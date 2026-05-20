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México

Blindar perfiles y frenar suspirantes: los primeros pasos de Montiel y Hernández para 'enderezar' a Morena rumbo al 2027

Las acciones y decisiones de la nueva dirigencia de Morena buscan preparar al partido para las elecciones intermedias del 2027, en el que se renovarán más de 15,000 cargos.
mié 20 mayo 2026 11:59 PM
ariadna montiel y citlalli hernández primeros pasos
Especialistas señalan que las nuevas lideresas deben tomar acciones para recuperar la credibilidad del partido ante señalamientos contra morenistas. (Foto: Facebook)

En medio de acusaciones que vinculan a sus gobernadores con el narcotráfico y algunas diferencias con sus aliados (PVEM y PT), Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tomaron las riendas de Morena para definir el rumbo hacia las elecciones del 2027.

Los comicios –donde se elegirán a 17 gobernadores, 500 diputados federales y cientos de puestos locales de ayuntamientos– representan la primera contienda nacional que el partido enfrentará sin Andrés Manuel López Obrador, por lo que el reto principal será mantener el poder si su máximo líder moral y político.

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Las morenistas comenzaron a reestructurar al partido con acciones internas para “reencauzar” a Morena, entre ellas poner las reglas para elegir los perfiles que los representarán y alinear a quienes ya empezaron su carrera electoral, pues en juego esta que continúen con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el control de 12 estados.

La analista política Marina Reyes Roldán, de Integralia Consultores, señala que el principal reto de Montiel será revisar los perfiles de los aspirantes a candidatos para evitar que tenga contendientes señalados de narcotráfico, como sucede con el actual gobernador interino Rubén Rocha Moya y otros morenistas acusados en Estados Unidos de tener nexos con el crimen.

“En 2027 la elección será muy grande, en ese sentido Ariadna Montiel tiene un reto enorme que será revisar de dónde viene todas las candidaturas, algo que será complicado. El discurso será que ahora Morena tiene más filtros, que los candidatos son personas integras, pero puede ser algo más discursivo”.
Marina Reyes Roldán, gerente de Riesgo Político en Integralia,

Los señalamientos dañan la imagen del partido sobre todo ante el discurso de honestidad que mantienen. Una encuesta de la consultoría GobernArte señala que 46.5% de los entrevistados consideró que le afecta mucho al partido.

Al respecto, Bernardino Esparza, profesor de La Salle, considera que las primeras acciones para reestructurar al partido son con el fin de obtener credibilidad por parte de los votantes.

"La dirigente de Morena busca la credibilidad. Morena nació en 2014, tuvo un boom en 2018 y fortaleció en 2024. Traía una característica importante, pero actualmente con tantas menciones en su contra, ha deteriorado esa imagen y se deben reestructurar de manera urgente", menciona el analista político.

Blindar candidaturas

El primer cambio que tuvo Morena fue el nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión de Elecciones el pasado 16 de abril. Con este cargo, asumió la conducción del proceso electoral que comienza en septiembre de este año.

Ante las investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos de 10 políticos con el Cártel de Sinaloa , entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, los tres de Morena, Hernández Mora propuso blindar las candidaturas.

Explicó que habrá dos mecanismos para elegir a los contendientes: las encuestas para seleccionar a los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la petición a las autoridades para que revisen los perfiles de aquellos aspirantes a candidatos que tengan “elementos cuestionables”.

“Para nosotros es muy importante que quienes representen a nuestra coalición, sean personas con cercanía a la ciudadanía, con una trayectoria honesta y que no tengamos en nuestras filas personas que manchen los principios e ideales que manchen esta coalición”, declaró el pasado 13 de mayo.

Ariadna Montiel detalló que se auxiliarán de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inspeccionar los perfiles de los aspirantes que busquen contender por la alianza Morena, PT y PVEM.

“Todos los partidos debemos llevar candidatos honestos”, expresó.

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Benjamín Robles, líder en el PT, señala que desde su partido –que forma parte de la coalición morenista– acordaron que quienes encabecen las candidaturas deben “ser los mejores hombres y mujeres” y que no tengan ningún vínculo con el narcotráfico o alguna actividad ilícita.

“Hemos expresado nuestro interés de que queden perfectamente blindadas (las candidaturas). Qué no tengan cola que les pisen ninguno de nuestros candidatos”.
Benjamín Robles, líder en el PT.

El político menciona que en las reuniones con Morena y el PVEM para conducir la próxima elección, se ha hablado de acudir a distintas instancias del gobierno federal para cruzar información y verificar los perfiles.

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La politóloga Marina Reyes Roldán comenta que entre las acciones que Morena debe realizar es tener dirigencias locales "fortalecidas" para que ellos también verifiquen los perfiles de los aspirantes.

Además, debe tener "lineamiento claros" respecto a posibles nexos con el narcotráfico. "Nosotros pensamos que deberían ser más claro, pero eso representaría para Morena que haya un ataque político de otras fuerzas electorales por eso creemos que lo dejan más desdibujado", menciona.

Mientras, el politólogo Bernardino Esparza Martínez expresa que otra acción que debe aplicar Morena es solicitar a los aspirantes su carta de antecedentes no penales, lo que implica que no hayan sido procesados por un delito.

También presentar su declaración patrimonial para revisar cuáles son sus bienes muebles e inmuebles, las de sus parejas y dependientes económicos, y la declaración de impuestos para analizar sus recursos.

En medio de los señalamientos contra políticos de Morena por sus presuntos nexos con el narcotráfico, Montiel afirmó que Morena no encubrirá a nadie y que le corresponde a la FGR determinar la responsabilidad de las 10 personas acusadas por el Departamento de Justicias de los Estados Unidos.

Y al mismo tiempo, lanzó una contraofensiva hacia la oposición al convocar a su primera manifestación como dirigente de Morena. La movilización se realizó en Chihuahua, uno de los estados clave que el partido oficialista busca arrebatarle al PAN, para acusar a la gobernadora Maru Campos de "traición a la patria".

Según los señalamientos de Morena, la panista permitió el ingreso de dos agentes de la CIA para participar en operativos contra el crimen organizado en México, una facultad exclusiva de este país.

Morena pide a chihuahuenses juntar firmas para juicio politico de Maru
(Foto: Morena)

Sin embargo, a los ojos de la oposición la marcha no tubo éxito e impacto en la entidad, lo que los morenistas han refutado al señalar que hubo bloqueos carreteros para impedir el paso de simpatizantes.

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Frenan a 'suspirantes' de candidaturas

Otro movimiento que hizo Ariadna Montiel rumbo al próximo proceso electoral fue reunirse con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) para pedirle “estar atenta” de que se cumpla con lo aprobado en el Consejo Nacional de Morena en mayo pasado, donde se pidió a sus militantes evitar realizar campañas anticipadas.

Tras el encuentro, el organismo ordenó a dos de sus aspirantes a candidatos a gobernadores por Morena: Waldo Fernández, para Nuevo León, y Julieta Ramírez, para Baja California, frenar su proselitismo anticipado, por lo que deberán evitar la distribución de volantes o realización de asambleas para promocionar su imagen.

Waldo Fenández y Julieta Ramírez
(Foto: Redes sociales de Waldo Fenández y Julieta Ramírez.)

Estos porque ambos personajes han inundado sus estados con su imagen y nombres en bardas y espectaculares, así como apariciones en medios de comunicación.

“La Comisión de Honestidad está dando seguimiento (…) Lo que se ha dictado en este momento son medias cautelares, no son sanciones. Lo que vamos a ser muy vigilantes es que el acuerdo que se tomó en el Consejo Nacional, de las reglas básicas para el tema de los coordinadores de la defensa, se lleven a cabo”, declaró Montiel.

Acercamiento con aliados

La dirigente también modificó la relación con los medios de comunicación y con sus “aliados” el PVEM y el PT, ya que con ambos grupos estableció reuniones semanales, lo que no se daba con su antecesora Luisa María Alcalde.

Benjamín Robles, líder del PT, explica que al menos una vez por semana, los tres partidos de la alianza se reunirán para ir determinando los pasos a seguir para el próximo proceso electoral. Estas reuniones serán encabezas por Citlalli Hernández, con quien han trabajado en comicios anteriores.

“Nosotros vemos con respeto cualquier movimiento que hagan los partidos aliados. Puedo decir que con la compañera Citlalli estuvimos coordinando una mesa similar en la elección 2021, donde me tocó participar, y en la elección de 2024. Entonces, nos conocemos muy bien”, declara.

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Esta "reconciliación" entre Morena, PT y PVEM es una de las primeras tareas de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido oficialista, ya que la relación se tensó tras las recientes iniciativas electorales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se proponía reducción del presupuesto a partidos y eliminación de senadores plurinominales.

En estos encuentros que están realizando los tres partidos es para ponerse acuerdo sobre cómo llevarán a cabo el próximo proceso electoral. Hasta ahora el PT busca encabezar las candidaturas a gobernador en Zacatecas, Baja California Sur, Baja California y Tlaxcala; mientras, el PVEM quiere que sus aspirantes participen en las encuestas que realizará Morena para elegir a los próximos candidatos, además de que anunció irán solos en San Luis Potosí.

Visita a casas para promocionar a Morena

Dentro de los primeros pasos también está la decisión de que Morena visite 30 millones de hogares en los próximos meses como parte de su estrategia territorial para la elección intermedia de 2027, pues la nueva dirigente busca posicionar al partido.

ariadna montiel
Ariadna Montiel durante su primer discurso como nueva dirigente nacional de Morena, luego de ser elegida en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

Ariadna Montiel mencionó que en estas visitas escuchará las demandas de la ciudadanía, se promoverá el proyecto de la autollamada Cuarta Transformación y se entregará el periódico Regeneración, el cual es su medio de comunicación.

“Es lo que sabemos hacer: casa por casa, porque así llegó la Cuarta Transformación en 2018. Así lo aprendimos. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) nos enseñó a trabajar de esta manera”, declaró el pasado 4 de mayo en Grupo Fórmula.

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