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Incursión de agentes de la CIA en Chihuahua reaviva desencuentros entre México y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no busca que escale el conflicto con Estados Unidos, pero no puede ser omisa.
jue 23 abril 2026 05:43 PM
violación seguridad nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Artículo 71 de la Ley Nacional de Seguridad habla de las obligaciones que tiene un agente extranjero cuando visita el país. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Un accidente ocurrido la madrugada del 19 de abril en Chihuahua, en el que murieron dos efectivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), puso en el centro de la polémica la colaboración en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no estaba enterado de que los agentes estadounidenses participaron en el operativo para desmantelar los laboratorios en una tierra en la que operan el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez y responsabilizó al gobierno de Chihuahua.

“Fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua… la relación es federal, no es estatal. O sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”, dijo.

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Además anunció que envió una nota de extrañamiento al gobierno de Donald Trump por este operativo. Dijo que no quiere un conflicto, pero no puede ser omisa a una posible violación de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional.

El acuerdo de colaboración entre Estados Unidos y Chihuahua implicaría una posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

El artículo 89 de la Constitución es uno de los que habría sido vulnerado por el acuerdo suscrito entre Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos, debido a que es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”.

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Además, sería violatorio del artículo 117 constitucional que establece que los estados no pueden en ningún caso “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras”.

Aunado a que la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 71, señala que los agentes extranjeros “solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo expuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor”.

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Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo una dura crítica a la intervención de funcionarios de agencias estadounidenses. En el año 2020 incluso se reformó la Ley de Seguridad Nacional para regular la operación de integrantes de la la Administración de Control de Drogas (DEA), la CIA)y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Necesitamos que haya reglas claras en la cooperación como sucede en cualquier país del mundo, está todo reglamentado, claro, regulado y en México por una situación especial no existe un marco jurídico claro sobre cómo debe llevarse a cabo la cooperación para el combate a la delincuencia y para garantizar la paz y tranquilidad en México y el extranjero”, explicó el 8 de diciembre de ese año.

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Entre lo aprobado por el Senado , destaca que los agentes extranjeros en México deben poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que obtengan; actuar sin inmunidad alguna; portar el arma que en su caso autorice la Sedena, entre otras.

El accidente que dio origen al conflicto

Tras desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la sierra Tarahumara de Chihuahua, el vehículo donde se transportaban el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, su escolta, Manuel Méndez, y dos agentes de EU se accidentó. Los cuatro murieron.

En sus redes sociales, el embajador Ronald Johnson lamentó la muerte de los cuatro hombres y reconoció su labor para enfrentar el mercado de las drogas.

En ese momento, la presidenta informó que desconocía a qué agencia de seguridad pertenecían los funcionarios.

"Tiene que darnos la información la Embajada. Y por supuesto, hasta donde se pueda dar la información, se dará la información, sin afectar la propia seguridad de las personas y en el marco de las acciones de seguridad que se tienen que tener", comentó la mandataria federal.

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Fue el diario estadounidense The Washington Post el que reveló que los estadounidenses trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), lo que desató también una serie de declaraciones contradictorias.

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Un operativo entre versiones contradictorias

Debido a la polémica que causó la participación de los agentes, desde la Fiscalía del estado de Chihuahua ha habido un cambio en las versiones de la información.

En un comunicado para lamentar la muerte, la Fiscalía informó que los agentes que fallecieron luego de participar en el operativo eran de la Embajada de Estados Unidos.

“El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, lamentó esta mañana el deceso de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”, dice el comunicado emitido por la institución.

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Para el 20 de abril, cambió la información y el fiscal aseguró que los funcionarios se encontraron con el convoy que ya regresaba del operativo y pidieron ayuda para ser trasladados.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”, dijo el fiscal .

Nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que participaron en el operativo, sabían de la participación de los funcionarios estadounidenses, pero la presidenta Sheinbaum aseguró que no.

“Ayer (el martes) la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que ‘en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional’ . En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento de laboratorios cuando se solicita su apoyo, y hay protocolos para hacerlo así. Pero, evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, comentó.

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La presidenta Sheinbaum anunció que para conversar sobre el tema del operativo, sostendría una conversación con la gobernadora de Chihuahua, sin embargo, no sucedió.

"La busqué ayer; no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Y bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina, y pues no, ya no hubo comunicación", informó este jueves.

Aunque no se concretó el diálogo con la presidenta, la gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Pero esa no es la única vez que la gobernadora hablará del tema. La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó un dictamen para que la gobernadora y el fiscal general César Gustavo Jáuregui acudan para explicar el operativo y la participación de los estadounidenses.

La cita es el martes 28 de abril de 2026 a las 11:00 horas, en la sede del Senado de la República.

EU exige empatía y México descarta conflicto

En Estados Unidos también hubo reacciones al deceso de los agentes. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que México debería mostrar más simpatía por la muerte de los estadounidenses.

“Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico en México”, dijo Leavitt a la cadena Fox News.

En su conferencia de prensa de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no quiere que este episodio escale a un conflicto, pero aclaró que no puede ser omisa.

“Nosotros no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien, si estamos avanzando, que se cumpla el entendimiento. No es un asunto de que queramos escalar un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos nosotros ser omisos a nuestra Constitución, a nuestras leyes y a su cumplimiento. Es la labor de la presidenta”, dijo Sheinbaum.

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Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que no busca generar un conflicto con el gobierno de Donald Trump. (Foto: Presidencia)

México y Estados Unidos tienen vigente el "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley", un acuerdo de cooperación en seguridad basado en cuatro ejes: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

Alberto Guerrero Baena
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Para que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir, la presidenta Sheinbaum ya tomó una nueva medida: recordar a las autoridades estatales que no pueden suscribir acuerdos de colaboración con gobiernos extranjeros, pues inconstitucional.

“Hoy pedí al Consejo de Seguridad que se reuniera y que enviara un comunicado a todos los gobernadores, a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno, para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad con cualquier gobierno del mundo y en particular con el gobierno de los Estados Unidos. Está muy marcado en la ley cuál es el tipo de colaboración y cómo debe desarrollarse esta colaboración", comentó.

En México, la presidenta analiza si se impone alguna sanción por la violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Y dijo, que corresponderá al estado de Chihuahua determinar la continuidad o no del fiscal.

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