de diferencia, por lo que se determinó dar continuidad a las movilizaciones y mantener integras las exigencias del movimiento.

Desde fines de mayo, maestros de la CNTE iniciaron su jornada de huelga nacional con la demanda central de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones, además de otras demandas laborales.

El clímax de las protestas ocurrió este jueves durante la inauguración del Mundial de fútbol en el estadio Ciudad de México, movilización que amenazó el festejo, aunque al final solo se realizó con problemas viales focalizados.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Claudia Sheinbaum Zacatecas

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