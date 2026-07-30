Uno de los temores de la población que está a punto de cumplir 60 años es dejar de laborar y que sus ingresos se vean mermados; sin embargo, no todas son malas noticias, ya que algunas que así lo deseen tienen la posibilidad de tramitar la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con la que se puede acceder a distintos beneficios, entre ellos a acceder a un apoyo económico de más de 9,500 pesos.
Los adultos con credencial de INAPAM pueden acceder a este apoyo de 9,500 pesos
En México actualmente viven más de 17 millones de personas adultas mayores, lo que representa 12.8% de la población nacional, por lo que resulta importante que tengan su credencial del Inapam para acceder a otros programas sociales como por ejemplo, las pensiones del Bienestar, Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Hombres Bienestar.
Requisitos para tramitar la credencial del Inapam
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores enlista los requisitos para aquellas personas que ya forman parte de este sector etario de la población y que deseen contar con la credencial del Inapam.
1. Acta de nacimiento legible y en buen estado.
2. Identificación Oficial Vigente. Credencial del INE, Pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).
3. CURP actualizado.
4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.
5. Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.
Además, se requiere el contacto de una persona por alguna emergencia, por lo que se debe presentar:
1. CURP actualizado.
2.-Número telefónico.
Para iniciar con el trámite debes ingresar al siguiente enlace: http://200.188.126.49/CINAPAM.bienestar/ y buscar el módulo de registro más cercano al lugar en que vives; el horario de atención es a las 08:00 y 14:00 horas.
¿Cómo acceder al apoyo económico?
Para acceder a este apoyo económico se debe acudir a los Módulos de Vinculación Productiva, para gestionar una entrevista con un promotor del programa para acceder a un empleo en el que el adulto mayor tenga una jornada por hora, día o jornada, por lo que el sueldo puede variar.
También invita a las empresas públicas y privadas a dar empleo con remuneración y prestaciones de ley, por lo que los ingresos dependen del salario que paga la empresa contratante, rondando entre los 9,000 a 9,500 pesos mensuales.
El Programa de Vinculación Productiva que el Gobierno impulsa consiste en vincular a personas adultas mayores con tiendas de autoservicio para que colaboren como empacadores por lo cual reciben una retribución económica voluntaria por parte de las personas usuarias, por lo que sus ingresos pueden variar.
Es importante puntualizar que este programa no utiliza recursos económicos, más bien vincula a los adultos mayores con sectores productivos.