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México

Maru Campos: ''Usan todo el aparato del poder contra mí; recibí citatorio por denuncia de Corral''

La presidencia de la Cámara de Diputados recibió este martes una solicitud de juicio político en contra de Maru Campos por la intervención de agentes de Estados Unidos en operativos en Chihuahua.
mar 26 mayo 2026 07:15 PM
Maru Campos durante la conferencia de prensa en que declararon ganador a Esteban Villegas, candidato de Va X Durango.
La gobernadora Maru Campos llegó al poder tras el mandato de Javier Corral. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

Después de que diputados solicitaran juicio político en su contra, María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, aseguró esta tarde que es víctima de persecución política por parte del Estado mexicano y la llamada ''Cuarta Transformación.

De acuerdo con su relato, se le persigue por dos vías: por el caso del narcolaboratorio desmantelado en el que habrían intervenido agentes de Estados Unidos, y por una denuncia presentada por el senador Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, por el intento de detención por parte de la Fiscalía de Chihuahua en el 2024, cuando autoridades de Ciudad de México intervinieron para que no se llevara a cabo la captura.

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''Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible. En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder'', dijo Maru Campos en un video dirigido a los habitantes de Chihuahua.

''Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Formalizaron la solicitud de juicio político e intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado'', agregó.

La mandataria dijo que recibió un citatorio para una audiencia por el ''supuesto secuestro'' a Javier Corral la noche en que agentes de Chihuahua trataron de capturarlo en un restaurante de la Ciudad de México en el 2024.

''¡Javier Corral, quien huyó y presume reuniones con Enrique Inzunca, quien tiene acusaciones por narcotráfico, qué descaro!'', reclamó Campos.

''Cuando tantas vías distintas se activan contra una gobernadora, es una persecución política pura y dura. Se me persigue por todo y por nada. A otros se les protege'', apuntó.

''Aunque busquen paralizar al gobierno del estado, daremos resultados. Hay un uso faccioso del aparato del estado para perseguir a quien piensa distinto'', añadió.

Juicio político contra Maru Campos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, informó hoy que recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La mandataria estatal es acusada de permitir la entrada de dos agentes de la CIA. La madrugada del 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó a un barranco cuando regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio.

En este accidente murieron cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI.

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Javier Corral Chihuahua Estados

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