Mundial 2026: así apuestan CDMX, Guadalajara y Monterrey por la sustentabilidad y el medio ambiente

Uno de los principales proyectos, de la mano del sector privado, es la campaña Gol por el Ambiente, a la que se sumaron los estadios de las sedes para recuperar 4,000 kilogramos de PET durante la celebración de los encuentros mundialistas.

De esa cifra, en el Estadio CDMX (Azteca) se prevén recolectar al menos 2,000 kilogramos en los cinco encuentros que se llevarán a cabo en él; en el Estadio Guadalajara, 1,000 kilogramos, mientras que en el Estadio Monterrey se contempla una meta similar durante los partidos que albergará.

En la CDMX, además del programa "Mundial Verde", se hicieron obras de movilidad como la modernización del Tren Ligero y mejoras en ciclovías, y se construyó una parte del Jardín Flotante de Tlalpan.

En Guadalajara, se impulsaron medidas para reducir el consumo energético y de electromovilidad, mientras que Monterrey, se concentró en proyectos hídricos como Parque del Agua, concebido como una gran infraestructura verde con sistemas de captación pluvial.

María Juliana Martínez, gerente de Vinculación en Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey, considera que el Mundial puede convertirse en una plataforma para acelerar proyectos de sostenibilidad siempre que éstos se diseñen con una visión de largo plazo.

"Tenemos que preguntarnos si la infraestructura realmente va a durar, si será accesible para todas las personas y si permitirá una participación más amplia de la población", señala.

La sostenibilidad no solo es ambiental. Tiene que ver con un balance entre lo social, lo económico y lo ambiental, María Juliana Martínez, del Tec de Monterrey.

La académica señala que se tienen que impulsar soluciones desde la raíz y no solo medidas temporales. "La educación, la movilidad, la salud y la planeación urbana serán fundamentales para construir ciudades más sostenibles", dice.

Ciudad de México y el Mundial Verde

Desde abril de este año, la Ciudad de México impulsa el programa "Mundial Verde: Con juego limpio, el planeta gana", esta iniciativa articula 10 ejes relacionados con movilidad sustentable, reciclaje, economía circular, reducción de plásticos de un solo uso, recuperación de espacios públicos y conservación de la biodiversidad.

Entre las acciones más relevantes destacan la modernización del Tren Ligero, la incorporación de nuevas unidades de trolebús eléctrico, mejoras en la infraestructura ciclista y proyectos de movilidad que facilitan el acceso al Estadio Ciudad de México.

La administración capitalina también buscó vincular el torneo con la conservación ambiental mediante proyectos en Xochimilco, centrado en la recuperación de ecosistemas y la protección del ajolote, una de las especies más emblemáticas del país, pero con acciones insuficientes para la conservación de su hábitat.