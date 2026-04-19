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Ante rupturas en alianza y pleitos internos, Morena nombra 'dream team' para enfrentar elección de 2027

Citlalli Hernández llega a la Comisión Nacional de Elecciones con la encomienda de la operación política y restablecer acuerdos con sus aliados para evitar una fractura de la alianza rumbo a las eleciones intermedias.
dom 19 abril 2026 10:59 PM
Morena Designación Elecciones Citlalli
Citlalli Hernández fue designada como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

En un momento complejo por desencuentros y rupturas con sus aliados, Morena se refuerza rumbo al 2027 con la llegada de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, un órgano clave en la definición de candidaturas y alianzas para las elecciones intermedias.

Para el próximo año, Morena enfrenta los retos de mantener a sus aliados para avanzar hacia la elección donde deberá conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, consolidarse con mandatos consecutivos en 12 estados y avanzar en bastiones opositores... pero antes, deberá librar las tensiones internas por las candidaturas.

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Los estados que debe retener son Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala.

También necesita ganar influencia en San Luis Potosí, entidad que hoy es gobernada por su aliado el Partido Verde, mismo que ha decidido apoyar a la senadora, Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, a pesar de que eso trunque la alianza estatal, pues por la regla anti-nepotismo de Morena, no podrá abanderar a la legisladora.

El partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador también debe intentar obtener victorias en territorios que se mantienen controlados por el PAN, es decir, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes.

En su lista de retos también está el mantener a la Ciudad de México como bastión morenista. En 2027 se renovará el Congreso local y las 16 alcaldías, incluida Cuauhtémoc, la cual lleva dos mandatos en manos de la oposición.

Además, en el camino deberá frenar las tensiones internas por las candidaturas con cuadros que siguen inconformes por el candado en contra del nepotismo aprobado en Morena. Tal es el caso de Saúl Monreal , quien busca participar en la encuesta morenista por la candidatura de Zacatecas, a pesar del impedimento partidista y luego de que el Congreso avalara la medida hasta el 2030.

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La llegada de Citlalli Hernández

La renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de Mujeres es considerada por analistas como una intervención de la propia presidenta Claudia Sheinbaum en Morena, a pesar de que tiene licencia de su vida partidista.

Aldo Muñoz Armenta, analista político y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que en los sistemas presidenciales y en los sistemas parlamentarios, el jefe del partido es el jefe del Gobierno.

"En México desde tiempos inmemoriales el jefe del gobierno, que es en este caso el presidente de la República, es el jefe del partido, así que todo lo que tiene que ver con Morena le compete y la única responsable es la presidenta de la República. Es su función, liderar el partido y liderar el gobierno”, explica.

Con 35 años, Citlalli Hernández, tiene experiencia en la vida partidista. Entre 2020 y 2024 ocupó la Secretaría General de Morena, y con el entonces presidente Mario Delgado, se anotaron triunfos en elecciones de 2021 y 2024 en las que el partido ganó 20 gubernaturas y logró la mayoría en el Congreso de la Unión.

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Citllali Hernández hará mancuerna en la Comisión con Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, Carolina Rangel, secretaria general de esa fuerza política, Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de elecciones, y con Alfonso Durazo, titular del Consejo Nacional. Todos ellos ya han estado en diversos procesos electorales en los que ha participado Morena.

La renuncia de Citlalli, que casi hace que se “vaya de espaldas” la presidenta, según lo reveló en su conferencia matutina, ocurre a unas semanas de que Morena comience con el proceso de selección de sus candidatos a las elecciones intermedias, pero también en días de desencuentros y el quiebre con los aliados que llevaron a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México.

El Partido Verde y del Trabajo rechazaron la Reforma Electoral de Sheinbaum porque que buscaba reducir el presupuesto de los partidos, además de eliminar espacios para los legisladores de representación proposrcional, conocidos como "plurinominales".

Después de eso, tampoco respaldaron que en el ''Plan B'' se incluyera mover la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027, para empalmar con la elección.

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“El partido decide incorporar a Citlalli en esa Comisión por el trabajo que tiene de operación política. Estamos a un par de meses de que se nombre a los coordinadores de defensa y en estos dos meses hay mucho que negociar y buscar consensos en los territorios a nivel nacional”, explica Javier Rosiles, analista político y profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH).

En su pasado Consejo Nacional, Morena acordó que el 22 de junio seleccionará, con base en encuestas, a sus coordinadores estatales de defensa de la Cuarta Transformación en los 17 estados donde habrá elecciones, quienes meses después se convertirán en candidatos a gobernadores.

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La Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena se encargará de seleccionar a los próximos candidatos a las 17 gubernaturas y a las 500 diputaciones federales. También de establecer los acuerdos y negociaciones con sus principales aliados: el PVEM y el PT.

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Citlalli Hernández tiene experiencia no solo en la preparación de elecciones, sino en la conformación de coaliciones. En 2024 estuvo al frente de la Coordinación de Alianzas y Coaliciones de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, donde sumó al Partido Verde. Por primera vez, este último partido apoyo a un contendiente presidencial de Morena.

También participó en la organización de procesos electorales federales, ya que fue secretaria general de Morena de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2024. En el 2021 se renovó la Cámara de Diputados y se eligieron 15 gobernadores; en 2024 se renovaron titulares del ejecutivo en seis estados, y se eligió a la presidenta de la República, a 628 diputados y senadores y a nueve gobernadores.

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Durante este tiempo Morena se consolidó como el partido con más legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, además de encabezar 23 de 32 gubernaturas.

Para el analista político Xiuh Tenorio la exsecretaria de Estado llega a Morena a “ordenar y encausar” los procesos para elegir a los próximo candidatos.

“Lo que sucede es que en entidades como San Luis Potosí y Quintan Roo se han desgastado la relación y a pesar de su juventud, Citlalli Hernández, viene a ayudar mucho para ver cómo recomponer esta situación de estos tres partidos de cara a un proceso electoral donde serán más de 1,700 cargos que se disputarán”, menciona.

Tiene los resortes, los conocimientos para negociar y para pactar con el Verde y el PT sobre el número de candidaturas, los distritos, los candidatos y candidatas. Ella es una mujer más de partido que de gobierno"
Aldo Muñoz Armenta, catedrático de la UAEMex.

Luisa María Alcalde

Desde septiembre de 2024 es dirigente de Morena, por lo que ya pasó su primer proceso electoral en junio de 2025, año en que se eligieron 251 presidentes municipales de Veracruz y Durango.

En este primer proceso electoral a Morena no le fue del todo bien. Aunque se conservó como la primera fuerza en estos estados, experimentó un retroceso. En Veracruz perdió 16 municipios, entre ellos dos principales: Poza Rica y Papantla.

Luisa María Alcalde, quien viene de una de las principales familias de Morena y tiene experiencia en la Administración Pública Federal. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador encabezó dos secretarías de Estado: la de Gobernación y la del Trabajo y Previsión Social. Antes fue diputada federal, de 2012 a 2015.

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Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, fue parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Carolina Rangel

Actualmente es la secretaria General de Morena. Este es su primer cargo a nivel nacional, pues ha estado al frente de posiciones locales en su estado natal Michoacán. De 2021 a 2023 estuvo en el gobierno de Alfredo Bedolla, donde fue secretaria del Bienestar y después encabezó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de Mujeres.

Sin embargo, antes de ocupar estos cargos, Rangel fue parte de Ayudantía en 2018 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que era un grupo de jóvenes que apoyaban al mandatario en tareas de seguridad y otras como recibir peticiones ciudadanas.

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Carolina Rangel, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (derecha) también es integrante de la Comisión. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

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Andrés Manuel López Beltrán

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se sumó al partido días antes de que terminará el sexenio del también fundador de Morena.

El 22 de septiembre de 2024, “Andy”, como se conoce al joven, fue designado como secretario de Organización de Morena.

"Me da mucho gusto iniciar mi carrera (partidaria) aquí donde siempre estuve, pero me da una enorme tristeza hacerlo al tiempo que se retira nuestro máximo dirigente", dijo “Andy” en alusión de su padre.

En sus primeros meses como secretario de Organización, Andrés estuvo involucrado en algunas polémicas, entre ellas un viaje que realizó a Japón. Desde entonces ha adoptado un perfil más discreto.

“Ha ido aprendiendo un poco la lección sobre cómo conducirse, sobre cómo ser más discreto”, dice el experto Muñoz Armenta.

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Andrés Manuel López Beltrán se incorporó a Morena como general de organización en 2024. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Alfonso Durazo

El gobernador de Sonora es presidente del Consejo Nacional de Morena, “el máximo órgano de dirección política del partido que está encargado de tomar decisiones estratégicas, aprobar lineamientos éticos y políticos”. Se compone por 300 consejeros, entre la dirigencia nacional y estatales.

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Alfonso Durazo es gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

Durazo ha descartado que el no apoyo de los aliados de Morena a la reforma de la presidenta Sheinbuam ponga en riesgo la alianza rumbo a 2027.

"Yo creo que no pone en riesgo la alianza, porque el PT y el Partido Verde, aunque hemos tenido diferencias en el camino, ocasionalmente habrán votado en contra de alguna iniciativa, pero eso no modifica de fondo la alianza estratégica", dijo en marzo pasado.

¿En riesgo la alianza?

La decisión de fortalecer la Comisión Nacional de Elecciones responde a que Morena quiere evitar que los desencuentros con sus aliados terminen en una fractura de la alianza. La misión de Citlalli es clara: tejer acuerdos.

“Esas fricciones se reproducen a lo largo del país, Citllali Hernández tendrá que sentarse con estos liderazgos de estos partidos para ver en qué estados van en alianzas y en cuáles no”, señala Muñoz Armenta.

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La alianza entre Morena, PT y PVEM ha enfrentado desencuentros en las últimas semanas. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

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Muñoz Armenta consideró que no en todas las competencias a nivel local se mantendrá la alianza, pero se logrará sostener en lo nacional.

“Se van a poner de acuerdo, no lo dudo porque no hay manera de que no se pongan de acuerdo, porque pierde Morena, pierde el PT y pierde el Verde. Es la única forma en que Morena puede mantener la mayoría calificada y es la única forma en que la agenda legislativa de la presidenta Sheinbaum pueda prosperar”, agregó Muñoz Armenta.

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