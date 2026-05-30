En apoyo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, el PAN se reconcilia con exlíderes y expresidentes

Los señalamientos contra Campos obedecen a que habría permitido la participación encubierta de cuatro agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, caso que se develó tras un accidente en el que perecieron dos elementos estadounidenses.

Por ese caso, que Morena denunció, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria, mientras que la misma presidenta Claudia Sheinbaum acusó que hubo traición a la patria, ante ello panistas y expanistas volvieron a reunirse, ahora en defensa de la gobernadora.

Campos logró reunir de nuevo en un evento a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa, y Vicente Fox, ambos exmilitantes del PAN y quienes tras llegar a la presidencia con las siglas de Acción Nacional dejaron a ese partido en medio de múltiples acusaciones al panismo por desvío de sus principios.

¡Qué gusto coincidir con los expresidentes @VicenteFoxQue y @FelipeCalderon! 🇲🇽



Somos muchas y muchos los que respaldamos a @MaruCampos_G y estamos listos para seguir defendiendo a México, la libertad y a las familias mexicanas. 🙌🏻🔵#YoConMaru#PANConMaru pic.twitter.com/EAmIjOjcAM — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 30, 2026

También logró sentar de nuevo a liderazgos confrontados entre sí, como Ricardo Anaya, exlíder nacional panista y ahora coordinador de los senadores, y el mismo Calderón así como la excandidata presidencial Margarita Zavala, quienes dejaron el PAN por la actuación del ahora legislador.

Así, arropada por todos esos liderazgos, Campos acusó directamente a Morena de propiciar un narco Estado: “quieren todo el poder para entregárselo a los cárteles”.

“Soy profundamente orgullosa de ser mexicana, creo en a soberanía de nuestro pueblo. Pero no en la falsa soberanía la que los narcopoliticos pretenden usar como escudo”, dijo.