Los adultos con credencial de INAPAM pueden acceder a este apoyo de 9,500 pesos

En México actualmente viven más de 17 millones de personas adultas mayores, lo que representa 12.8% de la población nacional, por lo que resulta importante que tengan su credencial del Inapam para acceder a otros programas sociales como por ejemplo, las pensiones del Bienestar, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Hombres Bienestar.

Requisitos para tramitar la credencial del Inapam

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores enlista los requisitos para aquellas personas que ya forman parte de este sector etario de la población y que deseen contar con la credencial del Inapam.

1. Acta de nacimiento legible y en buen estado.

2. Identificación Oficial Vigente. Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

3. CURP actualizado.

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

5. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Además, se requiere el contacto de una persona por alguna emergencia, por lo que se debe presentar:

1. CURP actualizado.

2.-Número telefónico.