PAN: “Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”

El abogado de la mandataria, Roberto Gil Zuarth, comentó que hay hostigamiento en contra de Maru Campos.

Afirmó que esta cita ante la FGR no es para entregar información y esclarecer los hechos, sino para comparecer formalmente.

Comentó que acudirá acompañada de abogados por si “al viejo estilo” intentan imputarla sin haber cumplido con el procedimiento. Esto ocurre cuando una persona es investigada formalmente por las autoridades judiciales por la presunta comisión de un delito.

“Con el señor (Rubén) Rocha será una entrevista; con la gobernadora Maru Campos, una comparecencia formal como testigo, pero con la amenaza de que vaya mejor acompañada de abogados porque, si en esa comparecencia se les ocurre la tropelía de cambiarle la calidad, la van a considerar como imputada”, declaró.

A su vez, Jorge Romero sostuvo que, si eso ocurre, se lanzarán a las calles para realizar huelgas, clausuras simbólicas o cualquier acción de resistencia civil y pacífica.

El dirigente político mencionó que Morena persigue políticamente a Maru Campos porque cometió “el pecado” de combatir al crimen organizado. Señaló que los dos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado.