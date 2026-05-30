Detienen al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián; suman más de 85 funcionarios arrestados por Operativo Enjambre

"Esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril", publicó García Harfuch.

En continuidad del Operativo Enjambre, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, este día fue detenido por el @GabSeguridadMX gracias al Centro Nacional de Inteligencia Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 30, 2026

El secretario detalló que con la captura de Corona Damián, suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos en el marco de las investigaciones federales contra presuntos vínculos entre autoridades y grupos delictivos.

Cabe recordar que entre los arrestados se encuentran siete presidentes municipales en funciones.

El titular de la SSPC reiteró que el Gobierno de México mantiene una política de "cero impunidad" frente a cualquier vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales.