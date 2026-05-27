Gobierno envió carta a EU para que agentes de la CIA dejaran México tras muerte de dos en Chihuahua

"Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gabinete de seguridad, se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia", detalló.
A través de la SRE, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum también envió una nota de extrañamiento a la administración de Trump por la participación de sus agentes.
En caso Rocha, Harfuch asegura que ficha roja de Interpol no implica detención
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que la emisión de una ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no implica una detención, como sucedió en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien es acusado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Hay un proceso una vez que hay una notificación roja. Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja, a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo el Departamento de Justicia checa si es procedente o no, es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, explicó.
Harfuch detalló que, para la detención de algún señalado, primero se debe analizar si procede o no la petición realizada por algún gobierno.
“En todos lados aplica la ficha roja, lo que hay que emitir es una orden de detención con fines de extradición. Se confirma la ficha roja una vez que es emitida, desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República, lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, señaló.
El Gobierno de México no procede a la detención con fines de extradición de Rubén Rocha al considerar que faltan pruebas a las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.