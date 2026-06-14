Sheinbaum cancela gira en Zacatecas tras protesta y anuncio de movilización de maestros

El magisterio planteó la entrega de un posicionamiento y la exigencia de atención a sus principales demandas laborales y de seguridad social. Entre sus peticiones destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM, además de la instalación de una mesa de negociación permanente.

La cancelación ocurre en un contexto de tensión magisterial en Zacatecas, donde docentes y otros grupos sociales anunciaron movilizaciones en la capital del estado ante la posible visita presidencial.

Durante este fin de semana, la mandataria participó en actividades en otras entidades. En Colima encabezó la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez. En Aguascalientes participó en la entrega de la Beca Rita Cetina y en la puesta en marcha de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ese último estado, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación interceptaron a la presidenta al término de una actividad y le entregaron un documento con sus demandas.

La gira en Zacatecas de la presidenta Sheinbaum incluso fue anunciada por autoridades estatales, sin embargo quedó suspendida y sin confirmación de nueva fecha.