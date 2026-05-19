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México

Autoridades detienen a operador financiero de 'El Jardinero', líder del Cártel Jalisco

De acuerdo con investigaciones federales, José Elías, 'El Chipo', actuaba bajo las órdenes de César Alejandro 'N', alias 'El Güero Conta', en Guadalajara.
mar 19 mayo 2026 07:47 PM
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'El Chipo' fue capturado en Guadalajara, Jalisco. (Foto: Especial )

Autoridades federales detuvieron este martes a José Elías 'N', alias 'El Chipo', identificado como operador financiero de Audias 'N', conocido como 'El Jardinero', quien fue uno de los nombres que sonaron para tomar el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

De acuerdo con investigaciones federales, José Elías 'N' actuaba bajo las órdenes de César Alejandro 'N', alias 'El Güero Conta', en Guadalajara.

El operativo de captura ocurrió en Guadalajara, Jalisco. En el lugar en el que se detuvo a 'El Chipo', autoridades hallaron armas de fuego, cartuchos, cargadores y droga.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dela Marina participaron en la detención.

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La semana pasada, un jurado federal amplió los cargos de acusación en Estados Unidos contra 'El Jardinero'.

Nemesio 'El Mencho' Oseguera fue abatido durante un violento operativo del Ejército mexicano el pasado 22 de febrero.

Acusado desde 2020 de tráfico de cocaína y heroína, 'Jardinero' pasa ahora a ser acusado además de contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.

El hombre fue capturado el 27 de abril, escondido en un desagüe, cuando intentaba huir de un gran operativo para detenerlo en el estado de Nayarit, en el oeste de México.

-Con información de AFP.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho" Narcotráfico

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