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Sheinbaum publica decreto para impulsar home office el 11 de junio por inauguración del Mundial

El decreto tiene como propósito contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la eficiencia en la prestación del servicio público en la Ciudad de México. También se suspenderán clases en la capital.
mar 09 junio 2026 07:56 AM
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Trafico y Cablebus CDMX
CIUDAD DE MÉXICO, 22ABRIL2026.- Intenso tráfico en la avenida de los Constituyentes, en su direccion al centro y a Toluca. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal suspender las actividades presencial y operar bajo la modalidad de teletrabajo el próximo 11 de junio par reducir la movilidad en la Ciudad de México durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026,

La medida, establecida mediante decreto, también contempla la suspensión de clases en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México adscritas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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"Un decreto que salió el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación para que se suspendan las labores el día 11 en todas las oficinas públicas y privadas. Entonces va explicar Luisa María (Alcalde) en qué sentido está este decreto para que se pueda llevar de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial", anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

El decreto

El decreto ya fue publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con el gobierno federal, el propósito es contribuir a la movilidad urbana:

"Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México", comentó.

Mientras tanto, al sector privado y social se le exhorta también a que realicen sus labores bajo el esquema de teletrabajo.

"Con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas trabajadoras", indica el documento.

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La presidenta precisó que la medida no es obligatoria para la iniciativa privada; sin embargo, hizo un llamado a las empresas que tengan la posibilidad de ajustar sus esquemas laborales a optar por modalidades de trabajo a distancia. Asimismo, aclaró que la recomendación está dirigida únicamente a actividades de carácter administrativo.

"Es el trabajo administrativo. Es obligatorio para el gobierno federal, entiendo que el gobierno de la ciudad ha emitido un decreto de este tipo para el gobierno de la ciudad y estamos orientando a que el trabajo administrativo de las empresas privadas se realice a distancia", dijo.

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No habrá clases en CDMX

El artículo tercero también plantea que se suspenderán las clases en la Ciudad de México.

"Se suspenden las clases el 11 de junio de 2026 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas", sostiene.

Adelantó que el sí realizará su conferencia matutina en Palacio Nacional y, sobre su asistencia al FIFA Fan Fest, la afirmó que aún está analizando, debido a que dependerá de qué sucede con las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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El decreto

Teletrabajo en el gobierno federal. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México deberán implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades laborales flexibles para su personal.

La medida no aplicará a actividades esenciales como salud, seguridad, protección civil, control migratorio y aduanero, transporte, telecomunicaciones, energía, agua, programas sociales, atención ciudadana presencial y tareas relacionadas con la organización y seguridad del Mundial.

Se exhorta a empresas y organizaciones privadas a adoptar esquemas de trabajo remoto o flexible en actividades administrativas no esenciales durante esa fecha.

Se suspenden las clases el 11 de junio de 2026 en escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior dependientes de la SEP en la Ciudad de México.

El decreto entra en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no implica recursos presupuestales adicionales.

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Claudia Sheinbaum Mundial de Futbol 2026 conferencia mañanera

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