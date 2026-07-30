Juez condena a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero

De acuerdo con la investigación, Ye Gon realizó operaciones financieras mediante las cuales trasladó recursos del territorio nacional al extranjero, acciones que fueron consideradas por la autoridad judicial como constitutivas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mandato judicial en su contra fue cumplimentado el 14 de febrero de 2019 por elementos de la Policía Federal Ministerial, después de que el empresario de origen chino fuera entregado en extradición por Estados Unidos. Días más tarde, se dictó auto de formal prisión en su contra.

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, Ye Gon promovió un juicio de amparo, pero éste fue rechazado y la decisión quedó firme tras la revisión correspondiente.

Actualmente, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.