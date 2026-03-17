CDMX, Jalisco y Nuevo León enfrentarán desafíos en movilidad de cara al Mundial

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara -las tres ciudades del Mundial de Fútbol– avanzan a contrarreloj en la ejecución de sus principales proyectos de movilidad de cara al inicio del torneo internacional, cuyo silbatazo inicial será el próximo 11 de junio.
En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión cercana a los 2,000 millones de pesos por sede , para obras de movilidad: para la Línea 2 del Metro capitalino; para la Línea 5 del Tren Eléctrico Urbano, en Jalisco, y para las líneas 4 y 6 del Metrorrey, en Nuevo León.
Sin embargo, la entrega de recursos federales no impidió que los gobiernos estatales enfrentaran retrasos en las obras y que incluso, en algunos casos, ajustaran fechas de entrega y el alcance de las mismas.
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El desafío de las sedes mundialistas
Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara comparten el desafío de ofrecer un transporte público eficiente y gestionar el tránsito vehicular ante la llegada de miles de turistas.
Las ciudades que se preparan con anticipación logran reducciones de alrededor del 30% en los desplazamientos generales y hasta 40% en las zonas aledañas a las sedes de competencias deportivas internacionales, como fue el caso de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Beijing 2008, apunta Víctor Alvarado, Ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Sin embargo, la falta de planeación conlleva el riesgo de colapsar una ciudad en materia de movilidad durante los partidos, mientras en el otro extremo las restricciones excesivas podrían provocar pérdidas económicas a comercios locales.
Para Alvarado, es urgente que las tres ciudades emprendan campañas de comunicación –tanto para turistas como para sus habitantes– para dar a conocer las opciones de movilidad que se implementarán durante el Mundial.
“Con los tiempos encima lo que veo es una falta de coordinación, una falta de corresponsabilidad entre todos los actores para dejar una buena experiencia tanto a las personas que ya vivimos aquí como a las personas que van a venir a disfrutar del Mundial.
“De lo contrario va a ser muy caótico el desplazamiento, el poder llegar a los eventos y sobre todo habrá una afectación a la cotidianidad. Estamos en el límite, pero todavía se podrían realizar acciones”, sostiene el especialista.
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CDMX: El reto de transformar Calzada de Tlalpan
El sur de la Ciudad será el punto nodal de la movilidad durante el torneo, por lo que la Ciudad de México apuesta a proyectos para atender la demanda de traslados en la zona: la nueva ciclovía Gran Tenochtitlán, una Calzada Flotante que servirá como paseo peatonal, así como la remodelación de la Línea 2 del Metro y el incremento de la capacidad del Tren Ligero que va de Taxqueña a Xochimilco.
De estos proyectos, la ciclovía es la que presenta el mayor avance. El pasado 3 de marzo, el secretario de Obras, Raúl Basulto, informó que la obra ya está el 90%. Se trata de una vía de 34 kilómetros de recorrido que va desde la Plaza Tlaxcoaque en el Centro Histórico en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta la Calzada de Acoxpa, en Tlalpan.
En contraste, los trabajos de la Calzada Flotante –que va de Plaza Tlaxcoaque a Chabacano– avanzan a marchas forzadas, con la promesa de que estará lista antes del partido inicial.
De este nuevo paseo peatonal elevado se han colocado las columnas de soporte de la estructura y ya se han instalado unos 300 metros de superficie transitable hacia Plaza Tlaxcoaque.
La remodelación de la Línea 2 del Metro -la segunda más antigua del sistema, con sus primeras estaciones inauguradas en 1970- arrancó apenas el 9 de febrero y los trabajos están previstos para terminar en mayo.
El tramo a intervenir va de Revolución a Taxqueña, con un total de 15 estaciones que siguen la ruta desde el Centro Histórico hasta la terminal que conecta con el Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco. Este sistema será clave para el traslado de personas aficionadas, ya que una de sus estaciones conecta directamente con el Estadio Ciudad de México (Azteca), que será sede de cinco partidos del Mundial.
De acuerdo con el director del Metro, Adrián Rubalcava, en este tramo se realizará la renovación de la red contra incendios con un total de 38 kilómetros y 703 hidrantes.
Además, se instalarán 800 cámaras de vigilancia, se realizará la rectificación de vías y el cambio de durmientes para recuperar la velocidad de los trenes. También se dará mantenimiento mayor a las instalaciones eléctricas, de pilotaje automático, señalizaciones y mando centralizado.
En el Tren Ligero, por otro lado, se avanza la remodelación de sus estaciones incluyendo la terminal Taxqueña que se amplía a tres andenes.
En febrero pasado, también comenzaron a llegar los nuevos trenes con diseño articulado de doble cabina, los cuales tienen capacidad para 292 pasajeros, estos es el doble de las unidades anteriores. Se espera aumentar el número de trenes de 20 a 37.
Si bien todos estos proyectos están dirigidos a mejorar la movilidad por el Mundial de Fútbol, su utilidad a largo plazo deberá someterse a evaluación, señala Víctor Alvarado, el experto en movilidad del IPN.
El proyecto que genera más dudas para el especialista es la Calzada Flotante en Tlalpan.
“Pondría en cuestionamiento este sendero elevado que sí tiene más una orientación de ser algo vistoso para los turistas que realmente resolver alguna de las problemáticas de movilidad y transporte que tenemos quienes vivimos en el Valle de México”, dice el también Maestro en Política y Gestión Energética y Medioambiental, quien ha estado involucrado en proyectos de movilidad urbana.
Sobre el proyecto de remodelación de la Línea 2 del Metro, el experto considera que se trata más de una intervención estética que de una modernización profunda.
Jalisco: de Tren Ligero a autobuses ante la escasez de tiempo
Guadajalara, la capital de Jalisco, espera un aproximado de 2.5 millones de visitantes en junio, con motivo del Mundial. El Estadio Guadalajara (Akron), en Zapopan, albergará 4 partidos, lo que ha llevado al gobierno estatal a emprender proyectos que permitan una mejor conexión y el acceso al recinto.
Aunque el gobernador Pablo Lemus prometió en campaña y antes de asumir el cargo la construcción de la Línea 5 del Tren Ligero para conectar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, ubicado en Tlajomulco, con el centro de la capital, el proyecto dio un giro.
En su lugar el gobierno constuye una línea de BRT (Autobús de Tránsito Rápido, por sus siglas en inglés), la cual conectará con la Línea 4 del Tren Ligero, inaugurada en diciembre de 2025 después de más de tres años de obras.
Ciudadanos organizados en el Colectivo Tren Chapala Guadalajara realizaron manifestaciones e impulsaban una consulta para que se decidiera si era mejor llevar a cabo la propuesta original del Tren Ligero o el sistema de autobuses eléctricos. La iniciativa no prosoperó.
A menos de tres meses del Mundial, las estaciones de la Línea 5 del transporte conocido como ‘Mi Macro Aeropuerto’ llevan entre 70% y 99% de avance, mientras los carriles confinados van al 60% de su instalación, según reportó la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Jalisco en febrero, pero aún no hay fecha de inauguración del nuevo sistema.
Para Ernesto Morua, especialista en movilidad urbana y análisis geoestadístico, en una ciudad como Guadalajara un sistema BRT queda corto ante la necesidad de transporte público.
“No es lo ideal para el caso de Guadalajara que tiene un crecimiento urbano importante, habría que pensar en futuras infraestructuras ferroviarias.
“Le están llamado Línea 5 del tren lo cual no es cierto. Es un BRT (…) Con la construcción de esta línea del Macrobús va a conectar con el aeropuerto y con el Macroperiférico para llegar al Estadio. Sin embargo, en una ciudad como Guadalajara falta mayor infraestructura ferroviaria”, señala el profesor de Políticas Públicas en la UNAM.
Nuevo León: dos líneas de Metrorrey que no llegarán al Mundial
Monterrey, capital de Nuevo León albergará igual que Guadalajara cuatro partidos del Mundial. Para atender la demanda de servicios, el gobernador Samuel García se había fijado como meta la construcción de dos nuevas líneas del Metrorrey, la Línea 4 y la Línea 6.
El plan del mandatario eran construir de 35 kilómetros de vías férreas que le permitieran contrastar los apenas siete kilómetros de Metro construidos durante el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, a quien criticaba por el escaso avance.
Sin embargo, con el Mundial cada vez más cerca, el objetivo de García se ha limitado: para los partidos en Monterrey que comenzarán el 14 de junio, la meta es contar con seis estaciones operativas de la Línea 6. Mientras que las obras completas proyectadas en ésta y en la Línea 4 estarán terminadas hasta 2027.
“La Meta FIFA es de Talleres a Torre Rise, terminada y funcionando. ¿Qué falta? Pues el tema de las pruebas: hay áreas que van a requerir uno, dos o tres meses de pruebas, entonces dependemos de que las pruebas se den rápidas para que esté en funcionamiento al público”, dijo García en enero a través de un video difundido en sus redes sociales al realizar un recorrido por las obras.
Para Morua, la construcción de las nuevas líneas del Metrorrey ha representado un reto no solo por el tiempo, también porque la Línea 6 consiste en un monorriel, tecnología de transporte masivo que no se había implementado antes en México.
El académico de la UNAM señala que lo principal en Monterrey será que la construcción de estas dos líneas de Metro no se abandone, incluso si no llegan a ser terminadas antes de que finalice el mandato del gobernador Samuel García.
“Esperemos que se acabe con los adecuados niveles de calidad y de seguridad para que no suceda algún tipo de accidente. Si bien ya no se pudo para el Mundial, es prudente ver a futuro que estas dos obras continúen y terminen su construcción, aún si existe una posible alternancia en el gobierno o no.
“Estas obras deben sobrepasar la coyuntura del Mundial y ser infraestructura que le queden a la ciudadanía”, considera el especialista.