Gobierno da dos opciones a la CNTE para desactivar protestas antes del Mundial

Desde este martes, los integrantes de la CNTE intensificaron sus manifestaciones en la Ciudad de México y extendieron su plantón en varias calles cercanas al Centro Histórico.

Estas movilizaciones asfixiaron la capital del país a ocho días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y llevaron a las autoridades a dar una respuesta concreta, como lo exigían los docentes.

Las opciones del gobierno fueron presentadas a la CNTE en la mesa de negociación que sostuvo este miércoles con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ISSSTE y la Secretaría de Gobernación (Segob). La respuesta parece un intento de frenar a la CNTE antes de inicie la Copa del Mundo.

"La instrucción presidencial es analizar y responder uno por uno los planteamientos que han formulado las maestras y los maestros de la CNTE", dijeron las instituciones en un comunicado conjunto.

La propuesta incluye instalar el 15 de junio una mesa de trabajo para diseñar una iniciativa de reforma para la eliminación de la Usicamm, y del 16 al 20 de julio, analizar la situación actual del sistema de promoción y plazas docentes.

Tanto ayer como hoy, los docentes escalaron el nivel de sus movilizaciones: derribaron estatuas de la exposición al aire libre Gigantes del Futbol, irrumpieron en las instalaciones de la SEP y quemaron mobiliario.

Por la presencia de la CNTE en el Centro Histórico, el Zócalo permanece cercado con vallas metálicas, a pesar de que la próxima semana se realizará ahí el FIFA Fan Fest.