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México

PAN: “Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”

Este miércoles 27 de mayo, la gobernadora acudirá a comparecer a la FGR por la investigación sobre los agentes de la CIA en Chihuahua.
lun 25 mayo 2026 04:11 PM
PAN advierte “volcarse a las calles” si “tocan” a Maru
El abogado de la mandataria estatal, Roberto Gil Zuarth, comentó que hay hostigamiento en contra de Maru Campos. (Foto: PAN.)

A días de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, comparezca ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presencia de agentes de la CIA en operativos estatales, Jorge Romero, dirigente del PAN, advirtió que, si el oficialismo “toca” a la mandataria estatal, los panistas “se volcará a las calles”.

“En el PAN, las mujeres y los hombres del PAN –e insisto, cientos de miles de mexicanas y mexicanos– nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos. Nos habremos de volver locos si insisten con su persecución política”, comentó Jorge Romero en conferencia.

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El abogado de la mandataria, Roberto Gil Zuarth, comentó que hay hostigamiento en contra de Maru Campos.

Afirmó que esta cita ante la FGR no es para entregar información y esclarecer los hechos, sino para comparecer formalmente.

Comentó que acudirá acompañada de abogados por si “al viejo estilo” intentan imputarla sin haber cumplido con el procedimiento. Esto ocurre cuando una persona es investigada formalmente por las autoridades judiciales por la presunta comisión de un delito.

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“Con el señor (Rubén) Rocha será una entrevista; con la gobernadora Maru Campos, una comparecencia formal como testigo, pero con la amenaza de que vaya mejor acompañada de abogados porque, si en esa comparecencia se les ocurre la tropelía de cambiarle la calidad, la van a considerar como imputada”, declaró.

A su vez, Jorge Romero sostuvo que, si eso ocurre, se lanzarán a las calles para realizar huelgas, clausuras simbólicas o cualquier acción de resistencia civil y pacífica.

El dirigente político mencionó que Morena persigue políticamente a Maru Campos porque cometió “el pecado” de combatir al crimen organizado. Señaló que los dos agentes de la CIA que murieron en Chihuahua participaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado.

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Mientras tanto, Roberto Gil Zuarth explicó que, si la FGR considera a Maru Campos en calidad de imputada, sería un “golpe a la Constitución y al federalismo”, ya que la mandataria cuenta con fuero constitucional. Detalló que, para retirarle esa protección, es necesario un proceso tanto en el Congreso federal como en el local.

Primero, la Cámara de Diputados debe realizar la declaración de procedencia con efectos declarativos y, posteriormente, el Congreso local definirá si le retira el fuero constitucional a la mandataria.

“Solo hasta ese momento el Ministerio Público puede iniciar un procedimiento de naturaleza penal. Lo que vayan a hacer o intenten hacer el miércoles a las 10 de la mañana en las instalaciones de la FGR, si llegan a ese extremos, solo puede ser calificado como un golpe a la Constitución”, declaró el abogado panista.

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La madrugada del 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó a un barranco cuando regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio.

En este accidente murieron cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI.

La presencia de estos dos agentes estadounidenses en México no fue notificada al gobierno federal, por lo que desde la Presidencia se ha denunciado que esto violó la Ley de Seguridad Nacional. A partir de ello, Morena acusa a Maru Campos de traición a la patria.

El artículo 69 de dicha ley establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados por el Gobierno federal para ingresar temporalmente al país, pero únicamente para el intercambio de información.

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