Juez condena a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero

Un juez federal impuso una pena de 15 años y un día de prisión a Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad con pruebas presentadas durante el proceso penal.
La sentencia contempla además una multa de 140,400 pesos, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como la negativa a concederle beneficios como la sustitución de la pena de prisión o la condena condicional.