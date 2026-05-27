Gobierno envió carta a EU para que agentes de la CIA dejaran México tras muerte de dos en Chihuahua

En abril pasado, el Gobierno de Chihuahua, a cargo de la panista Maru Campos, realizó un operativo para desmantelar uno de los laboratorios más grandes de fabricación de drogas sintéticas, en el que participaron agentes de la CIA.

Fue el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, quien informó que dos de los elementos de la CIA habían perdido la vida.

Desde su conferencia matutina, la presidenta señaló que su gobierno no fue notificado sobre el operativo e informó que se realizaría una investigación para determinar si hubo o no una violación a la Constitución, pues ningún gobierno estatal puede realizar convenios con potencias extranjeras.

Este miércoles, la presidenta explicó que el ingreso de los cuatro agentes que participaron fue legal, pero no informaron que el motivo de su estancia en México era para participar en labores de inteligencia.

"Ellos entran legalmente a México, pero no se registraron en caso de que llevarían a cabo labores de inteligencia. Entonces se les pidió que si iban a realizar labores de inteligencia que se registraran o que abandonaran el país en un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tomaron la decisión de mejor retirarse del país", indicó.

Señaló que los integrantes de la CIA entran con pasaportes diplomáticos o de turista, pero, explicó, cuando su propósito es tener alguna intervención en labores de seguridad, el proceso es otro y en el caso de los agentes no se siguió.