FIFA Fan Fest en México: así podrás vivir el Mundial sin entrar al estadio en CDMX, Monterrey y Guadalajara

De acuerdo con la FIFA, estos espacios se convierten en el centro de celebración del torneo, con acceso a la transmisión de los partidos, espectáculos musicales, oferta gastronómica y actividades vinculadas al futbol.

En México, las tres ciudades anfitrionas contarán con su propio Fan Festival durante el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Acá te contamos los detalles.

Ciudad de México: el Zócalo será el corazón de la fiesta

En la Ciudad de México, el FIFA Fan Festival se ubicará en Zócalo capitalino.

La FIFA describe este espacio como el “Gran Templo del Futbol”, aprovechando uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad para reunir a seguidores de distintas selecciones.

El Fan Festival de Ciudad de México operará del 11 de junio al 19 de julio y ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos, actividades culturales, música y experiencias para los asistentes.

Es así que durante 39 días consecutivos, el FIFA Fan Festival será el principal punto de encuentro para aficionados locales e internacionales. Un centro de celebración global con entrada gratuita, abierto desde la fase de grupos hasta la final.

Este Fan Fest tendrá capacidad de hasta 55,000 personas.

Algunas de las actividades que se podrán disfrutar en CDMX son:

- Partidos en vivo de la Copa Mundial: Todos los partidos se transmitirán en vivo en la pantalla gigante durante el horario de apertura.

- Actuaciones en vivo, incluyendo cantantes, DJs, grupos musicales e invitados especiales de distintas partes del mundo.

-Conciertos en vivo y presentaciones culturales

- Actividades interactivas de futbol

- Experiencias gastronómicas inspiradas en la cocina mexicana

-Entretenimiento para toda la familia

-Activaciones culturales que celebran el futbol y las tradiciones locales

-Para el día de la inauguración del Mundial se ha conformado la presentación de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.