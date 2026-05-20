Blindar perfiles y frenar suspirantes: los primeros pasos de Montiel y Hernández para 'enderezar' a Morena rumbo al 2027

Las morenistas comenzaron a reestructurar al partido con acciones internas para “reencauzar” a Morena, entre ellas poner las reglas para elegir los perfiles que los representarán y alinear a quienes ya empezaron su carrera electoral, pues en juego esta que continúen con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el control de 12 estados.

La analista política Marina Reyes Roldán, de Integralia Consultores, señala que el principal reto de Montiel será revisar los perfiles de los aspirantes a candidatos para evitar que tenga contendientes señalados de narcotráfico, como sucede con el actual gobernador interino Rubén Rocha Moya y otros morenistas acusados en Estados Unidos de tener nexos con el crimen.

“En 2027 la elección será muy grande, en ese sentido Ariadna Montiel tiene un reto enorme que será revisar de dónde viene todas las candidaturas, algo que será complicado. El discurso será que ahora Morena tiene más filtros, que los candidatos son personas integras, pero puede ser algo más discursivo”. Marina Reyes Roldán, gerente de Riesgo Político en Integralia,

Los señalamientos dañan la imagen del partido sobre todo ante el discurso de honestidad que mantienen. Una encuesta de la consultoría GobernArte señala que 46.5% de los entrevistados consideró que le afecta mucho al partido.

Al respecto, Bernardino Esparza, profesor de La Salle, considera que las primeras acciones para reestructurar al partido son con el fin de obtener credibilidad por parte de los votantes.

"La dirigente de Morena busca la credibilidad. Morena nació en 2014, tuvo un boom en 2018 y fortaleció en 2024. Traía una característica importante, pero actualmente con tantas menciones en su contra, ha deteriorado esa imagen y se deben reestructurar de manera urgente", menciona el analista político.

Blindar candidaturas

El primer cambio que tuvo Morena fue el nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión de Elecciones el pasado 16 de abril. Con este cargo, asumió la conducción del proceso electoral que comienza en septiembre de este año.

Ante las investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre presuntos nexos de 10 políticos con el Cártel de Sinaloa , entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, los tres de Morena, Hernández Mora propuso blindar las candidaturas.

Explicó que habrá dos mecanismos para elegir a los contendientes: las encuestas para seleccionar a los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la petición a las autoridades para que revisen los perfiles de aquellos aspirantes a candidatos que tengan “elementos cuestionables”.

“Para nosotros es muy importante que quienes representen a nuestra coalición, sean personas con cercanía a la ciudadanía, con una trayectoria honesta y que no tengamos en nuestras filas personas que manchen los principios e ideales que manchen esta coalición”, declaró el pasado 13 de mayo.

Ariadna Montiel detalló que se auxiliarán de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inspeccionar los perfiles de los aspirantes que busquen contender por la alianza Morena, PT y PVEM.

“Todos los partidos debemos llevar candidatos honestos”, expresó.

Benjamín Robles, líder en el PT, señala que desde su partido –que forma parte de la coalición morenista– acordaron que quienes encabecen las candidaturas deben “ser los mejores hombres y mujeres” y que no tengan ningún vínculo con el narcotráfico o alguna actividad ilícita.

“Hemos expresado nuestro interés de que queden perfectamente blindadas (las candidaturas). Qué no tengan cola que les pisen ninguno de nuestros candidatos”. Benjamín Robles, líder en el PT.

El político menciona que en las reuniones con Morena y el PVEM para conducir la próxima elección, se ha hablado de acudir a distintas instancias del gobierno federal para cruzar información y verificar los perfiles.