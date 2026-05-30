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México

Fiscalía de Sonora detiene a cinco por la desaparición del hijo de la madre buscadora Ceci Flores

La Fiscalía de Sonora informó la localización de restos óseos con correspondencia genética de Marco Antonio Flores, desaparecido desde 2019 en Bahía de Kino.
sáb 30 mayo 2026 05:32 PM
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Cinco presuntos integrantes de una célula criminal ya enfrentan proceso penal por su presunta responsabilidad en la desaparición del hijo de la madre buscadora, Ceci Flores. (Foto: Fiscalía de Sonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que logró avances sustanciales en la investigación por la desaparición de Marco Antonio Flores, hijo de Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ocurrida el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino.

De acuerdo con la institución, las investigaciones ministeriales, trabajos de inteligencia y análisis periciales permitieron identificar la probable participación de integrantes de una célula criminal en los hechos, así como establecer la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con la desaparición.

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Como parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía, el pasado 25 de marzo de 2026 se ejecutó una orden de cateo en un inmueble donde fueron localizados restos óseos que presentan correspondencia genética y pericial con Marco Antonio Flores, quien permanecía desaparecido desde hace casi siete años.

La Fiscalía estatal señaló que los hallazgos forman parte de una investigación que se mantuvo activa desde la denuncia de desaparición y que permitió reconstruir la participación de diversos integrantes de grupos criminales que operaban en la región.

Derivado de los avances en el caso, el pasado 2 de abril la autoridad obtuvo ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la célula delictiva involucrada.

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De estas, seis fueron cumplimentadas: una quedó sin efecto debido al fallecimiento de Alexis “N”, mientras que cinco personas fueron detenidas e identificadas como Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”.

Los imputados enfrentan actualmente proceso penal por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, informó la Fiscalía.

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La desaparición de Marco Antonio Flores se convirtió en uno de los casos más emblemáticos para el movimiento de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora y en el país, debido a que su madre, Cecilia Flores, impulsó durante años labores de búsqueda y visibilización de la crisis de desapariciones a través del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

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La Fiscalía estatal aseguró que continuará con las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de los hechos, determinar la responsabilidad de todos los involucrados y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

“La FGJES reitera que estos hechos no quedarán impunes y mantiene su compromiso de continuar las investigaciones hasta el total esclarecimiento del caso y el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias”, señaló.

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El pasado 14 de agosto 2025, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó que fue localizada una osamenta que podría pertenecer a Marco Antonio.

El hallazgo se registró durante una jornada de búsqueda que las integrantes del colectivo realizaron de manera intensa en la zona desértica.

El 31 de marzo pasado, Ceci Flores, confirmó que los restos hallados eran de su hijo desaparecido, Marco Antonio, luego de que fue confimado mediante prueba de ADN que se practicó en el Laboratorio de Genética Forense de Sonora .

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Sonora Personas desaparecidas Criminalidad

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