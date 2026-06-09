"Un decreto que salió el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación para que se suspendan las labores el día 11 en todas las oficinas públicas y privadas. Entonces va explicar Luisa María (Alcalde) en qué sentido está este decreto para que se pueda llevar de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial", anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

El decreto

El decreto ya fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el gobierno federal, el propósito es contribuir a la movilidad urbana:

"Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México", comentó.

Mientras tanto, al sector privado y social se le exhorta también a que realicen sus labores bajo el esquema de teletrabajo.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas trabajadoras", indica el documento.

La presidenta precisó que la medida no es obligatoria para la iniciativa privada; sin embargo, hizo un llamado a las empresas que tengan la posibilidad de ajustar sus esquemas laborales a optar por modalidades de trabajo a distancia. Asimismo, aclaró que la recomendación está dirigida únicamente a actividades de carácter administrativo.

"Es el trabajo administrativo. Es obligatorio para el gobierno federal, entiendo que el gobierno de la ciudad ha emitido un decreto de este tipo para el gobierno de la ciudad y estamos orientando a que el trabajo administrativo de las empresas privadas se realice a distancia", dijo.