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UIF bloquea cuentas de Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros señalados por EU

La presidenta Sheinbaum y la morenista Ariadna Montiel descartaron riesgos y preocupación sobre lo que puedan declarar los exfuncionarios de Sinaloa que se entregaron a autoridades de EU.
lun 18 mayo 2026 03:30 PM
Rubén Rocha Moya rechaza acusación de nexos con el Cártel de Sinaloa y asegura que es ataque de EU contra la 4T
Rocha Moya pidió licencia a su cargo después de ser señalado por EU. (Foto: Jose Betanzos/Cuartoscuro )

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo "preventivo" de las cuentas bancarias de los 10 funcionarios de Sinaloa que son investigados por las autoridades de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

En un comunicado, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mencionó que este bloqueo se deriva de los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses.

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"Los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Públicamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo", señaló la UIF.

El organismos desconcentrado mencionó que esta acción se hizo con el fin de proteger la integridad del sistema financiero nacional, pero especificó que esta medida no es definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino solo son "acciones preventivas de carácter administrativo".

La UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares, enfatizó que estas 10 personas, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la ley, como el ejercicio de la Garantía de Audiencia.

El pasado el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó acusaciones en contra de 10 políticos y funcionarios públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

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No hay preocupación, dice Ariadna

De las 10 personas investigados, el pasado fin de semana, se entregaron a las autoridades estadounidenses Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes fueron secretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas en el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Sobre lo anterior, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, comentó que en el partido oficialista no hay "preocupación" por lo que las dos personas puedan hablar en Estados Unidos.

"No tenemos ninguna preocupación, porque en Morena tenemos los principios de combate a la corrupción, así que no vamos a encubrir a nadie, lo hemos dicho siempre", declaró.

En conferencia, comentó que la Fiscalía General de la República será la responsable de determinar la responsabilidad de estos 10 personajes señalados por Estados Unidos.

"Nosotros con la tranquilidad que en Morena hemos tomado desde siempre esta posición de combate a la corrupción", mencionó.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya riesgos de que Estados Unidos designe como organización terrorista a Morena, luego de que algunos de sus integrantes han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico.

“No, ningún riesgo”, dijo este lunes.

Sobre la entrega de los dos políticos y y las declaraciones que realicen los exfuncionarios sinaloenses, la presidenta rechazó riesgos.

"Ningún riesgo, ninguno, fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno", dijo la mandataria federal.

Ante las críticas de que en el gobierno anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no hubo detenciones, la presidenta lo rechazó y presentó ''sus números''.

“Le pregunté al general secretario cuántas detenciones, de cuántos líderes de grupos hubo en el sexenio pasado relevantes: 39 de distintos grupos delictivos y en total 666 como grupos o líderes relevantes del narcotráfico. En nuestros sexenio 72 y 56 relevantes, ha habido cerca de 50,000 detenidos en año y medio, pero relevantes 72 y 56 muy relevantes de todos los grupos delictivos”, señaló.

Con esos números, la presidenta dijo que no se puede acusar a su gobierno de no haber actuado en contra de los grupos criminales.

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Sobre la llamada que sostuvo con su homólogo Donald Trump, la presidenta explicó que conversaron sobre las visitas a México de algunos de sus funcionarios que se realizarán esta y la próxima semana.

"Cada vez que hablamos no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta y además siempre le he dicho: ‘no es cierto, presidente Trump, en México gobierna el pueblo de México’", expuso.

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En el marco de esas visitas, Sheinbaum dijo que la mejor manera de ayudar a México es combatir el consumo de drogas en Estados Unidos.

“¿Cuál es la mejor manera de Estados Unidos para apoyar a México? Disminuyendo el consumo. Como lo he dicho: ¿quién distribuye en Estados Unidos? ¿Quién vende en Estados Unidos? ¿Quieren ayudar a disminuir la violencia en México? Lo mejor que puede hacer es atender la prevención, la salud pública. Afortunadamente lo reconocen en un documento”, explicó.

También pueden ayudar combatiendo el tráfico de armas hacia México, las cuales están relacionadas con más del 70% de los homicidios dolosos.

"Nos pueden ayudar con información, por supuesto colaboramos, pero aquí operan las instituciones mexicanas", dijo.

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Aclaró que su gobierno no protege a nadie, pero pide pruebas para las acusaciones que se haga contra cualquier mexicano.

“No hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales ni de cuello blanco ni criminales comunes, ni criminales de la delincuencia organizada”, apuntó.

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Claudia Sheinbaum Sinaloa conferencia mañanera

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