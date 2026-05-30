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México

En apoyo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, el PAN se reconcilia con exlíderes y expresidentes

En un acto multiudinario en la entidad, panistas y expanistas piden unirse para derrotar a Morena.
sáb 30 mayo 2026 05:49 PM
El PAN se reconcilia con sus exlíderes y expresidentes, para arropar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
El PAN se reconcilia con sus exlíderes y expresidentes, para arropar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. (Foto: X/ Jorge Romero)

Tras años de distanciamiento, Acción Nacional (PAN) se reconcilió con sus expresidentes y exlíderes para cerrar filas y dar su espaldarazo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusada de traición a la patria por Morena.

“Es una marranada” la acusación que enfrenta, acusó el exmandatario Vicente Fox, mientras que el expresidente Felipe Calderón repudió que la mandataria sea perseguida: es un “un absurdo” ser acusada por combatir a los delincuentes mientras estos están impunes, dijo.

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Los señalamientos contra Campos obedecen a que habría permitido la participación encubierta de cuatro agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, caso que se develó tras un accidente en el que perecieron dos elementos estadounidenses.

Por ese caso, que Morena denunció, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria, mientras que la misma presidenta Claudia Sheinbaum acusó que hubo traición a la patria, ante ello panistas y expanistas volvieron a reunirse, ahora en defensa de la gobernadora.

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Campos logró reunir de nuevo en un evento a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, y Vicente Fox, ambos exmilitantes del PAN y quienes tras llegar a la presidencia con las siglas de Acción Nacional dejaron a ese partido en medio de múltiples acusaciones al panismo por desvío de sus principios.

También logró sentar de nuevo a liderazgos confrontados entre sí, como Ricardo Anaya, exlíder nacional panista y ahora coordinador de los senadores, y el mismo Calderón así como la excandidata presidencial Margarita Zavala, quienes dejaron el PAN por la actuación del ahora legislador.

Así, arropada por todos esos liderazgos, Campos acusó directamente a Morena de propiciar un narco Estado: “quieren todo el poder para entregárselo a los cárteles”.

“Soy profundamente orgullosa de ser mexicana, creo en a soberanía de nuestro pueblo. Pero no en la falsa soberanía la que los narcopoliticos pretenden usar como escudo”, dijo.

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Ya lo dijeron con todas sus letras, si no les gusta el resultado de una elección van a anularla, indicó.

“Lo que está hoy en juego, no es una discusión legal o no es el término o la definición de soberanía, es una batalla por el alma de este país porque la elección que hoy debe de hacer México y los mexicanos es: libertad o narcopolítica, libertad o arreglos criminales, valentía o rendición, justicia o impunidad.

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“¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos, Chihuahua? ¿De los delincuentes o de las familias de bien? Nosotros creo que ya hemos tomado nuestra decisión, porque creemos en un México donde las niñas y los niños estudien lejos de la droga y lejos del miedo”, arengó.

“Fuera Morena”, coreó la mandataria.

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Piden expresidentes unión VS Morena

En su mensaje, Calderón reconoció que analizó acudir. Pero, dijo, “me enseñaron que más que lo conveniente se debe hacer lo correcto. Decidí hacer lo correcto que es estar con Maru Campos”.

Pero más que la defensa de la gobernadora, dijo que ante la gravedad de que el país caiga en las manos del crimen organizado, es hora de la “responsabilidad patriótica” por lo que pidió a los partidos y ciudadanos unirse para detener la “demolición de la democracia”.

“Basta ya al poder autoritario” de Morena, advirtió.

En su mensaje, defendió sus propias decisiones como presidente y en contra del crimen organizado.

Mientras, Fox Quesada también llamó a unirse para “salvar el valor de la democracia, la justicia” y “poner un freno al caballo desbocado”.

“Recordemos que esos tipejos llevan 90 cambios constitucionales para volverse esa dictadura perfecta del pasado”, dijo.

Pidió unidad para que en las elecciones de 2027 Morena no logre la mayoría calificada y de hecho ningún partido por sí solo sea mayoritario en el congreso federal y en los estatales-

Vio las acusaciones contra Campos como “puñalada trapera, mentira descarada” además de “marranada” por lo que confió en que no prosperen.

“Maru está a la altura de los héroes, los bárbaros del norte”, dijo.

Mientras, el líder nacional del PAN. Jorge Romero, se puso la camiseta de apoyo a Maru Campos y retó a la dirigente de Morena, Arianda Montiel, a que porte una playera que diga “Yo con Rocha” (por el gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa)-

“El liderazgo de nuestra gobernadora esta por los cielos”, aseguró.

En estos momentos, sostuvo, “o estás con el crimen organizado o estás con quien combate el crimen organizado”.

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PAN Chihuahua Vicente Fox Felipe Calderón

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