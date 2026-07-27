Semarnat declara Polo de Desarrollo en QRoo para impulsar economía circular y atraer inversiones

El acuerdo, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que el polígono propuesto por el Gobierno de Quintana Roo cumple con los criterios técnicos, ambientales, sociales y jurídicos previstos en la legislación para convertirse en un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.

La declaratoria deriva de una solicitud presentada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, que fue ratificada por la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro), propietaria del predio. Tras la evaluación de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y de Economía Circular, la Semarnat determinó la viabilidad del proyecto.

La dependencia federal destacó que el predio no invade áreas naturales protegidas federales, estatales o municipales, ni sitios Ramsar, reservas de la biosfera o corredores biológicos bajo protección legal.

No obstante, se señala que parte del inmueble corresponde a terrenos forestales y se ubica parcialmente dentro del Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) denominada Corredor Central Vallarta–Punta Laguna, por lo que cualquier proyecto deberá cumplir con las autorizaciones ambientales correspondientes y aplicar medidas de prevención y mitigación.

Localización del polígono propuesto para el Podecibi en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, y su relación con la zona urbana y las principales vías de comunicación. (Foto: DOF)

La declaratoria precisa que el polígono se encuentra sobre el acuífero Península de Yucatán, el cual presenta susceptibilidad a inundaciones y se localiza a unos 2.4 kilómetros de un acueducto que abastece de agua potable a Puerto Morelos, aspectos que deberán considerarse durante el desarrollo del proyecto.