CDMX blinda el Fan Fest del Zócalo ante protestas de la CNTE, a menos de una semana del arranque del Mundial

A menos de una semana de la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, el Zócalo permanece amurallado por las autoridades mientras que las calles circundantes siguen tomadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
La policía colocó vallas metálicas para blindar la Plaza de la Constitución e impedir que los maestros se planten ahí y boicoteen el FIFA Fan Festival, evento que transmitirá gratis los 104 partidos de la Copa Mundial.
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También está planeado que la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, obserben desde ese festival el juego inaugural.
Sin embargo, el cerco no resolvió la problemática y, más bien, contribuyó a sumergir en el caos al Centro Histórico. Por quedar fuera del Zócalo, los docentes montaron un campamento en las calles aledañas como parte de la nueva huelga nacional que iniciaron desde el 1 de junio.
Las casas de campaña de la CNTE están en las calles de Madero, 20 de Noviembre, Tacuba, 5 de mayo y Belisario Domínguez. Esto hace que caminar por el Centro Histórico sea una carrera de obstáculos.
Sobre Madero, una de las calles peatonales más transitadas de la ciudad, las personas avanzan lento, sorteando los lazos de las carpas y caminando a través de los angostos espacios que los maestros dejaron libres.
Aproximadamente un tercio de los comercios de la zona están cerrados. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) informó que el plantón y las protestas provocan pérdidas económicas a los comerciantes de unos 405 millones de pesos.
La policía capitalina instaló un filtro en la esquina de Simón Bolívar y Madero para evitar la entrada masiva al Zócalo. Ahí revisan a las personas antes de permitirles el acceso, así que hay fila para ingresar.
Esto coloca en la incertidumbre el éxito del FIFA Fan Fest . El gobierno capitalino planea que el evento sea la mayor fiesta mundialista.
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Del 11 de junio al 19 de julio, las autoridades transmitirán los 104 partidos del Mundial en el Zócalo, a través de una mega pantalla de 500 metros cuadrados. También habrá conciertos, DJs, activaciones de marcas y zonas interactivas. El aforo es para hasta 60,000 personas por día.
Ahora, sin embargo, la duda es cómo ingresarán los aficionados al Zócalo en medio de la huelga de la CNTE, que mantiene su advertencia de boicotear el Mundial si las autoridades no dan respuestas efectivas a sus demandas antes de que comience el evento deportivo.
El sindicato magisterial protesta otra vez con las mismas demandas del año pasado: diálogo directo con Sheinbaum; abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; aumento salarial de 100%; regreso al sistema de pensiones sin Afores para tener jubilaciones dignas y un nuevo modelo de carrera y asignación de plazas docentes.
Los maestros mantienen diálogo con las secretarías de Gobernación y Educación Pública (SEP) y con el ISSSTE, pero intensificaron sus protestas para presionar a las autoridades.
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Este jueves se manifestaron en algunas casetas de las autopistas de cobro San Marcos, Tlalpan y La Venta, al tiempo que una comitiva acudía a la tercera mesa de diálogo con los titulares de la Segob, SEP e ISSSTE, Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres.
La intensificación de las protestas ya logró que el gobierno cediera un poco. Ayer, los funcionarios federales presentaron rutas de trabajo a la CNTE para atender dos de sus demandas centrales relacionadas con la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la Unidad del Sistema de Carrera de las Maestros y Maestras (Usicamm).
El gobierno federal propuso fortalecer la Afore pública PENSIONISSSTE y la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.
Tras analizar la propuesta en una asamblea, el magisterio la consideró insuficiente. Aseguró que la desaparición de Usicamm es una promesa de campaña de Sheinbaum y que fortalecer Pensionissste no cumplen su demanda principal de garantizar pensiones dignas al jubilarse, así que continuarán la huelga.
A la par, la presidenta Sheinbaum mantiene su postura de no dialogar directamente con los docentes.
“No hay respuestas contundentes de parte del gobierno federal respecto a la abrogación de la Ley del ISSSTE”, declaró este jueves Yenny Pérez, líder de la Sección 22 de la CNTE, al salir de la tercera mesa de diálogo.
La CNTE también pidió al gobierno “frenar la represión”, tras asegurar que se han abierto alrededor de 20 investigaciones penales en contra de algunos docentes, así como sanciones administrativas en los estados.
También demandó reparación integral del daño para los maestros que resultaron lesionados en los altercados con la policía, como Proceso Columbo, quien perdió un ojo tras el impacto de un proyectil.
“Si no hay solución, no rodará el balón”, insisten los docentes y aumentan la tensión en medio de una ciudadanía cansada: casi 60% rechaza en redes sociales las protestas, según un análisis de Dinamic.