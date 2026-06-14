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Mundial 2026: así apuestan CDMX, Guadalajara y Monterrey por la sustentabilidad y el medio ambiente

Las tres sedes mundialistas, lanzaron proyectos de movilidad e infraestructura sustentables, economía circular y conservación ambiental; de la mano de empresas buscan recolectar 4,000 kilos de PET.
dom 14 junio 2026 11:59 PM
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Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey impulsan proyectos de movilidad sustentable, infraestructura verde, reciclaje y recuperación de espacios públicos como parte del legado ambiental que buscan dejar durante el Mundial 2026. (Fotos: Semarnat/ @ClaraBrugadaM/X/ Getty Images y AFP)

El balón ya rueda en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en las ciudades sede de México—Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— la atención no está solo en el puntaje en el marcador, también en la forma de meter a la cancha acciones de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

Los anfitriones buscan demostrar que tanto los proyectos ambientales como la infraestructura verde construida para el torneo pueden servir a largo plazo para enfrentar algunos de los principales desafíos urbanos que van desde la movilidad hasta la gestión de residuos.

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Uno de los principales proyectos, de la mano del sector privado, es la campaña Gol por el Ambiente, a la que se sumaron los estadios de las sedes para recuperar 4,000 kilogramos de PET durante la celebración de los encuentros mundialistas.

De esa cifra, en el Estadio CDMX (Azteca) se prevén recolectar al menos 2,000 kilogramos en los cinco encuentros que se llevarán a cabo en él; en el Estadio Guadalajara, 1,000 kilogramos, mientras que en el Estadio Monterrey se contempla una meta similar durante los partidos que albergará.

En la CDMX, además del programa "Mundial Verde", se hicieron obras de movilidad como la modernización del Tren Ligero y mejoras en ciclovías, y se construyó una parte del Jardín Flotante de Tlalpan.

En Guadalajara, se impulsaron medidas para reducir el consumo energético y de electromovilidad, mientras que Monterrey, se concentró en proyectos hídricos como Parque del Agua, concebido como una gran infraestructura verde con sistemas de captación pluvial.

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María Juliana Martínez, gerente de Vinculación en Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey, considera que el Mundial puede convertirse en una plataforma para acelerar proyectos de sostenibilidad siempre que éstos se diseñen con una visión de largo plazo.

"Tenemos que preguntarnos si la infraestructura realmente va a durar, si será accesible para todas las personas y si permitirá una participación más amplia de la población", señala.

La sostenibilidad no solo es ambiental. Tiene que ver con un balance entre lo social, lo económico y lo ambiental,
María Juliana Martínez, del Tec de Monterrey.

La académica señala que se tienen que impulsar soluciones desde la raíz y no solo medidas temporales. "La educación, la movilidad, la salud y la planeación urbana serán fundamentales para construir ciudades más sostenibles", dice.

Ciudad de México y el Mundial Verde

Desde abril de este año, la Ciudad de México impulsa el programa "Mundial Verde: Con juego limpio, el planeta gana", esta iniciativa articula 10 ejes relacionados con movilidad sustentable, reciclaje, economía circular, reducción de plásticos de un solo uso, recuperación de espacios públicos y conservación de la biodiversidad.

Entre las acciones más relevantes destacan la modernización del Tren Ligero, la incorporación de nuevas unidades de trolebús eléctrico, mejoras en la infraestructura ciclista y proyectos de movilidad que facilitan el acceso al Estadio Ciudad de México.

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La administración capitalina también buscó vincular el torneo con la conservación ambiental mediante proyectos en Xochimilco, centrado en la recuperación de ecosistemas y la protección del ajolote, una de las especies más emblemáticas del país, pero con acciones insuficientes para la conservación de su hábitat.

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Las autoridades anunciaron que las inversiones en movilidad superaron los 5,000 millones de pesos y forman parte de una estrategia para que las obras trasciendan el evento deportivo.

Una de estas obras es el Jardín Flotante de Tlalpan, un corredor verde desarrollado sobre la Calzada de Tlalpan con el que se busca mejorar la imagen urbana y aumentar la superficie vegetal en uno de los principales accesos al Estadio Ciudad de México.

El proyecto, inaugurado hace unas semana, incluye áreas ajardinadas, espacios peatonales, iluminación y recuperación de espacios públicos a lo largo de 1.8 kilómetros de la vialidad.

El nuevo parque incorpora en total más de 15,000 metros cuadrados de infraestructura peatonal y áreas de convivencia, así como 6,200 metros cuadrados de zonas verdes.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se plantaron más de 81,000 ejemplares vegetales, 2,000 arbustos y 176 árboles, convirtiendo al sitio en el jardín polinizador más extenso de la ciudad.

La sostenibilidad en la cancha jalisciense

Alrededor del 40% del presupuesto destinado a la preparación mundialista en Guadalajara estuvo vinculado con acciones ambientales y sociales, de acuerdo con el comité organizador local.

El Estadio Guadalajara, por ejemplo, se impulsaron medidas para reducir el consumo energético y mejorar su desempeño ambiental. Entre ellas se encuentran la instalación de iluminación LED, sistemas de captación de agua de lluvia, reducción de residuos, disminución del consumo de agua para mantenimiento de la cancha y la búsqueda de certificaciones internacionales de sostenibilidad.

Además, la ciudad fortaleció corredores de movilidad, infraestructura ciclista y conexiones de transporte público para facilitar el desplazamiento de aficionados sin depender exclusivamente del automóvil.

La sede jalisciense también promueve estrategias de economía circular orientadas al aprovechamiento de residuos y al fortalecimiento de cadenas de valor locales vinculadas al evento.

Además inició funciones ya Línea 5 de electromovilidad, que con nueve estaciones, el nuevo sistema transportará a 27,000 usuarios al día, conectando cinco municipios metropolitanos, que son Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan.

Sin embargo Jalisco, enfrenta problemáticas por la calidad del agua, debido a que especialistas y organizaciones civiles advierten sobre problemas estructurales relacionados con la disponibilidad y calidad de este recurso.

Monterrey y el legado verde

En Nuevo León, la agenda ambiental mundialista giró alrededor de dos temas centrales: el agua y la calidad del aire.

Monterrey llega al torneo después de haber enfrentado una de las peores crisis hídricas de su historia reciente, por lo que la sustentabilidad se enfocó en resiliencia urbana y uso eficiente de los recursos.

Entre los proyectos más relevantes figura el Parque del Agua, concebido como una gran infraestructura verde con sistemas de captación pluvial, almacenamiento hídrico y corredores peatonales.

"Cuando me dan la idea...de que este parque fuera de captación, reciclaje y bombeo de agua de lluvia, dije, 'tres pájaros de un tiro', cultura de cuidado del agua, captación de agua de lluvia y el parque más bonito de Nuevo León", resaltó el gobernador Samuel García, el pasado 6 de junio durante la inauguración de esta obra.

Recientemente también puso en marcha un C5 Ambiental para monitorear la calidad del aire y fortalecer la respuesta ante contingencias atmosféricas.

Por su parte, el Estadio Monterrey se certificó internacionalmente en eficiencia energética y sostenibilidad que lo colocan entre los recintos deportivos con mejores estándares ambientales de América Latina.

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La Copa Verde

La FIFA sostiene que el Mundial representa una oportunidad para generar un legado ambiental y social y como parte de su Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos, impulsa acciones relacionadas con reducción de emisiones, movilidad sostenible, gestión de residuos, eficiencia energética y protección de la biodiversidad.

Entre los proyectos más relevantes se encuentra una alianza con la Fundación Arbor Day para plantar un millón de árboles en Norteamérica y más de 12,000 ejemplares en espacios públicos de las ciudades sede. Hasta abril de este año, los organizadores reportaban más de 250,000 árboles plantados mediante proyectos de restauración forestal y participación comunitaria.

Las acciones se dan mientras diversos estudios apuntan que el Mundial 2026 será una de las ediciones más contaminantes de la historia debido a las distancias que separan a las 16 sedes distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Algunas estimaciones calculan que la huella de carbono del torneo puede ubicarse entre 7.8 y 9 millones de toneladas impulsadas principalmente por el transporte aéreo de aficionados, selecciones y personal operativo.

Desde México, la campaña Gol por el Ambiente, lanzada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es de las más importantes.

La propuesta busca involucrar a empresas, gobiernos, organizaciones e instituciones en proyectos de conservación ambiental y reducción de residuos durante la Copa del Mundo. Actualmente alrededor de 75 compañías, organizaciones y asociaciones civiles participan en proyectos que se encuentran en distintas etapas de implementación y evaluación.

gol por el ambiente
Sector ambiental federal invita a meter un “Gol por el Ambiente” con la gestión circular de plásticos y textiles. (Foto: Semarnat)

Para los promotores de Gol por el Ambiente, el verdadero éxito de estas iniciativas no se medirá únicamente por la cantidad de residuos recuperados durante el torneo, sino por la capacidad de consolidar una cultura de economía circular que continúe operando una vez que concluya el Mundial.

El reto ahora está en ver si las inversiones realizadas en movilidad, infraestructura urbana, espacios públicos y gestión ambiental logran convertirse en políticas permanentes capaces de mejorar la calidad de vida de las ciudades anfitrionas, pues las verdaderas acciones de sustentabilidad trascenderán el número de árboles plantados, la cantidad de vasos reciclados, las certificaciones ambientales o las campañas de reciclaje.

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