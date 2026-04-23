Un operativo entre versiones contradictorias

Debido a la polémica que causó la participación de los agentes, desde la Fiscalía del estado de Chihuahua ha habido un cambio en las versiones de la información.

En un comunicado para lamentar la muerte, la Fiscalía informó que los agentes que fallecieron luego de participar en el operativo eran de la Embajada de Estados Unidos.

“El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, lamentó esta mañana el deceso de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que fallecieron en un accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”, dice el comunicado emitido por la institución.

Para el 20 de abril, cambió la información y el fiscal aseguró que los funcionarios se encontraron con el convoy que ya regresaba del operativo y pidieron ayuda para ser trasladados.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”, dijo el fiscal .

Nunca hubo participación de ningún agente extranjero en El Pinal”.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que participaron en el operativo, sabían de la participación de los funcionarios estadounidenses, pero la presidenta Sheinbaum aseguró que no.

“Ayer (el martes) la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que ‘en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional’ . En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento de laboratorios cuando se solicita su apoyo, y hay protocolos para hacerlo así. Pero, evidentemente, la Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo”, comentó.

La presidenta Sheinbaum anunció que para conversar sobre el tema del operativo, sostendría una conversación con la gobernadora de Chihuahua, sin embargo, no sucedió.

"La busqué ayer; no estaba en la oficina, contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Y bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina, y pues no, ya no hubo comunicación", informó este jueves.

Aunque no se concretó el diálogo con la presidenta, la gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Pero esa no es la única vez que la gobernadora hablará del tema. La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó un dictamen para que la gobernadora y el fiscal general César Gustavo Jáuregui acudan para explicar el operativo y la participación de los estadounidenses.

La cita es el martes 28 de abril de 2026 a las 11:00 horas, en la sede del Senado de la República.