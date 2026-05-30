En apoyo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, el PAN se reconcilia con exlíderes y expresidentes

Piden expresidentes unión VS Morena
En su mensaje, Calderón reconoció que analizó acudir. Pero, dijo, “me enseñaron que más que lo conveniente se debe hacer lo correcto. Decidí hacer lo correcto que es estar con Maru Campos”.
Pero más que la defensa de la gobernadora, dijo que ante la gravedad de que el país caiga en las manos del crimen organizado, es hora de la “responsabilidad patriótica” por lo que pidió a los partidos y ciudadanos unirse para detener la “demolición de la democracia”.
“Basta ya al poder autoritario” de Morena, advirtió.
En su mensaje, defendió sus propias decisiones como presidente y en contra del crimen organizado.
Mientras, Fox Quesada también llamó a unirse para “salvar el valor de la democracia, la justicia” y “poner un freno al caballo desbocado”.
“Recordemos que esos tipejos llevan 90 cambios constitucionales para volverse esa dictadura perfecta del pasado”, dijo.
Pidió unidad para que en las elecciones de 2027 Morena no logre la mayoría calificada y de hecho ningún partido por sí solo sea mayoritario en el congreso federal y en los estatales-
Vio las acusaciones contra Campos como “puñalada trapera, mentira descarada” además de “marranada” por lo que confió en que no prosperen.
“Maru está a la altura de los héroes, los bárbaros del norte”, dijo.
Mientras, el líder nacional del PAN. Jorge Romero, se puso la camiseta de apoyo a Maru Campos y retó a la dirigente de Morena, Arianda Montiel, a que porte una playera que diga “Yo con Rocha” (por el gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa)-
“El liderazgo de nuestra gobernadora esta por los cielos”, aseguró.
En estos momentos, sostuvo, “o estás con el crimen organizado o estás con quien combate el crimen organizado”.