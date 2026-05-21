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México

Ellos son los funcionarios detenidos vinculados a la red criminal que operó en Morelos

El alcalde de Atlatlahucan y el exedil de Yecapixtla forman parte de la lista de funcionarios detenidos por como parte de la llamada Operación Enjambre.
jue 21 mayo 2026 04:43 PM
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Agustín Toledado, alcalde de Atlatlahucan e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla fueron detenidos acusados de presuntamente formar parte de una estructura política que permitió que criminales financiaran campañas electorales en el 2024.

Seis funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos fueron detenidos en un operativo federal por presuntos vínculos con una red de corrupción y crimen organizado relacionada con extorsión, tráfico de armas y desvío de recursos públicos.

Entre los detenidos se encuentran el alcalde en funciones de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala.

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Las capturas forman parte de la reactivación de la llamada “Operación Enjambre”, una estrategia federal enfocada en investigar redes de protección política al crimen organizado en distintos estados del país.

Además de los dos alcaldes, fueron detenidos funcionarios vinculados al ayuntamiento de Cuautla, entre ellos un secretario municipal, un tesorero y un oficial mayor, así como una excandidata a la presidencia municipal.

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De acuerdo con las investigaciones federales, los servidores públicos habrían brindado facilidades de operación a una estructura criminal ligada a un operador regional del Cártel de Sinaloa identificado como “El Barbas”.

Las autoridades también ejecutaron el congelamiento de cuentas bancarias de al menos 22 personas y 10 empresas presuntamente relacionadas con la red investigada.

Agustín Toledano Amaro

Actual alcalde de Atlatlahucan, llegó al cargo bajo la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, formada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2025.

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Agustín Toledano Amaro llegó al cargo bajo la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, formada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2025. (Foto: Facebook)

Militante panista y cercano al exgobernador Marco Adame Castillo, Toledano Amaro había sido señalado previamente tras aparecer en un video difundido en febrero de 2025 junto a otros funcionarios y presuntos integrantes del crimen organizado.

La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada.

Tras la detención del alcalde, en un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Atlatlahucan informó que, pese a la situación jurídica del presidente municipal, las funciones administrativas y los servicios públicos continuarían operando con normalidad.

Además, señaló que el Cabildo se mantiene en sesión permanente para tomar las determinaciones legales e institucionales correspondientes, mientras expresó respeto al debido proceso y a las investigaciones de las autoridades competentes.

Toledo Amaro se ha desempeñado como empresario y ganadero en la región. Antes de llegar a la alcaldía, Toledano Amaro ya había buscado cargos públicos en Atlatlahucan como candidato a síndico municipal en procesos anteriores.

Durante su campaña para la presidencia municipal aseguró que impulsaría un gobierno “justo y honesto” y prometió combatir prácticas como las extorsiones y el cobro de piso.

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Irving Sánchez Zavala

El exalcalde panista de Yecapixtla, es identificado como integrante del llamado “clan Sánchez Zavala”, grupo político con influencia en la región oriente de Morelos.

Fue presidente municipal de Yecapixtla entre 2009 y 2012, cargo al que llegó postulado por el Partido Acción Nacional (PAN). Su trayectoria política está ligada a una de las familias con mayor presencia en la vida pública de ese municipio del oriente de Morelos, donde distintos integrantes de la familia Sánchez Zavala han ocupado cargos de elección popular durante las últimas décadas.

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El exalcalde es hijo de Francisco Rafael Sánchez Vargas, quien también gobernó Yecapixtla entre 1991 y 1994 y posteriormente fue diputado local.

De acuerdo con el gabinete de seguridad, enfrenta acusaciones relacionadas con el despojo de un predio destinado al suministro de agua potable, lo que habría generado desabasto en comunidades locales.

Horacio Zavaleta

Es secretario municipal del ayuntamiento de Cuautla y exaspirante a la alcaldía. Autoridades federales lo señalan como parte de la estructura operativa del gobierno municipal presuntamente vinculada con actividades de extorsión y protección a grupos criminales en la región oriente del estado.

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Jonathan Espinoza

Tesorero municipal de Cuautla, en la actual administración encabezada por el alcalde Jesús Corona Damián. Según las investigaciones federales, participó en la red de funcionarios relacionada con desvío de recursos y operaciones financieras bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Antes de asumir la Tesorería de Cuautla, ocupó el cargo de director de Presupuesto en el municipio de Tepalcingo.

Su nombramiento como tesorero fue aprobado por el Cabildo de Cuautla en marzo de 2025, luego de la salida del anterior responsable de las finanzas municipales, Dionicio Álvarez Anonales. En ese momento, el alcalde afirmó que la designación se realizó tras una revisión de su trayectoria profesional y le encomendó conducir la administración de los recursos públicos con transparencia y honestidad.

Durante su gestión, Jonathan Espinoza participó en la presentación de presupuestos municipales, programas de seguridad y anuncios financieros del Ayuntamiento. También tuvo presencia constante en actividades oficiales relacionadas con el gasto público y la administración financiera del municipio.

Pablo Portillo

Pablo Adrián Portillo Galicia es empresario y oficial mayor del ayuntamiento de Cuautla. Las autoridades lo ubican como uno de los operadores administrativos dentro de la presunta red de corrupción investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Portillo Galicia tiene trayectoria en la administración pública municipal y en organismos del sector de autotransporte. En enero de 2026 fue nombrado Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla por el alcalde Jesús Corona Damián, cargo desde el cual quedó a cargo de procesos administrativos internos y de la operación gubernamental del municipio.

Antes de incorporarse al gobierno municipal, Portillo Galicia se desempeñó como delegado en Morelos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). En esa función participó en mesas de coordinación con autoridades estatales de seguridad para abordar problemáticas relacionadas con robos al transporte de carga y vigilancia carretera en la región centro del país.

Su trayectoria política incluye diversas candidaturas a la presidencia municipal de Cuautla. En 2018 contendió por la alcaldía bajo la coalición PAN-Movimiento Ciudadano y previamente participó en procesos electorales impulsado por Movimiento Ciudadano.

Arisbel Rubí Vázquez Amaro

La excandidata a la alcaldía de Cuautla y vinculada políticamente al grupo gobernante del municipio fue detenida como parte del mismo operativo federal; aunque las autoridades no han detallado su participación específica, fue incluida en las investigaciones por presuntos nexos con la estructura criminal investigada.

Se desempeñaba como presidenta del Sistema DIF municipal durante la actual administración, participando en actividades de asistencia social, programas comunitarios y atención a grupos vulnerables del municipio.

Es abogada y consultora jurídica con trayectoria en administraciones municipales de Morelos. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como Consultora Jurídica Externa del Ayuntamiento Constitucional de Atlatlahucan y posteriormente fungió como Asesora Jurídica Externa del Ayuntamiento de Tetela del Volcán durante el periodo 2022–2024, participando en procesos administrativos, asesoría legal y revisión de asuntos de carácter municipal.

Además de su experiencia en gobiernos locales, Vázquez Amaro encabeza el despacho particular “Vázquez & Asociados”, firma jurídica que dirige desde abril de 2023 y desde la cual ha brindado servicios de representación y asesoría legal en distintos asuntos administrativos y corporativos en la región oriente de Morelos.

Es cercana a Morena, organización en la que participa desde 2011. En 2022 fue consejera estatal de Morena en Morelos y colaboró en la coordinación partidista en la entidad, así como en la elaboración, discusión y aprobación del Plan de Acción del partido en el estado.

Jesús Corona Damián

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, se mantiene prófugo de la justicia.

Las autoridades federales mantienen una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con delincuencia organizada y una red de extorsión que operaba en la región oriente del estado.

Corona Damián ha ocupado la presidencia municipal de Cuautla en dos periodos. Llegó por primera vez al cargo en 2018 bajo la coalición Morena-PT-PES y regresó en 2024 impulsado por la alianza PAN-PRI-PRD. Antes fue regidor municipal entre 2009 y 2012.

Su nombre comenzó a aparecer en investigaciones federales después de la difusión de videos y fotografías donde presuntamente apareció reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como operador del Cártel del Pacífico en Morelos.

Tras la difusión del material, el edil presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y negó tener nexos criminales.

De acuerdo con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, las investigaciones contra la estructura del gobierno de Cuautla derivaron de denuncias ciudadanas relacionadas con cobro de cuotas, amenazas y control criminal sobre comerciantes y transportistas de la región.

El pasado 19 de mayo, el edil dio a conocer que visitó las instalaciones de la Guardia Nacional unas horas antes de que se librara una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud, sin que se sepa hasta el momento cuál es su paradero.

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Morelos Narcotráfico Crimen, ley y justicia

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