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Estamos listos para el Mundial, afirma el gobierno tras cumplir requisitos de la FIFA

A siete días del pitazo inicial, el gobierno federal se dice listo para recibir a los millones de turistas que vendrán a México al Mundial, donde ser disputarán 13 partidos.
jue 04 junio 2026 11:38 AM
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Gabriela Cuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial, explicó que México se "anotó" otros goles en la organización del evento deportivo. (Foto: Presidencia de México.)

A una semana de la inauguración del Mundial de Futbol, Gabriela Cuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal, informó que se cumplieron los compromisos que México hizo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el país está listo para recibir a más de 5 millones de visitantes.

“El equipo del gobierno de México ha metido muchos goles. Primero hemos cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA, algunas de ellas, claro que las renegociamos, como ya les hemos informado, pero hoy podemos decir con mucha transparencia y con mucha claridad ‘compromiso cumplido en cada uno de estos temas’, ya son compromisos que podemos ponerles palomita”, afirmó.

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Entre los “goles” que México se anotó como parte de la organización, Cuevas destacó los permisos de migración para jugadores, árbitros, árbitras, directivos de FIFA y público en general, la realización de los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey, la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México –con una inversión de 6,500 millones de pesos– así como la puesta en marcha del operativo Kukulkán para garantizar la seguridad de los aficionados.

“Hay goles que no estaban en los compromisos de FIFA, pero que sí los logró el Gobierno de México: primero la campaña ‘Gol por el ambiente’, en segundo lugar el trabajo con las empresas que ya se ha anunciado para la donación de boletos que hoy forman parte de los premios del Mundial Social y también hay un programa muy bonito donde FIFA dona la licencia a artesanos y artesanas para hacer productos”, comentó.

En cuanto al compromiso de remodelar canchas de futbol en todo el país, Cuevas explicó que el gobierno federal invirtió 2,000 millones de pesos.

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Desde el pasado 21 de mayo, el Gobierno de México lanzó la aplicación “México invita” para impulsar el turismo, la gastronomía y la cultura.

De acuerdo con la secretaria de Turismo, desde el celular se podrá conocer información sobre destinos, movilidad, servicios y actividades relacionadas con el Mundial.

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“Van a tener 290 rutas para el aficionado donde el visitante, el turista mexicano e internacional, va a poder conocer todo México: rutas gastronómicas, textiles, zonas arqueológicas, museos”, destacó.

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante, informó que para proteger a los consumidores durante el Mundial se instalarán módulos de atención al exterior de los estados.

“Se van a instalar módulos de atención en los estadios sede y brigadas itinerantes en los Fan Fest para atender a todas las personas y se está fortaleciendo las unidades que ya tenemos en lados terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en los aeropuertos de Guadalajara y de Monterrey”, comentó.

Agregó que la Profeco también implementa un monitoreo de precios a más de 274,000 artículos que pueden ser consumidos por los aficionados, como botanas o bebidas.

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