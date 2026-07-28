Los gobernadores que ya eligieron a su sucesor para 2027: quiénes son los respaldados en los estados

Baja California

Una de las aspirantes es Julieta Ramírez Padilla, quien recibe el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La mandataria estatal incluso asistió a un informe de labores de la legisladora, un acto que fue señalado por la oposición por tener características de un evento de promoción política.

Ramírez Padilla ha acompañado a Marina del Pilar Ávila durante buena parte de su trayectoria. En 2019 fue su asesora cuando la hoy gobernadora era diputada federal y, posteriormente, se desempeñó como su secretaria particular durante la presidencia municipal de Mexicali.

La cercanía entre ambas también se refleja en que Netzahualcóyotl Jáuregui dejó la Secretaría de Bienestar de Baja California para incorporarse, presuntamente, al equipo político de la senadora.

Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila. (Marina Del Pilar/Facebook)

Baja California Sur

En esta entidad compite Homero Davis Castro, quien fue secretario general de Gobierno al inicio de la administración de Víctor Manuel Castro Cosío. Durante tres años estuvo a cargo de la política interna y la gobernabilidad del estado.

Posteriormente llegó al Senado, pero mantiene una relación pública de cercanía con el gobernador. En distintos mensajes y eventos, el hoy senador con licencia se refiere a Castro Cosío como su "amigo gobernador".

Homero Davis Castro, secretario general de Gobierno, y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. (Homero Davis Castro/Facebook)

Campeche

Entre los aspirantes figura Pablo Gutiérrez Lazarus, quien dejó la presidencia municipal de Carmen para buscar la candidatura de Morena.

Ha recibido el respaldo de la gobernadora Layda Sansores. En abril pasado, la mandataria encabezó una sesión del Consejo Político estatal en la que presentó a Gutiérrez Lazarus como el virtual contendiente del partido, pese a que Morena aún no iniciaba formalmente su proceso interno.

El respaldo llamó la atención porque el partido ha sostenido que la definición de sus candidaturas será mediante encuestas.

“Campeche es el primer estado que se define, porque aún no se han hecho los registros, nosotros somos un poco disruptivos y cuando ya tenemos una definición en el corazón ni para que dejar perder estos días”, afirmó Sansores en ese momento.

El exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y la gobernadora Layda Sansores. (layda.com.mx)

Colima

Rosa María Bayardo dejó la presidencia municipal de Manzanillo para competir por la candidatura al gobierno estatal. Su carrera política está estrechamente ligada a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

En 2018, cuando Vizcaíno fue electa diputada federal y posteriormente dejó el cargo para asumir la delegación de programas sociales, Bayardo, quien era su suplente, ocupó la curul.

Tres años después, tras ganar la gubernatura, Vizcaíno la incorporó a su gabinete como secretaria de Desarrollo Económico y posteriormente como directora general del DIF estatal. En 2024 dejó ese cargo para competir por la alcaldía de Manzanillo.