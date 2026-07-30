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México

Juez condena a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero

La FGR obtuvo sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon por lavado de dinero; el empresario permanecerá recluido en el penal del Altiplano.
jue 30 julio 2026 07:27 PM
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Zhenli Ye Gon
Zhenli Ye Gon fue extraditado a México y puesto a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social número uno en octubre de 2016. (Cuartoscuro)

Un juez federal impuso una pena de 15 años y un día de prisión a Zhenli Ye Gon por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad con pruebas presentadas durante el proceso penal.

La sentencia contempla además una multa de 140,400 pesos, la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como la negativa a concederle beneficios como la sustitución de la pena de prisión o la condena condicional.

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De acuerdo con la investigación, Ye Gon realizó operaciones financieras mediante las cuales trasladó recursos del territorio nacional al extranjero, acciones que fueron consideradas por la autoridad judicial como constitutivas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mandato judicial en su contra fue cumplimentado el 14 de febrero de 2019 por elementos de la Policía Federal Ministerial, después de que el empresario de origen chino fuera entregado en extradición por Estados Unidos. Días más tarde, se dictó auto de formal prisión en su contra.

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La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, Ye Gon promovió un juicio de amparo, pero éste fue rechazado y la decisión quedó firme tras la revisión correspondiente.

Actualmente, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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El expediente tiene como antecedente una investigación iniciada tras una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera, relacionada con transferencias de divisas por más de 33 millones de dólares hacia el extranjero. Las autoridades señalaron entonces que dichas operaciones presuntamente buscaban ocultar el origen de los recursos.

El caso de Ye Gon cobró notoriedad en 2007, cuando autoridades federales localizaron más de 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. El empresario también es relacionado en investigaciones por actividades vinculadas con precursores químicos.

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