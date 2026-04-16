Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de Mujeres; regresa a Morena

Citlalli Hernández es el tercer cambio a nivel secretaria en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum; se suma a las salidas de Rogelio Ramírez de la O de Hacienda y Juan Ramón de la Fuente de Relaciones Exteriores.

La mandataria federal explicó que Citllali Hernández ayudará al partido en trabajos rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renueven la Cámara de Diputados , 17 gubernaturas y cientos de cargos a nivel local.

"Entiendo que en el (20)24 ya ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas, y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al Comité Ejecutivo en este tema y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella pueda realizar estas tareas", detalló.

Sobre el trabajo que realizó Hernández como la primera titular de la Secretaría de Mujeres, la presidenta dijo que fue excepcional y se avanzó en la agenda.

"Tengo la mejor opinión, es una joven brillante, trabajadora. En este año y medio repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derecho de las mujeres. Se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas", añadió.