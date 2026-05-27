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Gobierno envió carta a EU para que agentes de la CIA dejaran México tras muerte de dos en Chihuahua

Debido a que los agentes no contaban con acreditación, la presidenta explicó que le pidió al Gobierno de Estados Unidos que sus elementos se retiraran tras participar en el operativo en Chihuahua.
mié 27 mayo 2026 10:11 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se envió una nota para pedir la salida de los agentes que participaron en el operativo en Chihuahua. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, luego de conocer que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaron en un operativo en Chihuahua sin tener acreditación ni consentimiento de México, su gobierno envió una nota a la administración de Estados Unidos para pedir que sus elementos se retiraran de territorio nacional o se registraran como todos los que hacen labores de inteligencia, pero optaron por la salida del país.

"Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron", expuso este miércoles.

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En abril pasado, el Gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, realizó un operativo para desmantelar uno de los laboratorios más grandes de fabricación de drogas sintéticas, en el que participaron agentes de la CIA.

Fue el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, quien informó que dos de los elementos de la CIA habían perdido la vida.

Desde su conferencia matutina, la presidenta señaló que su gobierno no fue notificado sobre el operativo e informó que se realizaría una investigación para determinar si hubo o no una violación a la Constitución, pues ningún gobierno estatal puede realizar convenios con potencias extranjeras.

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Este miércoles, la presidenta explicó que el ingreso de los cuatro agentes que participaron fue legal, pero no informaron que el motivo de su estancia en México era para participar en labores de inteligencia.

"Ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevarían a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió que si iban a realizar labores de inteligencia que se registraran o que abandonaran el país en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tomaron la decisión de mejor retirarse del país", indicó.

Señaló que los integrantes de la CIA entran con pasaportes diplomáticos o de turista, pero, explicó, cuando su propósito es tener alguna intervención en labores de seguridad, el proceso es otro y en el caso de los agentes no se siguió.

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"Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gabinete de seguridad, se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia", detalló.

A través de la SRE, el Gobierno de la presidenta Sheinbaum también envió una nota de extrañamiento a la administración de Trump por la participación de sus agentes.

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En caso Rocha, Harfuch asegura que ficha roja de Interpol no implica detención

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que la emisión de una ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) no implica una detención, como sucedió en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien es acusado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Hay un proceso una vez que hay una notificación roja. Primero se pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no. Igual cuando nosotros emitimos o tramitamos una ficha roja, a través de la Fiscalía General de la República y solicitamos una extradición a Estados Unidos, por ejemplo el Departamento de Justicia checa si es procedente o no, es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, explicó.

Harfuch detalló que, para la detención de algún señalado, primero se debe analizar si procede o no la petición realizada por algún gobierno.

“En todos lados aplica la ficha roja, lo que hay que emitir es una orden de detención con fines de extradición. Se confirma la ficha roja una vez que es emitida, desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República, lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, señaló.

El Gobierno de México no procede a la detención con fines de extradición de Rubén Rocha al considerar que faltan pruebas a las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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