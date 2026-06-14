Mundial 2026: así apuestan CDMX, Guadalajara y Monterrey por la sustentabilidad y el medio ambiente

Las autoridades anunciaron que las inversiones en movilidad superaron los 5,000 millones de pesos y forman parte de una estrategia para que las obras trasciendan el evento deportivo.
Una de estas obras es el Jardín Flotante de Tlalpan, un corredor verde desarrollado sobre la Calzada de Tlalpan con el que se busca mejorar la imagen urbana y aumentar la superficie vegetal en uno de los principales accesos al Estadio Ciudad de México.
El proyecto, inaugurado hace unas semana, incluye áreas ajardinadas, espacios peatonales, iluminación y recuperación de espacios públicos a lo largo de 1.8 kilómetros de la vialidad.
El nuevo parque incorpora en total más de 15,000 metros cuadrados de infraestructura peatonal y áreas de convivencia, así como 6,200 metros cuadrados de zonas verdes.
De acuerdo con autoridades capitalinas, se plantaron más de 81,000 ejemplares vegetales, 2,000 arbustos y 176 árboles, convirtiendo al sitio en el jardín polinizador más extenso de la ciudad.
La sostenibilidad en la cancha jalisciense
Alrededor del 40% del presupuesto destinado a la preparación mundialista en Guadalajara estuvo vinculado con acciones ambientales y sociales, de acuerdo con el comité organizador local.
El Estadio Guadalajara, por ejemplo, se impulsaron medidas para reducir el consumo energético y mejorar su desempeño ambiental. Entre ellas se encuentran la instalación de iluminación LED, sistemas de captación de agua de lluvia, reducción de residuos, disminución del consumo de agua para mantenimiento de la cancha y la búsqueda de certificaciones internacionales de sostenibilidad.
Además, la ciudad fortaleció corredores de movilidad, infraestructura ciclista y conexiones de transporte público para facilitar el desplazamiento de aficionados sin depender exclusivamente del automóvil.
La sede jalisciense también promueve estrategias de economía circular orientadas al aprovechamiento de residuos y al fortalecimiento de cadenas de valor locales vinculadas al evento.
Además inició funciones ya Línea 5 de electromovilidad, que con nueve estaciones, el nuevo sistema transportará a 27,000 usuarios al día, conectando cinco municipios metropolitanos, que son Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.
Sin embargo Jalisco, enfrenta problemáticas por la calidad del agua, debido a que especialistas y organizaciones civiles advierten sobre problemas estructurales relacionados con la disponibilidad y calidad de este recurso.
Monterrey y el legado verde
En Nuevo León, la agenda ambiental mundialista giró alrededor de dos temas centrales: el agua y la calidad del aire.
Monterrey llega al torneo después de haber enfrentado una de las peores crisis hídricas de su historia reciente, por lo que la sustentabilidad se enfocó en resiliencia urbana y uso eficiente de los recursos.
Entre los proyectos más relevantes figura el Parque del Agua, concebido como una gran infraestructura verde con sistemas de captación pluvial, almacenamiento hídrico y corredores peatonales.
"Cuando me dan la idea...de que este parque fuera de captación, reciclaje y bombeo de agua de lluvia, dije, 'tres pájaros de un tiro', cultura de cuidado del agua, captación de agua de lluvia y el parque más bonito de Nuevo León", resaltó el gobernador Samuel García, el pasado 6 de junio durante la inauguración de esta obra.
Recientemente también puso en marcha un C5 Ambiental para monitorear la calidad del aire y fortalecer la respuesta ante contingencias atmosféricas.
Por su parte, el Estadio Monterrey se certificó internacionalmente en eficiencia energética y sostenibilidad que lo colocan entre los recintos deportivos con mejores estándares ambientales de América Latina.