Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de Mujeres; regresa a Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Citlalli Hernández presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Mujeres , pues decidió ir a Morena a apoyar al partido rumbo a las elecciones de 2027.
En su conferencia de prensa, la mandataria federal contó que casi se "va de espaldas" cuando la también exsenadora le informó que dejaría el cargo.
"Es una mujer de mucha convicción, honesta, trabajadora. Entonces ayer, cuando Citlalli me dijo 'quiero entregarle mi renuncia', casi me voy de espaldas. Me dijo, 'hablé con Luisa María (Alcalde)' y quiero ir a ayudar al partido", explicó.