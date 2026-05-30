Detienen al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; suman más de 85 funcionarios arrestados por Operativo Enjambre

El presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue detenido por fuerzas federales en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), informó este sábado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la captura fue realizada por el Gabinete de Seguridad federal con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte del Operativo Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.