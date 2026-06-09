Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

FIFA Fan Fest en México: así podrás vivir el Mundial sin entrar al estadio en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Durante la Copa Mundial 2026, el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza Liberación de Guadalajara y el Parque Fundidora de Monterrey se convertirán en el corazón de la fiesta futbolística con los FIFA Fan Festival.
mar 09 junio 2026 02:16 PM
Añadir Expansión Política en Google
fifa fan fest
Los aficionados en la Ciudad de México podrán disfrutar de una experiencia inolvidable en el FIFA Fan Fest 2026, que tendrá lugar en el Zócalo. (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

México no solo será anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con 13 encuentros programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; también recibirá los FIFA Fan Festival, espacios concebidos para que los aficionados vivan la emoción del torneo más allá de los estadios. A través de transmisiones en pantallas gigantes, actividades culturales, conciertos y experiencias interactivas, estos recintos ofrecerán una alternativa para seguir de cerca cada jornada mundialista.

Los FIFA Fan Festival son eventos oficiales que se realizan en las ciudades sede de la Copa del Mundo y se consolidan como puntos de encuentro para aficionados locales y visitantes internacionales, creando un ambiente festivo que extiende la experiencia del torneo a toda la ciudad.

Publicidad

De acuerdo con la FIFA, estos espacios se convierten en el centro de celebración del torneo, con acceso a la transmisión de los partidos, espectáculos musicales, oferta gastronómica y actividades vinculadas al futbol.

En México, las tres ciudades anfitrionas contarán con su propio Fan Festival durante el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Acá te contamos los detalles.

Lee más:

Trafico y Cablebus CDMX
presidencia

Sheinbaum publica decreto para impulsar home office el 11 de junio por inauguración del Mundial

Ciudad de México: el Zócalo será el corazón de la fiesta

En la Ciudad de México, el FIFA Fan Festival se ubicará en Zócalo capitalino.

La FIFA describe este espacio como el “Gran Templo del Futbol”, aprovechando uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad para reunir a seguidores de distintas selecciones.

El Fan Festival de Ciudad de México operará del 11 de junio al 19 de julio y ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos, actividades culturales, música y experiencias para los asistentes.

Es así que durante 39 días consecutivos, el FIFA Fan Festival será el principal punto de encuentro para aficionados locales e internacionales. Un centro de celebración global con entrada gratuita, abierto desde la fase de grupos hasta la final.

Este Fan Fest tendrá capacidad de hasta 55,000 personas.

Algunas de las actividades que se podrán disfrutar en CDMX son:

- Partidos en vivo de la Copa Mundial: Todos los partidos se transmitirán en vivo en la pantalla gigante durante el horario de apertura.

- Actuaciones en vivo, incluyendo cantantes, DJs, grupos musicales e invitados especiales de distintas partes del mundo.

-Conciertos en vivo y presentaciones culturales

- Actividades interactivas de futbol

- Experiencias gastronómicas inspiradas en la cocina mexicana

-Entretenimiento para toda la familia

-Activaciones culturales que celebran el futbol y las tradiciones locales

-Para el día de la inauguración del Mundial se ha conformado la presentación de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

Publicidad

Guadalajara: futbol en el Centro Histórico

En Guadalajara, el FIFA Fan Festival, que tiene por lema "La Fiesta más Mexicana", se ubicará en la Plaza Liberación, entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado, uno de los espacios más representativos del Centro Histórico tapatío.

La FIFA señala que el lugar fue elegido por su riqueza cultural, vida urbana y cercanía con los principales atractivos turísticos de la ciudad. Ahí se instalarán pantallas para seguir los encuentros mundialistas y se desarrollarán actividades culturales y recreativas para aficionados nacionales y extranjeros.

En jueves, día de la inauguración del Mundial, el Fan Fest abrirá sus puertas a las 10:00 de la mañana y cerrará a las 11:00 pm.

Te puede interesar:

Campamento de la CNTE en el Centro Histórico
México

CDMX blinda el Fan Fest del Zócalo ante protestas de la CNTE, a menos de una semana del arranque del Mundial

Toma en cuenta lo siguiente:

-La entrada está permitida para todas las edades. Menores de edad, deberán ir acompañados de un adulto.

- La entrada es gratuita y no se necesita boleto ni un registro previo para entrar.

-Habrá venta de los productos de las marcas patrocinadores de la FIFA y la Copa del Mundo de la FIFA (cerveza y alcohol).

- El ingreso con alimentos y bebidas está estrictamente prohibido.

-Este es un evento principalmente cashless. Por lo que se aceptan tarjetas de crédito, débito y dispositivos electrónicos, con preferencia para tarjetas VISA. Aunque si llevas efectivo, deberás canjearlo en sitio por una tarjeta oficial del evento en los puntos designados para poder consumir.

Publicidad

Monterrey: la fiesta mundialista llegará al Parque Fundidora

La sede regiomontana del Fan Fest tendrá como escenario el Parque Fundidora, uno de los espacios públicos más importantes del norte del país. La FIFA destaca que el recinto combinará la tradición industrial de Monterrey con la celebración futbolística mediante conciertos, gastronomía y transmisiones en vivo de los partidos.

Las autoridades locales estiman que el Fan Festival será uno de los principales puntos de reunión durante los 39 días de actividades relacionadas con la Copa del Mundo. Además de los encuentros en pantalla gigante, se prevén espectáculos y experiencias para visitantes nacionales e internacionales.

-El festival operará 21 días durante el torneo.

-El día de la inauguración el horario será de 11:30 a.m. a 11:30 p.m.

-La recomendación de las autoridades es que los asistentes lleguen en transporte público.

-En el caso de Fan Fest de Monterrey, aunque es gratuito y abierto para todos, y es posible salir y volver a entrar en cualquier momento durante el horario oficial de apertura a través de los accesos designados en Parque Fundidora, también habrán zonas premium o VIP, para las cuales se requiere contar con boletos que estarán a la venta por medio de Ticketmaster.

-Aunque no hay una edad mínima para asistir, los menores de 18 años deben estar acompañados por un padre o tutor legal.

Acceso gratuito y actividades para toda la familia

Los Fan Festival están concebidos como una alternativa para quienes no cuentan con boletos para los estadios o desean vivir el ambiente mundialista en espacios abiertos. Entre las actividades previstas destacan transmisiones en vivo de los partidos, conciertos, exhibiciones culturales, zonas gastronómicas, activaciones de patrocinadores y experiencias interactivas relacionadas con el futbol.

Con estos espacios, México busca extender la experiencia del Mundial más allá de los estadios y convertir plazas públicas y parques emblemáticos en puntos de encuentro para millones de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tags

Ciudad de México Monterrey Guadalajara Futbol

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad