PAN: “Nos vamos a volver locos si le ponen un dedo a nuestra gobernadora Maru Campos”

Mientras tanto, Roberto Gil Zuarth explicó que, si la FGR considera a Maru Campos en calidad de imputada, sería un “golpe a la Constitución y al federalismo”, ya que la mandataria cuenta con fuero constitucional. Detalló que, para retirarle esa protección, es necesario un proceso tanto en el Congreso federal como en el local.
Primero, la Cámara de Diputados debe realizar la declaración de procedencia con efectos declarativos y, posteriormente, el Congreso local definirá si le retira el fuero constitucional a la mandataria.
“Solo hasta ese momento el Ministerio Público puede iniciar un procedimiento de naturaleza penal. Lo que vayan a hacer o intenten hacer el miércoles a las 10 de la mañana en las instalaciones de la FGR, si llegan a ese extremos, solo puede ser calificado como un golpe a la Constitución”, declaró el abogado panista.
La madrugada del 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó a un barranco cuando regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio.
En este accidente murieron cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI.
La presencia de estos dos agentes estadounidenses en México no fue notificada al gobierno federal, por lo que desde la Presidencia se ha denunciado que esto violó la Ley de Seguridad Nacional. A partir de ello, Morena acusa a Maru Campos de traición a la patria.
El artículo 69 de dicha ley establece que los agentes extranjeros pueden ser autorizados por el Gobierno federal para ingresar temporalmente al país, pero únicamente para el intercambio de información.