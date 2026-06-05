CDMX blinda el Fan Fest del Zócalo ante protestas de la CNTE, a menos de una semana del arranque del Mundial

También está planeado que la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, obserben desde ese festival el juego inaugural.

Sin embargo, el cerco no resolvió la problemática y, más bien, contribuyó a sumergir en el caos al Centro Histórico. Por quedar fuera del Zócalo, los docentes montaron un campamento en las calles aledañas como parte de la nueva huelga nacional que iniciaron desde el 1 de junio.

Las casas de campaña de la CNTE están en las calles de Madero, 20 de Noviembre, Tacuba, 5 de mayo y Belisario Domínguez. Esto hace que caminar por el Centro Histórico sea una carrera de obstáculos.

Sobre Madero, una de las calles peatonales más transitadas de la ciudad, las personas avanzan lento, sorteando los lazos de las carpas y caminando a través de los angostos espacios que los maestros dejaron libres.

Aproximadamente un tercio de los comercios de la zona están cerrados. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que el plantón y las protestas provocan pérdidas económicas a los comerciantes de unos 405 millones de pesos.

La policía capitalina instaló un filtro en la esquina de Simón Bolívar y Madero para evitar la entrada masiva al Zócalo. Ahí revisan a las personas antes de permitirles el acceso, así que hay fila para ingresar.

Las personas deben pasar por un filtro antes de ingresar al Zócalo, debido a las protestas de la CNTE. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Esto coloca en la incertidumbre el éxito del FIFA Fan Fest . El gobierno capitalino planea que el evento sea la mayor fiesta mundialista.