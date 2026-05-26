Maru Campos: ''Usan todo el aparato del poder contra mí; recibí citatorio por denuncia de Corral''

''Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible. En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder'', dijo Maru Campos en un video dirigido a los habitantes de Chihuahua.

''Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Formalizaron la solicitud de juicio político e intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado'', agregó.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en… pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

La mandataria dijo que recibió un citatorio para una audiencia por el ''supuesto secuestro'' a Javier Corral la noche en que agentes de Chihuahua trataron de capturarlo en un restaurante de la Ciudad de México en el 2024.

''¡Javier Corral, quien huyó y presume reuniones con Enrique Inzunca, quien tiene acusaciones por narcotráfico, qué descaro!'', reclamó Campos.

''Cuando tantas vías distintas se activan contra una gobernadora, es una persecución política pura y dura. Se me persigue por todo y por nada. A otros se les protege'', apuntó.

''Aunque busquen paralizar al gobierno del estado, daremos resultados. Hay un uso faccioso del aparato del estado para perseguir a quien piensa distinto'', añadió.

Juicio político contra Maru Campos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, informó hoy que recibió una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La mandataria estatal es acusada de permitir la entrada de dos agentes de la CIA. La madrugada del 19 de abril, una camioneta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua cayó a un barranco cuando regresaba de un operativo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio.

En este accidente murieron cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses de la CIA y dos mandos de la AEI.