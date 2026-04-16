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Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de Mujeres; regresa a Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Citlalli Hernández le presentó su renuncia porque "ayudará" a Morena rumbo al proceso electoral de 2027.
jue 16 abril 2026 09:11 AM
Conferencia Sheinbaum Plan B
La renuncia de Citllali Hernández será efectiva a partir de este viernes 17 de abril. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Citlalli Hernández presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Mujeres , pues decidió ir a Morena a apoyar al partido rumbo a las elecciones de 2027.

En su conferencia de prensa, la mandataria federal contó que casi se "va de espaldas" cuando la también exsenadora le informó que dejaría el cargo.

"Es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora. Entonces ayer, cuando Citlalli me dijo 'quiero entregarle mi renuncia', casi me voy de espaldas. Me dijo, 'hablé con Luisa María (Alcalde)' y quiero ir a ayudar al partido", explicó.

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Citlalli Hernández es el tercer cambio a nivel secretaria en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum; se suma a las salidas de Rogelio Ramírez de la O de Hacienda y Juan Ramón de la Fuente de Relaciones Exteriores.

La mandataria federal explicó que Citllali Hernández ayudará al partido en trabajos rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renueven la Cámara de Diputados , 17 gubernaturas y cientos de cargos a nivel local.

"Entiendo que en el (20)24 ya ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas, y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al Comité Ejecutivo en este tema y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella pueda realizar estas tareas", detalló.

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Sobre el trabajo que realizó Hernández como la primera titular de la Secretaría de Mujeres, la presidenta dijo que fue excepcional y se avanzó en la agenda.

"Tengo la mejor opinión, es una joven brillante, trabajadora. En este año y medio repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derecho de las mujeres. Se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos, atendiendo a víctimas", añadió.

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Me parece muy bien que vaya Citlalli por su experiencia, su paciencia, porque en esto se requiere mucha paciencia".
Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La mandataria adelantó que será una mujer la que nombre para ocupar la Secretaría de Mujeres, pero sera informado en los próximos días.

La renuncia de Citllali Hernández será efectiva a partir de este viernes 17 de abril.

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Interesados en candidaturas, deberán renunciar

Rumbo a los procesos de búsqueda de una candidatura a un puesto de elección popular, la presidenta aclaró que, quien busque participar en las elecciones de 2027, deberá presentar su carta de renuncia.

"Hasta ahora nadie me ha venido a decir que tiene deseos de acceder a una candidatura, pero si es así pues tienen que dejar necesariamente el gobierno", aclaró la presidenta.

En los últimos días algunos morenistas anunciaron que dejarán su cargo en busca de una candidatura, entre ellos, Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), que busca la candidatura para la gubernatura de Querétaro .

En el Legislativo pidió licencia Andrea Chávez Treviño, quien quiere gobernar Chihuahua.

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Claudia Sheinbaum Morena conferencia mañanera

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