Fiscalía de Sonora detiene a cinco por la desaparición del hijo de la madre buscadora Ceci Flores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que logró avances sustanciales en la investigación por la desaparición de Marco Antonio Flores, hijo de Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ocurrida el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino.
De acuerdo con la institución, las investigaciones ministeriales, trabajos de inteligencia y análisis periciales permitieron identificar la probable participación de integrantes de una célula criminal en los hechos, así como establecer la intervención de una segunda fracción delictiva relacionada con la desaparición.