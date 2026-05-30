Fiscalía de Sonora detiene a cinco por la desaparición del hijo de la madre buscadora Ceci Flores

Como parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía, el pasado 25 de marzo de 2026 se ejecutó una orden de cateo en un inmueble donde fueron localizados restos óseos que presentan correspondencia genética y pericial con Marco Antonio Flores, quien permanecía desaparecido desde hace casi siete años.

La Fiscalía estatal señaló que los hallazgos forman parte de una investigación que se mantuvo activa desde la denuncia de desaparición y que permitió reconstruir la participación de diversos integrantes de grupos criminales que operaban en la región.

FGJES esclarece caso de desaparición ocurrido en 2019; identifica a probables responsables y localiza restos de víctima



-Marco Antonio “N”, hijo de Cecilia Flores, permanecía desaparecido desde mayo de 2019; probables responsables ya enfrentan proceso penal.



Hermosillo, Sonora,… pic.twitter.com/Zj9EdExZ51 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 30, 2026

Derivado de los avances en el caso, el pasado 2 de abril la autoridad obtuvo ocho órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la célula delictiva involucrada.

De estas, seis fueron cumplimentadas: una quedó sin efecto debido al fallecimiento de Alexis “N”, mientras que cinco personas fueron detenidas e identificadas como Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”.

Los imputados enfrentan actualmente proceso penal por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, informó la Fiscalía.