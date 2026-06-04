Estamos listos para el Mundial, afirma el gobierno tras cumplir requisitos de la FIFA

Entre los “goles” que México se anotó como parte de la organización, Cuevas destacó los permisos de migración para jugadores, árbitros, árbitras, directivos de FIFA y público en general, la realización de los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey, la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –con una inversión de 6,500 millones de pesos– así como la puesta en marcha del operativo Kukulkán para garantizar la seguridad de los aficionados.

“Hay goles que no estaban en los compromisos de FIFA, pero que sí los logró el Gobierno de México: primero la campaña ‘Gol por el ambiente’, en segundo lugar el trabajo con las empresas que ya se ha anunciado para la donación de boletos que hoy forman parte de los premios del Mundial Social y también hay un programa muy bonito donde FIFA dona la licencia a artesanos y artesanas para hacer productos”, comentó.

En cuanto al compromiso de remodelar canchas de futbol en todo el país, Cuevas explicó que el gobierno federal invirtió 2,000 millones de pesos.

Lanzan aplicación e instalan módulos de vigilancia

Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno de México lanzó la aplicación “México invita” para impulsar el turismo, la gastronomía y la cultura.

De acuerdo con la secretaria de Turismo, desde el celular se podrá conocer información sobre destinos, movilidad, servicios y actividades relacionadas con el Mundial.