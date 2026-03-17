CDMX, Jalisco y Nuevo León enfrentarán desafíos en movilidad de cara al Mundial

CDMX: El reto de transformar Calzada de Tlalpan

El sur de la Ciudad será el punto nodal de la movilidad durante el torneo, por lo que la Ciudad de México apuesta a proyectos para atender la demanda de traslados en la zona: la nueva ciclovía Gran Tenochtitlán, una Calzada Flotante que servirá como paseo peatonal, así como la remodelación de la Línea 2 del Metro y el incremento de la capacidad del Tren Ligero que va de Taxqueña a Xochimilco.

De estos proyectos, la ciclovía es la que presenta el mayor avance. El pasado 3 de marzo, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que la obra ya está el 90%. Se trata de una vía de 34 kilómetros de recorrido que va desde la Plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta la Calzada de Acoxpa, en Tlalpan.

En contraste, los trabajos de la Calzada Flotante –que va de Plaza Tlaxcoaque a Chabacano– avanzan a marchas forzadas, con la promesa de que estará lista antes del partido inicial.

De este nuevo paseo peatonal elevado se han colocado las columnas de soporte de la estructura y ya se han instalado unos 300 metros de superficie transitable hacia Plaza Tlaxcoaque.

Apenas el 11 de marzo, Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México realizó un recorrido de supervisión, con personal de la dependencia. (Facebook SOBSE CDMX)

La remodelación de la Línea 2 del Metro -la segunda más antigua del sistema, con sus primeras estaciones inauguradas en 1970- arrancó apenas el 9 de febrero y los trabajos están previstos para terminar en mayo.

El tramo a intervenir va de Revolución a Taxqueña, con un total de 15 estaciones que siguen la ruta desde el Centro Histórico hasta la terminal que conecta con el Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco. Este sistema será clave para el traslado de personas aficionadas, ya que una de sus estaciones conecta directamente con el Estadio Ciudad de México (Azteca), que será sede de cinco partidos del Mundial.