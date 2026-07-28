Los gobernadores que ya eligieron a su sucesor para 2027: quiénes son los respaldados en los estados

A un año de las elecciones para renovar 17 gubernaturas, en al menos 11 estados gobernados por Morena ya se perfila un patrón: quienes buscan llegar a las administraciones estatales son integrantes de los círculos más cercanos de los actuales gobernadores.
Exsecretarios de gobierno, titulares de dependencias, exalcaldes, senadores y colaboradores que hicieron carrera política al lado de los actuales mandatarios ya se disputan las candidaturas. En varios casos, además, los propios gobernadores dejan ver públicamente su respaldo o la cercanía política con los aspirantes, aún cuando la definición de las candidaturas de Morena se realizará mediante encuestas.
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Para Xiu Tenorio, analista político, es inevitable que los gobernadores intervengan en este proceso electoral donde estarán en juego 17 gubernaturas y es la “primera camada” de gobernadores que llegaron acompañando al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al día de hoy prácticamente en todos los gobernadores tienen ya un candidato definido. Es claro que los gobernadores tienen ya predilección por algunos de los aspirantes y de ahí la importancia de que Morena dé certeza a los participantes".
Xiuh Tenorio, analista político.
Por su parte, el analista político y académico Javier Rosiles Salas comenta que de manera natural los gobernadores buscan dejar a alguien de su confianza como sus sucesores para “cubrirles las espaldas” a su salida del gobierno.
“Evidentemente, después de gobernar seis años difícilmente todos los trámites y situación están establecidos o concluidos y siempre queda algunas imprecisiones y posibilidades de acusaciones. Por eso hay esta intención de colocar a personajes a fines”, afirma el analista.
El catedrático de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH) señala que antes –en la época de la hegemonía del PRI– los mandatarios “tenían mano” en la elección de sus sucesores, pero con Morena es distinto, ya que al interior del partido oficialista existen más grupos políticos que compiten por ganar candidaturas.
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Baja California
Una de las aspirantes es Julieta Ramírez Padilla, quien recibe el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La mandataria estatal incluso asistió a un informe de labores de la legisladora, un acto que fue señalado por la oposición por tener características de un evento de promoción política.
Ramírez Padilla ha acompañado a Marina del Pilar Ávila durante buena parte de su trayectoria. En 2019 fue su asesora cuando la hoy gobernadora era diputada federal y, posteriormente, se desempeñó como su secretaria particular durante la presidencia municipal de Mexicali.
La cercanía entre ambas también se refleja en que Netzahualcóyotl Jáuregui dejó la Secretaría de Bienestar de Baja California para incorporarse, presuntamente, al equipo político de la senadora.
Baja California Sur
En esta entidad compite Homero Davis Castro, quien fue secretario general de Gobierno al inicio de la administración de Víctor Manuel Castro Cosío. Durante tres años estuvo a cargo de la política interna y la gobernabilidad del estado.
Posteriormente llegó al Senado, pero mantiene una relación pública de cercanía con el gobernador. En distintos mensajes y eventos, el hoy senador con licencia se refiere a Castro Cosío como su "amigo gobernador".
Entre los aspirantes figura Pablo Gutiérrez Lazarus, quien dejó la presidencia municipal de Carmen para buscar la candidatura de Morena.
Ha recibido el respaldo de la gobernadora Layda Sansores. En abril pasado, la mandataria encabezó una sesión del Consejo Político estatal en la que presentó a Gutiérrez Lazarus como el virtual contendiente del partido, pese a que Morena aún no iniciaba formalmente su proceso interno.
El respaldo llamó la atención porque el partido ha sostenido que la definición de sus candidaturas será mediante encuestas.
“Campeche es el primer estado que se define, porque aún no se han hecho los registros, nosotros somos un poco disruptivos y cuando ya tenemos una definición en el corazón ni para que dejar perder estos días”, afirmó Sansores en ese momento.
Colima
Rosa María Bayardo dejó la presidencia municipal de Manzanillo para competir por la candidatura al gobierno estatal. Su carrera política está estrechamente ligada a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.
En 2018, cuando Vizcaíno fue electa diputada federal y posteriormente dejó el cargo para asumir la delegación de programas sociales, Bayardo, quien era su suplente, ocupó la curul.
Tres años después, tras ganar la gubernatura, Vizcaíno la incorporó a su gabinete como secretaria de Desarrollo Económico y posteriormente como directora general del DIF estatal. En 2024 dejó ese cargo para competir por la alcaldía de Manzanillo.
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Guerrero
Uno de los aspirantes es Marcial Rodríguez Saldaña, quien hasta hace unas semanas era secretario de Educación del gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
Antes de integrarse al gabinete estatal, Rodríguez Saldaña mantuvo una estrecha relación política con Félix Salgado Macedonio. En 2021, cuando el entonces candidato perdió la candidatura por decisión de las autoridades electorales, fue uno de sus principales defensores políticos y jurídicos.
También participa Aidé Ibarez Castro, exsecretaria de Salud y posteriormente de Educación en la administración estatal. Su trayectoria política está vinculada a Félix Salgado, con quien participó en la construcción de Morena en Guerrero.
Michoacán
En Michoacán dos integrantes del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla buscan la candidatura de Morena.
Uno de ellos es Carlos Torres Piña, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y fue responsable de la política interna y la gobernabilidad del estado.
El propio gobernador impulsó previamente su carrera al proponerlo en 2025 como fiscal general del estado. Torres Piña dejó ese cargo hace unos meses para competir por la gubernatura.
Aunque diversos actores lo consideran cercano al mandatario, el aspirante ha rechazado ser su favorito.
La otra contendiente es Gladyz Butanda Macías, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. Antes encabezó la Secretaría de Medio Ambiente y también coordinó parte del proyecto político de Ramírez Bedolla cuando era candidato al gobierno estatal.
La funcionaria es considerada una de las colaboradoras más cercanas al mandatario, quien incluso la ha descrito como "la revelación de mi gabinete" y "una de las mujeres maravilla".
Quintana Roo
Eugenio Segura Vázquez también busca la candidatura. Fue secretario de Finanzas y Planeación durante la administración de Mara Lezama.
Antes de integrarse al gabinete estatal se desempeñó como oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, cuando la hoy gobernadora era presidenta municipal.
La cercanía entre ambos se ha reflejado en actos públicos, como la asistencia de Lezama a informes legislativos del ahora senador con licencia.
Sinaloa
Entre los aspirantes figura Graciela Domínguez Nava, quien dejó su escaño en el Senado para competir por la candidatura. Entre 2021 y 2024 formó parte del gabinete de Rubén Rocha Moya.
También participa María Teresa Guerra Ochoa, quien fue secretaria de las Mujeres durante la administración de Rocha Moya, actualmente con licencia.
Sonora
Es la entidad donde más integrantes del gabinete estatal buscan la candidatura.
Lorenia Valles formó parte del gobierno de Alfonso Durazo como directora general del DIF Sonora.
También compite Célida López Cárdenas, quien fue secretaria de Turismo y posteriormente jefa de la Oficina del Ejecutivo estatal.
María Dolores del Río Sánchez dejó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para participar en el proceso interno, luego de encabezar previamente la Secretaría de Seguridad Pública.
Otro aspirante es Omar del Valle Colosio, quien ocupó primero la Secretaría de Hacienda y después la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, desde donde coordinó los principales proyectos de obra pública de la administración estatal.
Tlaxcala
Alfonso Sánchez García busca convertirse en candidato a gobernador. Formó parte del gabinete de Lorena Cuéllar Cisneros como secretario de Infraestructura, dependencia responsable de la obra pública estatal.
Zacatecas
Verónica Díaz también aspira a la candidatura de Morena. Su trayectoria política está ligada al grupo de la familia Monreal.
Estuvo casada con Luis Monreal, hermano del gobernador David Monreal. Fue delegada federal de Bienestar, diputada local y senadora. Ahora busca convertirse en la candidata de Morena al gobierno de Zacatecas.