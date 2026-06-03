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México

Gobierno da dos opciones a la CNTE para desactivar protestas antes del Mundial

Las autoridades aceptaron comenzar a trabajar en dos demandas centrales de la CNTE: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación del modelo actual de carrera magisterial.
mié 03 junio 2026 07:31 PM
CNTE protesta en la Secretaría de Educación Pública
Un grupo de maestros de Guerrero irrumpió este miércoles en las instalaciones de la SEP. (Foto: Haaron Álvarez/AFP)

Ante la intensificación de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el gobierno federal optó por presentar un plan a los maestros para atender dos de sus demandas principales.

Las autoridades propusieron dos rutas de trabajo relacionadas con la Ley del ISSSTE del 2007 y con la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Se trata de un primer avance en las mesas de diálogo, retomadas esta semana ante la nueva huelga nacional del magisterio.

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Desde este martes, los integrantes de la CNTE intensificaron sus manifestaciones en la Ciudad de México y extendieron su plantón en varias calles cercanas al Centro Histórico.

Estas movilizaciones asfixiaron la capital del país a ocho días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y llevaron a las autoridades a dar una respuesta concreta, como lo exigían los docentes.

Para saber más

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Sheinbaum rechaza reunirse con la CNTE, a pesar de las amenazas de seguir con las protestas

Las opciones del gobierno fueron presentadas a la CNTE en la mesa de negociación que sostuvo este miércoles con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ISSSTE y la Secretaría de Gobernación (Segob). La respuesta parece un intento de frenar a la CNTE antes de inicie la Copa del Mundo.

"La instrucción presidencial es analizar y responder uno por uno los planteamientos que han formulado las maestras y los maestros de la CNTE", dijeron las instituciones en un comunicado conjunto.

La propuesta incluye instalar el 15 de junio una mesa de trabajo para diseñar una iniciativa de reforma para la eliminación de la Usicamm, y del 16 al 20 de julio, analizar la situación actual del sistema de promoción y plazas docentes.

Tanto ayer como hoy, los docentes escalaron el nivel de sus movilizaciones: derribaron estatuas de la exposición al aire libre Gigantes del Futbol, irrumpieron en las instalaciones de la SEP y quemaron mobiliario.

Por la presencia de la CNTE en el Centro Histórico, el Zócalo permanece cercado con vallas metálicas, a pesar de que la próxima semana se realizará ahí el FIFA Fan Fest.

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Así que el gobierno reiteró su llamado a privilegiar el diálogo y aseguraron que la mesa de trabajo estará permanentemente abierta para construir soluciones a las demandas planteadas por la CNTE.

Tras concluir la reunión de este miércoles, los contingentes de la CNTE acabaron sus protestas en la SEP, afuera de la Segob y de las oficinas del ISSSTE en Buenavista.

Se reunieron en el campamento que mantienen en el Centro Histórico para analizar las propuestas de las autoridades en una asamblea.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación SEP

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