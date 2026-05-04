Ariadna Montiel llega a Morena entre aplausos y silencios por acusaciones de EU contra Rocha Moya

El tema no existió entre legisladores, gobernadores, y funcionarios morenistas. En el World Trade Center, sede del evento, nadie se atrevió a mencionar a Rocha Moya ni a aludir los señalamientos en contra del mandatario con licencia acusado de llegar a su gubernatura de la mano de "Los Chapitos". Si alguien les preguntaba sobre lo sucedido en Sinaloa, respondían que rechazando “el intervencionismo” y cambiando el tema a lo acontecido en Chihuahua con los agentes de la CIA.

“La gobernadora (Maru Campos) abrió la puerta trasera a los agentes de la CIA, debería pedir licencia. (El gobernador Rocha Moya) no tenía ninguna obligación de hacerlo (pedir licencia), él está dando la cara”, dijo el senador Gerardo Fernández Noroña, quien pocos días antes se burló de las acusaciones en contra del mandatario morenista.

La diputada Dolores Padierna coincidió y sostuvo que la investigación en contra de su compañero de partido Rocha Moya se abrió para “tapar” un “hecho más grave” que fue la presencia de dos agentes estadounidenses en Chihuahua, estado gobernado por la panista Maru Campos, ocurrido semanas antes de la acusación en contra del gobernador de Sinaloa.

El silencio de los morenistas se reflejaba no solo en las entrevistas al ingresar al Consejo, sino también en los discursos de sus principales líderes. Se prefirió hablar de las victorias de Morena, de los nuevos relevos y del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Nadie mencionó que uno de los gobernadores emanados del partido es señalado de ayudar a “Los Chapitos” a traficar drogas.

Militantes de Morena aprovecharon para fotografiarse con la nueva presidenta del partido. (Foto: Morena)

No más de 10 personas, que estaban en una esquina del salón, intentaron gritar en apoyo al gobernador “¡Rocha!, ¡Rocha!”, pero fueron silenciados por otro grupo mayor que decía “¡presidenta!, ¡presidenta!”, en apoyo a Ariadna Montiel.

Nadie nombró al “elefante blanco”. Tampoco se hicieron presentes Yeraldine Bonilla –designada por el Congreso de Sinaloa como gobernadora interina– ni el senador Enrique Inzunza, quien es uno de los 10 señalados de presntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

La nueva dirigente enfocó su primer discurso en contra de la corrupción, las próximas elecciones y el “intervencionismo” de los países extranjeros. También reconoció el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el de la mandataria federal Claudia Shenbaum.

Entre llamados de unidad y aplausos, la nueva presidenta afirmó que en su dirigencia no habrá cabida a la corrupción y advirtió que quienes busquen ser candidatos deben tener una “trayectoria impecable”, incluso dijo, que si cometen un acto corrupto, serán retirados de la contienda aunque hayan ganado las encuestas.

Al hablar de estar en contra del “intervencionismo”, aseguró que Morena defenderá la soberanía nacional del país y calificó a los partidos de oposición como “traidores a la patria”, porque buscan “sembrar la duda, la desinformación y el miedo”. Entre palabras, aludió al caso Rocha Moya pero no de forma específica.

“Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera” Ariadna Montiel, presidenta de Morena.

El presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, también evitó hablar directamente del gobernador con licencia, pero sí lo insinuó para defenderlo, ya que sostuvo que los “adversarios alzan su dedo flamígero y acusan sin pruebas”. Aseguró que los partidos de la oposición buscan “debilitar” a Morena a través de la denostación, lo que provocó los aplausos y los gritos de los morenistas presentes.