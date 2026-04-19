Ante rupturas en alianza y pleitos internos, Morena nombra 'dream team' para enfrentar elección de 2027

Los estados que debe retener son Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala.

También necesita ganar influencia en San Luis Potosí, entidad que hoy es gobernada por su aliado el Partido Verde, mismo que ha decidido apoyar a la senadora, Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, a pesar de que eso trunque la alianza estatal, pues por la regla anti-nepotismo de Morena, no podrá abanderar a la legisladora.

El partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador también debe intentar obtener victorias en territorios que se mantienen controlados por el PAN, es decir, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes.

En su lista de retos también está el mantener a la Ciudad de México como bastión morenista. En 2027 se renovará el Congreso local y las 16 alcaldías, incluida Cuauhtémoc, la cual lleva dos mandatos en manos de la oposición.

Además, en el camino deberá frenar las tensiones internas por las candidaturas con cuadros que siguen inconformes por el candado en contra del nepotismo aprobado en Morena. Tal es el caso de Saúl Monreal , quien busca participar en la encuesta morenista por la candidatura de Zacatecas, a pesar del impedimento partidista y luego de que el Congreso avalara la medida hasta el 2030.

La llegada de Citlalli Hernández

La renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de Mujeres es considerada por analistas como una intervención de la propia presidenta Claudia Sheinbaum en Morena, a pesar de que tiene licencia de su vida partidista.

Aldo Muñoz Armenta, analista político y profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que en los sistemas presidenciales y en los sistemas parlamentarios, el jefe del partido es el jefe del Gobierno.

"En México desde tiempos inmemoriales el jefe del gobierno, que es en este caso el presidente de la República, es el jefe del partido, así que todo lo que tiene que ver con Morena le compete y la única responsable es la presidenta de la República. Es su función, liderar el partido y liderar el gobierno”, explica.

Con 35 años, Citlalli Hernández, tiene experiencia en la vida partidista. Entre 2020 y 2024 ocupó la Secretaría General de Morena, y con el entonces presidente Mario Delgado, se anotaron triunfos en elecciones de 2021 y 2024 en las que el partido ganó 20 gubernaturas y logró la mayoría en el Congreso de la Unión.

Citllali Hernández hará mancuerna en la Comisión con Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, Carolina Rangel, secretaria general de esa fuerza política, Andrés Manuel López Beltrán, el secretario de elecciones, y con Alfonso Durazo, titular del Consejo Nacional. Todos ellos ya han estado en diversos procesos electorales en los que ha participado Morena.

La renuncia de Citlalli, que casi hace que se “vaya de espaldas” la presidenta, según lo reveló en su conferencia matutina, ocurre a unas semanas de que Morena comience con el proceso de selección de sus candidatos a las elecciones intermedias, pero también en días de desencuentros y el quiebre con los aliados que llevaron a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México.

El Partido Verde y del Trabajo rechazaron la Reforma Electoral de Sheinbaum porque que buscaba reducir el presupuesto de los partidos, además de eliminar espacios para los legisladores de representación proposrcional, conocidos como "plurinominales".

Después de eso, tampoco respaldaron que en el ''Plan B'' se incluyera mover la consulta de revocación de mandato presidencial a 2027, para empalmar con la elección.