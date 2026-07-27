Semarnat declara Polo de Desarrollo en QRoo para impulsar economía circular y atraer inversiones

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en Puerto Morelos, Quintana Roo, con el que busca atraer inversiones en reciclaje, valorización de residuos y otras actividades vinculadas a la economía circular mediante incentivos fiscales.
El desarrollo abarcará 39.90 hectáreas y se ubicará en el corredor Cancún–Puerto Morelos–Playa del Carmen, una zona considerada estratégica por su conexión con infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria, lo que facilitará el desarrollo de actividades industriales y logísticas relacionadas con la economía circular.
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El acuerdo, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que el polígono propuesto por el Gobierno de Quintana Roo cumple con los criterios técnicos, ambientales, sociales y jurídicos previstos en la legislación para convertirse en un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar.
La declaratoria deriva de una solicitud presentada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, que fue ratificada por la Agencia de Proyectos Estratégicos del estado (Agepro), propietaria del predio. Tras la evaluación de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y de Economía Circular, la Semarnat determinó la viabilidad del proyecto.
La dependencia federal destacó que el predio no invade áreas naturales protegidas federales, estatales o municipales, ni sitios Ramsar, reservas de la biosfera o corredores biológicos bajo protección legal.
No obstante, se señala que parte del inmueble corresponde a terrenos forestales y se ubica parcialmente dentro del Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) denominada Corredor Central Vallarta–Punta Laguna, por lo que cualquier proyecto deberá cumplir con las autorizaciones ambientales correspondientes y aplicar medidas de prevención y mitigación.
La declaratoria precisa que el polígono se encuentra sobre el acuífero Península de Yucatán, el cual presenta susceptibilidad a inundaciones y se localiza a unos 2.4 kilómetros de un acueducto que abastece de agua potable a Puerto Morelos, aspectos que deberán considerarse durante el desarrollo del proyecto.
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En materia social, la Semarnat informó que el proyecto cuenta con la aprobación de la Asamblea General del Ejido Puerto Morelos, que respaldó su instalación con 55 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
También señaló que la comunidad indígena maya de Central Vallarta manifestó por escrito su conformidad con la iniciativa y que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) determinó que no era necesaria una consulta indígena formal debido a la anuencia expresa de la comunidad potencialmente involucrada.
El acuerdo también prevé la participación de instituciones académicas y de investigación de la región, entre ellas el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), la Universidad del Caribe y la Universidad Tecnológica de Cancún, para desarrollar proyectos relacionados con el aprovechamiento sostenible del sargazo, la innovación tecnológica y la valorización de residuos.
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Como parte de las obligaciones establecidas en la declaratoria, las empresas y desarrolladores que se instalen en el Podecibi deberán presentar reportes trimestrales sobre sus aportes a la descontaminación ambiental y entregar informes anuales que acrediten el cumplimiento de metas, incluyendo la trazabilidad de los materiales que procesen, requisito indispensable para conservar los estímulos fiscales previstos en el decreto federal.
La Semarnat señaló que la declaratoria forma parte de la estrategia del Gobierno federal para promover la economía circular, reducir la generación de residuos, incentivar el reciclaje y avanzar hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales.