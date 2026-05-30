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México

Detienen al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; suman más de 85 funcionarios arrestados por Operativo Enjambre

La detención del alcalde se suma a la de los funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos que fueron detenidos en un operativo federal por presuntos vínculos con una red de corrupción y crimen organizado
sáb 30 mayo 2026 02:03 PM
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Jesús Corona Damián llegó a la presidencia municipal de Cuautla, Morelos, postulado por la alianza opositora conformada por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP). (Foto: Facebook/ Jesús Corona Damián)

El presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue detenido por fuerzas federales en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), informó este sábado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la captura fue realizada por el Gabinete de Seguridad federal con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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"Esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril", publicó García Harfuch.

El secretario detalló que con la captura de Corona Damián, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco de las investigaciones federales contra presuntos vínculos entre autoridades y grupos delictivos.

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Ellos son los siete funcionarios detenidos vinculados a la red criminal que operó en Morelos

Cabe recordar que entre los arrestados se encuentran siete presidentes municipales en funciones.

El titular de la SSPC reiteró que el Gobierno de México mantiene una política de "cero impunidad" frente a cualquier vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales.

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Investigación contra la red de Cuautla

A mediados de mayo, autoridades federales ejecutaron un operativo en el que fueron detenidos otros seis funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos acusados de presuntos vínculos con una red de corrupción y crimen organizado relacionada con extorsión, tráfico de armas y desvío de recursos públicos.

Entre los detenidos estuvieron el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala; así como funcionarios cercanos a la administración de Cuautla, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, Horacio Zavaleta; el tesorero Jonathan Espinoza; el oficial mayor Pablo Adrián Portillo Galicia y la excandidata a la presidencia municipal Arisbel Rubí Vázquez Amaro.

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De acuerdo con las investigaciones federales, la presunta red operaba mediante esquemas de corrupción, extorsión y protección a grupos criminales vinculados con un operador regional del Cártel de Sinaloa identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas".

Como parte de las acciones, también fueron congeladas cuentas bancarias de al menos 22 personas y 10 empresas relacionadas con la investigación.

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Los señalamientos contra Jesús Corona Damián

El nombre de Jesús Corona Damián apareció en las investigaciones federales después de la difusión de fotografías y videos de una reunión con "El Barbas".

El alcalde negó en su momento cualquier vínculo con grupos delictivos y aseguró haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Corona Damián ha ocupado la presidencia municipal de Cuautla en dos periodos. Llegó por primera vez al cargo en 2018 impulsado por la coalición Morena-PT-PES y regresó en las elecciones de 2024 postulado por la alianza PAN-PRI-PRD. Además se desempeñó como regidor del municipio entre 2009 y 2012.

La última aparición pública del alcalde ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando en redes sociales hizo una publicación sobre una visita que realizó a las instalaciones de la Guardia Nacional, unas horas antes de que se librara la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

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Omar García Harfuch Morelos Seguridad

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