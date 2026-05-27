Maru Campos en la FGR: Me citan para fabricarme un caso y convertirme en inculpada

“Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños”, declaró Campos.

La gobernadora sostuvo que la Fiscalía violentó la protección constitucional de su cargo y acusó a las autoridades federales de actuar con fines políticos, en tanto que sostuvo no había nada que comparecer ni declarar ante las autoridades.

“Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada. No guardaron las formas, no respetaron la ley”, señaló.

Campos acusó un “doble rasero” del gobierno federal al contrastar, dijo, el trato hacia gobiernos de oposición frente a funcionarios morenistas señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Mientras a una servidora y al estado de Chihuahua se les ataca directamente sin pruebas, a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a entrevistas amigables”, afirmó.

La mandataria estatal insistió en que no existe una acusación formal en su contra, aunque aseguró que desde hace semanas existen intentos por “torcer la ley” para perseguirla políticamente.

En su discurso, Campos criticó al gobierno federal y acusó a Morena de desmantelar instituciones y vulnerar derechos humanos. Señaló casos como el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, las protestas magisteriales y la atención a madres buscadoras para ejemplificar, dijo, un patrón de autoritarismo.

“Hoy no hablo por mí, hoy no hablo por Maru Campos, hoy hablo por México. Hoy persiguen a la gobernadora de un estado que nunca se ha callado ante las injusticias”, expresó.

La mandataria llamó a no “normalizar” la violencia, la impunidad ni el crimen organizado y advirtió que la persecución en contra de opositores pued extenderse a cualquier ciudadano.

“Si hoy soy la señalada y la perseguida por el simple delito de no ser cómplice y dar resultados, esto no se trata de mí, se trata de cada mexicano de bien, de sus derechos y libertades”, agregó.

Campos cerró su mensaje con un llamado a defender las libertades y aseguró que continuará enfrentando al gobierno federal.

“Por nuestra patria y por las familias que juramos proteger, lucharemos hasta donde tope”, concluyó.