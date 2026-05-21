Jonathan Espinoza

Tesorero municipal de Cuautla, en la actual administración encabezada por el alcalde Jesús Corona Damián. Según las investigaciones federales, participó en la red de funcionarios relacionada con desvío de recursos y operaciones financieras bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Antes de asumir la Tesorería de Cuautla, ocupó el cargo de director de Presupuesto en el municipio de Tepalcingo.

Su nombramiento como tesorero fue aprobado por el Cabildo de Cuautla en marzo de 2025, luego de la salida del anterior responsable de las finanzas municipales, Dionicio Álvarez Anonales. En ese momento, el alcalde afirmó que la designación se realizó tras una revisión de su trayectoria profesional y le encomendó conducir la administración de los recursos públicos con transparencia y honestidad.

Durante su gestión, Jonathan Espinoza participó en la presentación de presupuestos municipales, programas de seguridad y anuncios financieros del Ayuntamiento. También tuvo presencia constante en actividades oficiales relacionadas con el gasto público y la administración financiera del municipio.

Pablo Portillo

Pablo Adrián Portillo Galicia es empresario y oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla. Las autoridades lo ubican como uno de los operadores administrativos dentro de la presunta red de corrupción investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Portillo Galicia tiene trayectoria en la administración pública municipal y en organismos del sector de autotransporte. En enero de 2026 fue nombrado Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla por el alcalde Jesús Corona Damián, cargo desde el cual quedó a cargo de procesos administrativos internos y de la operación gubernamental del municipio.

Antes de incorporarse al gobierno municipal, Portillo Galicia se desempeñó como delegado en Morelos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). En esa función participó en mesas de coordinación con autoridades estatales de seguridad para abordar problemáticas relacionadas con robos al transporte de carga y vigilancia carretera en la región centro del país.

Su trayectoria política incluye diversas candidaturas a la presidencia municipal de Cuautla. En 2018 contendió por la alcaldía bajo la coalición PAN-Movimiento Ciudadano y previamente participó en procesos electorales impulsado por Movimiento Ciudadano.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro

La excandidata a la alcaldía de Cuautla y vinculada políticamente al grupo gobernante del municipio fue detenida como parte del mismo operativo federal; aunque las autoridades no han detallado su participación específica, fue incluida en las investigaciones por presuntos nexos con la estructura criminal investigada.

Se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF municipal durante la actual administración, participando en actividades de asistencia social, programas comunitarios y atención a grupos vulnerables del municipio.

Es abogada y consultora jurídica con trayectoria en administraciones municipales de Morelos. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como Consultora Jurídica Externa del Ayuntamiento Constitucional de Atlatlahucan y posteriormente fungió como Asesora Jurídica Externa del Ayuntamiento de Tetela del Volcán durante el periodo 2022–2024, participando en procesos administrativos, asesoría legal y revisión de asuntos de carácter municipal.

Además de su experiencia en gobiernos locales, Vázquez Amaro encabeza el despacho particular “Vázquez & Asociados”, firma jurídica que dirige desde abril de 2023 y desde la cual ha brindado servicios de representación y asesoría legal en distintos asuntos administrativos y corporativos en la región oriente de Morelos.

Es cercana a Morena, organización en la que participa desde 2011. En 2022 fue consejera estatal de Morena en Morelos y colaboró en la coordinación partidista en la entidad, así como en la elaboración, discusión y aprobación del Plan de Acción del partido en el estado.

Jesús Corona Damián

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, se mantiene prófugo de la justicia.

Las autoridades federales mantienen una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con delincuencia organizada y una red de extorsión que operaba en la región oriente del estado.

Corona Damián ha ocupado la presidencia municipal de Cuautla en dos periodos. Llegó por primera vez al cargo en 2018 bajo la coalición Morena-PT-PES y regresó en 2024 impulsado por la alianza PAN-PRI-PRD. Antes fue regidor municipal entre 2009 y 2012.

Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones federales después de la difusión de videos y fotografías donde presuntamente apareció reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como operador del Cártel del Pacífico en Morelos.

Tras la difusión del material, el edil presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y negó tener nexos criminales.

De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, las investigaciones contra la estructura del gobierno de Cuautla derivaron de denuncias ciudadanas relacionadas con cobro de cuotas, amenazas y control criminal sobre comerciantes y transportistas de la región.

El pasado 19 de mayo, el edil dio a conocer que visitó las instalaciones de la Guardia Nacional unas horas antes de que se librara una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud, sin que se sepa hasta el momento cuál es su paradero.