Autoridades detienen a operador financiero de 'El Jardinero', líder del Cártel Jalisco

Autoridades federales detuvieron este martes a José Elías 'N', alias 'El Chipo', identificado como operador financiero de Audias 'N', conocido como 'El Jardinero', quien fue uno de los nombres que sonaron para tomar el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

De acuerdo con investigaciones federales, José Elías 'N' actuaba bajo las órdenes de César Alejandro 'N', alias 'El Güero Conta', en Guadalajara.

El operativo de captura ocurrió en Guadalajara, Jalisco. En el lugar en el que se detuvo a 'El Chipo', autoridades hallaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y droga.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dela Marina participaron en la detención.