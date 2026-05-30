Del billete de 50 a ícono de CDMX: el ajolote se vuelve estrella del Mundial mientras lucha por no extinguirse

La "ajolotización" en medio de la supervivencia

Pese a estas explicaciones, el debate se trasladó al ambiento político y público. En redes sociales, usuarios cuestionan el contraste entre la creciente presencia del ajolote como símbolo urbano y la persistencia de problemas ambientales que amenazan su supervivencia en los humedales de Xochimilco, como las descargas de aguas negras.

Si el dinero que se gastó en pintar la CDMX con ajolotes se hubiera invertido en la recuperación del hábitat natural del ajolote, estaríamos hablando de una extraordinaria política pública.



Pero no fue así. Hoy, Xochimilco recibe descargas de aguas negras. pic.twitter.com/FXtD56jzD8 — Arturo Cuevas Bautista (@artcuevas) May 26, 2026

El 25 de mayo, dirigentes del PAN en la CDMX acusaron al gobierno capitalino y a Morena de convertir al ajolote en un “elemento propagandístico”.

El partido revivió además una controversia de 2022 relacionada con el denominado “Ajolotón”, una actividad en la que participaron alcaldes morenistas —entre ellos Clara Brugada cuando encabezaba Iztapalapa— y que derivó en denuncias por presunto manejo inadecuado de ejemplares.

Desde el 2022 @ClaraBrugadaM y @MorenaCiudadMex han utilizado al ajolote con fines propagandísticos en la CDMX



La denuncia que presenté ante @PAOTmx se turnó a @PROFEPA_Mx y sigue durmiendo el sueño de los justos con total impunidad para el #CártelDeMorena https://t.co/HA5kcLJ0G9 pic.twitter.com/u5AYfCwknZ — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) May 27, 2026

Las críticas también provienen de investigadores y expertos que trabajan en la conservación del ajolote y cuestionan que la atención pública se centre en su imagen mientras persisten problemas que afectan su supervivencia.

La contaminación de los canales por descargas de aguas residuales, la reducción y mala calidad del suministro de agua, la urbanización irregular dentro de la zona chinampera, el cambio de uso de suelo, así como un modelo de turismo masivo que genera presión sobre los humedales de Xochimilco, son algunas de las amenazas.

Para Vivian Crespo, integrante del Laboratorio de Restauración Ecológica (LRE) de la UNAM, la popularidad reciente del ajolote contrasta con la falta de atención a su hábitat.

“Para mí el ajolote y su preservación representa una lucha, porque está tratando de sobrevivir en un ambiente que realmente la estamos destruyendo directa o indirectamente”, señaló.

Sobre la “ajolotización”, dijo que "solamente lo están llevando para que los visitantes puedan ver que el ajolote es endémico de Xochimilco, pero realmente no se está haciendo nada por cuidar su hogar”.

En medio de esta polémica, este jueves 28 de mayo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la alcaldía Xochimilco realizaron un operativo conjunto para inspeccionar varias descargas de agua detectadas en la zona, y en donde se detectó que al menos dos descargas incumplían con la normatividad ambiental vigente.

La #SedemaInforma sobre las acciones interinstitucionales realizadas para identificar y clausurar descargas irregulares de aguas residuales en los canales de Xochimilco.https://t.co/9lcMjZ5Ifu pic.twitter.com/KoWwsOwxxN — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 29, 2026

Ante ello, la Sedema ordenó la clausura temporal total de las actividades relacionadas con estos vertimientos irregulares, mientras que Segiagua procedió al bloqueo de los conductos. Además, la alcaldía Xochimilco suspendió actividades en cuatro establecimientos que operaban servicios sanitarios sin autorización.

El ajolote real no es rosa

Uno de los principales problemas en la imagen que se utiliza del ajolote en la publicidad de la CDMX, advierten especialistas, es la distancia entre el ajolote que aparece en las campañas y el que habita —o intenta sobrevivir— en los humedales.

Jorge Ernesto García Ortíz, responsable de Axolo-Lab , Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en Atlautla, Estado de México, —dedicado a la reproducción y conservación de ajolotes—, explicó que la imagen más difundida corresponde a ejemplares albinos criados en cautiverio.

Siempre que hablamos del ajolote nos imaginamos uno color rosita y nos imaginamos Xochimilco. Y es un error que cometemos como comunidad". Jorge Ernesto García, representante de Axolo-Lab.

Precisó que México alberga 17 especies distintas de ajolotes, distribuidas en varias zonas del país. De estas, 16 son endémicas del país y 15 se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción.

“El ajolote que nosotros vemos rosita ni siquiera es el ajolote original. Los colores rositas, dorados, blancos y albinos fueron creados a través de la reproducción selectiva en laboratorios. No existen en la vida silvestre”, explicó.

En pocas décadas, las poblaciones silvestres de ajolote en Xochimilco se desplomaron debido a la contaminación del agua, la destrucción de su hábitat y la presencia de especies exóticas invasoras. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

Axolo-Lab se dedica desde hace varios años atrás a la reproducción y preservación genética de distintas especies de ajolotes mexicanos. Su labor consiste en mantener poblaciones sanas en cautiverio, evitar la consanguinidad entre ejemplares y generar líneas genéticas que puedan contribuir en el futuro a programas de restauración y reintroducción.

El centro también colabora con universidades, laboratorios y proyectos comunitarios que estudian temas como la regeneración de tejidos, los efectos de los microplásticos y la salud de las poblaciones de ajolotes.

La batalla está en las chinampas

Lejos de los murales y las campañas publicitarias, una de las principales estrategias de conservación se desarrolla en las chinampas de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, donde habita el ajolote mexicano.

Desde hace más de una década, el Laboratorio de Restauración Ecológica (LRE) de la UNAM impulsa el proyecto Chinampa-Refugio, que busca restaurar el ecosistema chinampero y crear condiciones adecuadas para el regreso del ajolote a su hábitat.

Vivian Crespo, integrante del proyecto, explica que el objetivo no es únicamente salvar a una especie.

El ajolote es el principal (objetivo), pero también es conservar o recuperar todas las especies endémicas que vivían de manera natural dentro de este humedal". Vivian Crespo, LRE de la UNAM.

Las chinampas son sistemas agrícolas prehispánicos construidos sobre humedales que ayudan a mantener la calidad del agua y los hábitats donde el ajolote puede alimentarse, refugiarse y reproducirse. (Foto: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro)

Actualmente trabajan con 21 productores chinamperos, rehabilitando canales mediante biofiltros y mejorando la calidad del agua.

Diana Laura Vázquez Mendoza, bióloga y coordinadora de la campaña “AdoptAxolotl”, que también impulsa el LRE de la UNAM para la recaudación de fondos, consideró que el anfibio es una especie carismática capaz de atraer la atención pública, pero advirtió que la conservación no puede limitarse solo a la imagen.

“Creemos que el ajolote está siendo ocupado como una especie de bandera. Esto quiere decir que es una especie que atrae la atención de las personas porque es carismático, está bonito, etcétera, pero realmente más allá de eso no hay una incidencia real sobre la conservación de su ecosistema”, dijo.

La científica insistió en que el problema central sigue siendo el deterioro ambiental de Xochimilco.

Hay problemas reales y no ha habido un acercamiento real, un interés genuino al 100% por escuchar a los productores y productoras de las chinampas, quienes preservar el hábitat del ajolote". Diana Vázquez, LRE de la UNAM.

Si bien, rechazó la idea de que exista un desinterés absoluto de las autoridades capitalinas por salvar al ajolote, consideró que el reto pasa por construir alianzas que permitan atender realmente atender los problemas estructurales.

El LRE es un grupo de investigación encabezado por Luis Zambrano, que desde hace más de 15 años trabaja en la conservación de los ecosistemas lacustres de Xochimilco.

Su labor combina investigación científica, restauración ambiental y trabajo directo con comunidades chinamperas para recuperar el hábitat del ajolote mexicano y otras especies nativas.

Una de las principales formas de apoyar este trabajo es mediante la campaña AdoptAxolotl, de esta manera, las personas pueden realizar donativos a través de Fundación UNAM y efectuar una adopción simbólica de alguno de los ajolotes que forman parte de la colonia de conservación del laboratorio en Ciudad Universitaria.

Otra forma de contribuir es consumiendo productos con la etiqueta “Chinampa Refugio”, un distintivo impulsado por el laboratorio para identificar alimentos producidos bajo prácticas agroecológicas y con monitoreo constante de la calidad del agua.