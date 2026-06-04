Estamos listos para el Mundial, afirma el gobierno tras cumplir requisitos de la FIFA

A una semana de la inauguración del Mundial de Futbol, Gabriela Cuevas, coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal, informó que se cumplieron los compromisos que México hizo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el país está listo para recibir a más de 5 millones de visitantes.
“El equipo del gobierno de México ha metido muchos goles. Primero hemos cumplido con todas las condiciones que fueron establecidas desde un inicio con la FIFA, algunas de ellas, claro que las renegociamos, como ya les hemos informado, pero hoy podemos decir con mucha transparencia y con mucha claridad ‘compromiso cumplido en cada uno de estos temas’, ya son compromisos que podemos ponerles palomita”, afirmó.